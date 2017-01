Antologia de Herberto Helder no Brasil

00:00 · 03.01.2017 por Guilherme Sobota - Agência Estado

O escritor Herberto Helder (1930-2015): sua extensa obra poética lhe rendeu o epíteto de "poeta português mais importante desde Fernando Pessoa"

Dono de uma lírica derivada do surrealismo e considerado um dos poetas mais importantes do século 20 em Portugal, Herberto Helder (1930-2015) ganhou recentemente uma edição brasileira de seus Poemas Completos, a "última e mais completa" antologia organizada pelo autor, em 2014, pela Tinta-da-China.

Com sua voz poderosa, colorida por imagens quase mágicas sobre o corpo, o amor e a morte, Helder - escritor recluso, que não compartilhava sua vida pessoal com os leitores e recusou prêmios importantes - gozou de reconhecimento crítico em Portugal desde "A Colher na Boca", de 1961, e nos últimos 50 anos consolidou, com alguns intervalos, uma extensa obra poética que lhe colou o epíteto de "poeta português mais importante desde Fernando Pessoa".

No Brasil, a repercussão da obra poética de Helder é um pouco mais tímida, mas ele é lido e amplamente admirado por escritores e acadêmicos pelo menos desde a época de 1980.

"A poética de Herberto remonta a uma liberdade surrealista na construção das imagens e a uma visão crente no poder mágico das palavras, linhagem essa que é um tanto rara nas páginas da poesia brasileira", diz o professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Fernando Paixão.

Elementos

A combinação entre o real imediato, um amor muito puro pelas coisas do universo e a consideração carnal do corpo humano constitui, para o ensaísta e poeta Luis Maffei, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), um "brilho excessivo" que talvez não facilite a divulgação da sua poesia por aqui.

"Este brilho não deixa de se abrir a uma relação radical com a morte - por vezes fascinada, por vezes, desesperada, mas sempre explosiva, como um encontro estelar. Este réquiem gozoso que se faz numa espécie de poema único não é comum por aqui, ainda que alguns poetas brasileiros possam ter afinidades com obsessões herbertianas - penso em Murilo Mendes e Hilda Hist, por exemplo, pela celebração, não raro in extremis, do corpo", explica Maffei.

Sua tese de doutorado, modificada e com elementos novos, sairá em maio de 2017 pela Azougue, intitulada "Do Mundo de Herberto Helder".

Na poesia contemporânea brasileira, essa influência não é tão visível, na opinião da professora de literatura portuguesa da Universidade Federal do Pará e especialista na obra de Herberto Helder, Izabela Leal. "O que podemos associar à sua escrita é a ideia de uma poética corporal, resultante de um processo que é muito mais orgânico do que intelectual. A poética herbertiana soube dar a essa concepção um tom muito próprio, uma delicada mistura, no fundo nada delicada (risos), entre erotismo, violência e celebração do ato criador, e é esse tom que vejo presente em muitos poetas mais novos".

Além dos "Poemas Completos", o braço brasileiro da editora Tinta-da-China publicou em 2016 por aqui "Os Passos em Volta", livro em prosa, coisa rara na produção de Herberto Helder.

Entre edições antigas de seus livros no País, pode-se citar "Ou o Poema Contínuo", publicado em 2006 pela editora Girafa, a antologia "O Corpo o Luxo a Obra", pela Iluminuras, e uma edição anterior de "Os Passos em Volta" pela Azougue, todas esgotadas nas livrarias e raridades nos sebos.

Vida

Nascido na Ilha da Madeira em 1930, Herberto Helder publicou seus primeiros poemas em revistas locais no início dos anos 1950, e durante suas peregrinações pela Europa foi metalúrgico, funcionário de cervejaria, assistente de cozinha, bibliotecário, radialista, jornalista. Nas últimas décadas de vida, se estabeleceu em Cascais.

"É um poeta intensamente moderno e experimental, com voz e imaginação próprias, mas que nos coloca em contato com temas arcaicos e essenciais: o amor, a natureza, o corpo, a mãe", diz Fernando Paixão. "O mundo arcaico, bem sabemos, está na raiz de nossas emoções e pensamentos. Continuamos sendo movidos por mitos (da web, em nossa era) e palavras. Quer algo mais moderno que isso?".