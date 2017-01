Animação solidificada

00:00 · 28.01.2017

Curta-metragem de animação "Trabalho Interno", do brasileiro Leo Matsuda: filme integrou grupo dos concorrentes a uma vaga no Oscar deste ano

A evolução da tecnologia digital dos anos 2000 também modificou o panorama da animação ao ofertar outras alternativas de criação. Realizadores passaram a investir em novas técnicas que possibilitam migrar da tradicional 2D para a 3D. Tal contexto testemunha o surgimento da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA). Fundada por 27 profissionais espalhados pelo Brasil, a ABCA representa os animadores junto a entidades públicas e privadas apoiando o desenvolvimento dessa arte na indústria do País.

Este clima de constante evolução pode ser observado através de outro ponto positivo ao setor: a atual quantidade de desenhos animados brasileiros na grade televisiva. "Peixonauta" (TV Pinguim), "O Amigãozão" (2DLab), "Tromba Trem" (Copa Studio) e o mais recente "O Irmão do Jorel" são exemplos de séries nacionais populares. Algumas destas, vale destacar, coproduzidas com empresas internacionais e exportadas para o resto do mundo.

Durante os anos 00, profissionais brasileiros passaram a ocupar posições importantes em grandes estúdios estrangeiros. Acompanhando os passos de Céu d'Ellia (que despontou como animador de "Um conto americano - Fievel vai para o Oeste", de 1991), nomes como Carlos Saldanha (diretor das franquias "Rio" e "A Era do Gelo") e Ennio Torresan ("Madagascar", "Kung Fu Panda" e "Megamente") são artistas em constante produção e diálogo com o mercado.

Rosana Urbes trabalhou como animadora em "Mulan" e Renato dos Anjos atuou como supervisor de animação de "Zootopoia", "Bolt - Supercão" e "Detona Ralph", da Disney. A mais recente revelação é Leo Matsuda, que participou de "Operação Big Hero" e acaba de assinar o curta "Trabalho Interno", um dos finalistas ao grupo de indicados ao Oscar 2017.

Nos últimos anos, o cinema brasileiro de animação manteve, além do bom número de talentos exportados, uma boa fatia de realizadores que firmaram seus filmes no País. Dois longas-metragens lideram esta realidade.

Ao conquistarem os principais prêmios da meca mundial da animação, "O menino e o Mundo" (2014), de Alê Abreu, e "Uma História de Amor e de Fúria" (2013), de Luiz Bolognesi, apontaram outra perspectiva para este cenário. As produções possuem em comum o fato de serem de baixo orçamento, financiadas com o apoio de editais estatais e realizadas com equipes mínimas.

Documentário

O documentário "O Cinema Animado", de Arnaldo Galvão, é ótima pedida para estabelecer um paralelo sobre o mercado da animação no Brasil. Inserido na área desde os 13 anos, o realizador trabalhou com Maurício de Souza, TV Cultura (Castelo Rá Tim Bum) e é um dos fundadores da ABCA.

O filme reúne depoimentos de generosa fatia de animadores nacionais e aponta como o momento está solidificado e repleto de boas perspectivas. Partindo das origens com o "Kaiser" e chegando ao atual estágio tecnológico, pranchetas e mentes dos brasileiros ainda têm muito o que contribuir com este gênero. (AL)