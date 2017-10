Arte, ciência e pensamento na Unifor

00:00 · 16.10.2017

O Mundo Unifor é um evento que traduz bem a missão de uma universidade: produzir conhecimento, sem encerrá-lo entre seus números. Realizado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), sua programação inclui encontros acadêmicos, nos quais professores e alunos apresentam trabalhos que colocam em pauta ciência, cultura e tecnologia; e uma série de palestras e apresentações artísticas, capazes de envolver também públicos não especializados.

A 8ª edição do Mundo Unifor começa nesta segunda-feira (16), e segue com extensa programação até sábado (21). As atividades serão realizadas em diversos espaços do campus da Unifor. O tema deste ano é "As artes do pensamento em tempos de mudanças". Vai direto ao ponto, sincronizado com o presente, marcado por instabilidades sociais e políticas - e não apenas no Brasil.

"O Mundo Unifor é uma iniciativa da universidade para disseminar conhecimento, educação, cultura. É uma espécie de arena de debates, aberto à comunidade. E a comunidade que pensamos não é apenas a acadêmica, mas aquela que envolve toda a cidade", explica Henrique Sá, vice-reitor de Graduação da Unifor.

Atrações

Entre os convidados especiais se destacam nomes como os dos filósofos Marcia Tiburi e Vladimir Safatle; o escritor e psicanalista Cotardo Calligaris; e o sociólogo Sergio Abranches. A programação artística conta com apresentação do cantor e compositor Marcelo Jeneci (hoje) e uma performance do cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes (leia no box ao lado). "A programação é ampla. Inclui vários encontros de natureza acadêmica, de iniciação à prática docente, passando por jornadas e atividades de disseminação científica. Temos do cordel à informática, do cinema à moda e à filosofia. Se fosse escolher apenas uma palavra para definir o Mundo Unifor seria 'plural'", define Henrique Sá.

Nesta pluralidade, há espaço para um evento que, em si só, abre um universo de possibilidades: a 19ª edição da Unifor Plástica. A mostra de artes abre nesta terça (17), às 19h, no Espaço Cultural Unifor.

Contraponto

Em tempos polarizados, de debates tão velozes quanto violentos na sociedade, "o Mundo Unifor coloca-se como uma possibilidade de reflexão plural, com leitura transdisciplinar dos temas tratados.

"O evento é um marco ainda mais interessante numa época em que as pessoas não estão refletindo muito. Parece que 140 caracteres é o suficiente para falar sobre qualquer tema. Vejo uma foto e já está ali a verdade. Se um conhecido compartilha algo, acredito, sem necessidade de checar as informações. Lados, pensam que só existem dois: o certo e o errado. O mundo é mais complexo do que isso. As pessoa estão superficializando as coisas. A universidade precisa funcionar como um contraponto a estas tendências", avalia Henrique Sá. A programação do Mundo Unifor é gratuita, com atividades sujeitas à lotação. Inscrições no site do evento.

Fique por dentro

Arnaldo Antunes é destaque do evento na Unifor

Arnaldo Antunes é uma figura singular no meio cultural. Ele multiplica sua presença entre a cultural pop e os meios intelectuais de vanguarda. Cantor, compositor, poeta, é uma das atrações do Mundo Unifor, com participação confirmada para a sexta-feira (20), às 16h30, no Teatro Celina Queiroz. "A performance que vou apresentar no Mundo Unifor é mais voltada à poesia", explica Arnaldo Antunes, em entrevista por telefone. Ele destaca a linguagem, para diferenciar dos demais eventos de que participa, em uma semana movimentada em Fortaleza, incluindo uma minitemporada de shows e uma exposição na Caixa Cultural. "Poesia", no caso de Arnaldo Antunes, é um território vasto, como queriam os poetas do Concretismo, influência confessa do artista. Assim, a palavra ocupa lugar central, mas ela é vocalizada, cantada e escrita; e vai além, num diálogo constante com as artes visuais e a tradição da performance. Arnaldo Antunes aparece só no palco, mas é acompanhado na performance pela artística plástica Márcia Xavier (sua esposa). Ela projeta uma série imagens: vídeos, fotografias, fotomontagens. "E eu vou dizendo os poemas. Vou explorando os diferentes momentos da voz, do mais sussurrado ao mais cantado. Há alguns filtros sonoros, algumas distorções de voz. Canto algumas coisas também, mas sem banda, 'à capela'", adianta o artista.

Destaques da Programação

Dia 16

Palestra com Silvio Meira, professor Ph.D em Computação. Às 19h, na Praça Central da Biblioteca da Unifor

Show do cantor Marcelo Jeneci. Às 17h30, na Praça Central da Unifor

Dia 17

Palestra com Giuliano Cedroni, roteirista e Diretor de filmes e séries. Às 16h, no Teatro Celina Queiroz

Lançamento da Unifor Plástica. Às 19 horas, no Espaço Cultural Unifor

Dia 18

Palestra com Jacson Fressatto, criador do robô Laura. Às 15h, no Teatro Celina Queiroz

Palestra com André Carvalhal, empresário de moda e ex-Farm. Às19h, na Praça Central da Unifor

Dia 19

Palestra com Sergio Abranches, sociólogo e comentarista de ecopolítica na Rádio CBN. Às 14h, no Teatro Celina Queiroz

Palestra com Marcia Tiburi, filósofa e escritora. Às 19h, na Praça Central da Unifor

Dia 20

Performance poética com Arnaldo Antunes. Às 16h30, no Teatro Celina Queiroz

Palestra com Vladimir Safatle. Às 19 horas, na Praça Central da Unifor

Dia 21

Palestra com Contardo Calligaris. Às 10h, no Teatro Celina Queiroz

Mais informações:

Mundo Unifor. De 16 a 21 de outubro, no campus da Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz).

Confira a programação completa no site oficial.

Contato: (85) 3477.3000