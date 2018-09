Ao som da solidariedade

00:00 · 18.09.2018 / atualizado às 00:45

Vercillo:show acústico no Teatro do RioMar promete ser recheado de sucessos ( Foto: Thiago Gadelha )

Pioneira na pedagogia Waldorf em Fortaleza, a Escola Waldorf Micael inicia mais uma etapa de sua história de quase três décadas. Uma série de ações visa arrecadar fundos para a construção da sede própria da escola, que segue a metodologia de ensino criada pelo pensador alemão Rudolf Steiner, em 1919. Atualmente, a instituição funciona em um espaço alugado no bairro Luciano Cavalcante.

A iniciativa Viver Pra Valer conta com um livro "Manual da Felicidade", produzido pelos professores e alunos da instituição. A obra fala sobre a interação entre pais e filhos e visa incentivar a redução do uso de aparelhos eletrônicos por parte das crianças. O que for arrecadado com as vendas do livro irão para o projeto de construção da sede.

Um dos apoiadores do projeto é o cantor e compositor Jorge Vercillo. Ele faz um show em apoio à causa, nesta quarta-feira (19), às 20h, no teatro do Shopping RioMar Fortaleza. O evento também marca o lançamento do projeto da Waldorf Micael. Vercillo doou o seu cachê e toda a arrecadação da bilheteria para o projeto da escola.

"Já participei de vários projetos da cidade. Ouvi falar bastante da Waldorf Micael, uma escola comunitária e que conta muito com o trabalho voluntário dos pais", conta Vercillo. A ação reforça a conexão do cantor com a capital cearense. "Tenho um carinho especial por Fortaleza, porque foi a cidade onde fiquei conhecido", relembra.

"Jorge (Vercillo) se preocupa bastante com essa questão do uso da tecnologia por parte das crianças. Ele é amigo da comunidade, conversou com pais da escola e viu o mote do projeto, que era a redução desse uso e a construção da nova sede. Topou de cara e cedeu o cachê do show", revela João Barros, membro da diretoria executiva da Associação para o Desenvolvimento da Antroposofia, responsável pela Escola Waldorf Micael Fortaleza.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro, pelo site da uhuu.Com ou ainda na sede da escola (apenas inteira), ao valor de R$ 120 (plateia A e B) e R$ 70 (plateia alta). O show vem em formato acústico e promete trazer grandes sucessos de Vercillo, como "Ela Une Todas as Coisas", "Final Feliz", "Homem-Aranha", "Monalisa" e "Que Nem Maré".

Projeto

O livro "Manual da Felicidade" foi criado por alunos e professores da Escola Waldorf de Fortaleza. O manual traz atividades lúdicas que podem substituir o uso do aparelho eletrônico por parte das crianças. "Ao invés dos pais entregarem o celular para as crianças e deixarem para lá, o manual propõe atividades que os pais possam realizar junto aos filhos", ressalta o diretor João Barros.

No evento de lançamento do projeto Viver Pra Valer, o livro estará à venda por R$ 10. "É um preço simbólico para arrecadar fundos para a escola, já que o valor maior está em oferecer ao pais essas alternativas em relação a tecnologia", afirma Barros.

"Precisamos fazer uso da tecnologia de maneira sensata. Falo como leigo, mas percebo que nossa educação atual precisa colocar a tecnologia a favor do ser humano e não o contrário", opina Jorge Vercillo.

A escola terá um quiosque dentro do Shopping RioMar Fortaleza onde o público poderá comprar o livro. O manual também pode ser encontrado na sede do colégio e com os pais dos alunos, que estarão com edições para serem vendidas.

Metodologia

A Escola Waldorf Micael funciona em Fortaleza desde o início da década de 1990. Atualmente, oferecem turmas de ensino fundamental. Na futura sede, que deve ser localizada no loteamento Cidade Ecológica, vai ser pioneira também no ensino médio dessa pedagogia na capital cearense.

Além de atender os jovens em formação, oferta também, desde o ano passado, o curso permanente em Pedagogia Waldorf. Para lecionar na instituição, é exigido do interessado, além do curso superior de Pedagogia, uma formação de mais quatro anos na pedagogia criada por Steiner.

A filosofia do austríaco baseia-se na tríade espírito, alma e corpo. Dedicadas a uma educação experiencial, as escolas dessa linha incentivam a experiência como melhor forma de promover a aprendizagem. Portanto, atividades como pintura, crochê, escultura, o contato com a natureza e o estímulo à imaginação são recorrentes na Waldorf.

"Precisamos principalmente formar bons cidadãos, não se dedicar tanto a formar gente que saiba calcular, fazer análises técnicas, isso os computadores fazem", afirma Vercillo.

"O que mais gosto dessa metodologia é que ela tem coragem de transgredir, de transformar para melhor e aprimorar o ensino didático, pois trabalha com um ensino mais dinâmico", elogia o cantor.

Mais informações:

Show de Jorge Vercillo. Nesta quarta (19), às 20h, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu).

Ingressos: R$ 120 (plateia A e B) e R$70 (plateia alta), à venda na bilheteria do Teatro (inteira e meia) e na Escola Waldorf Micael (apenas inteira).

Contato: (85) 3278.1382