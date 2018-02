Anatomia de um clássico

00:00 · 27.02.2018 por Antonio Laudenir - Repórter

Trata-se de uma sequência com pouco mais de três minutos. Apesar da brevidade, é uma cena que corresponde a um instante único na história do cinema. Em 1960, a ficção e o mundo deram de frente com as imagens em preto e branco de um assassinato brutal e aterrorizante. Depois dos acontecimentos ocorridos no banheiro do quarto 1, do Bates Motel, incrustado numa velha estrada na Califórnia (EUA), nada mais foi o mesmo no universo audiovisual.

> Hitchcock, mestre do cinema

Desde que chegou aos cinemas, "Psicose" (1960) tornou-se uma referência imediata de medo, repulsa e genialidade. Àquela altura da carreira, Alfred Hitchcock (1899-1980) já contabilizava 52 filmes no currículo e triunfava mais uma vez sobre as plateias ao reescrever um novo capítulo na maneira de se consumir o suspense. Uma cena em especial catalisou estas atenções, justamente a referida "cena do chuveiro" onde a personagem Marion Crane (Janet Leigh) cumpre sua triste e trágica sina.

Entender o mérito destas imagens e as razões de sua influência na cultura popular dos últimos 50 anos é o objetivo basilar de "78/52", documentário guiado pelo realizador suíço Alexandre O. Philippe.

Diante da premissa de dissecar a "cena do chuveiro", Philippe costura cada elemento que gira em torno do longa-metragem. A começar pelo título. "78/52" é uma alusão, respectivamente, ao número de diferentes posicionamentos de câmera e à quantidade de cortes empregados na construção desta sequência.

Para dar conta da complexidade de sua análise, o diretor reúne depoimentos que inclui desde pessoas envolvidas diretamente no filme até acadêmicos e profissionais de Hollywood que, de alguma maneira, foram influenciados pelo cinema de Hitch.

Junto às falas, Philippe insere reconstruções de cenários e partes de "Psicose". Na busca por adentrar a mente do diretor britânico e compreender as razões que levaram um cineasta já famoso a contar uma história tão macabra, somos apresentado aos contextos sociais, políticos e artísticos daquele período histórico.

A parte e o todo

Em certa medida, realizar a autópsia deste instante significa mergulhar no cinema de Hitchcock como um todo. Cada pista capaz de decifrar a construção da morte de Crane é válida. Se o mundo acadêmico costuma produzir análises e teses sobre um único filme ou uma elemento mínimo de uma obra audiovisual cena, o mesmo não se dá com o cinema. É raro encontrar um filme dedicado a um único trecho de outro. "78/52" se permite a este exercício e revela, mesmo para quem aprecia o cinema de Alfred Hitchcock com profundidade, detalhes preciosos de "Psicose".

Philippe insere os entrevistados em cenários semelhantes ao do Bates Motel e o clima referente à cada apreciação é de um bom bate papo entre amigos. Excetuando um outro entrevistado (caso da desnecessária presença do ator Elijah Wood), os convidados contribuem de maneira precisa na reconstrução deste tema. Dos compositores Walter Murch e Danny Elfman à diretores como Sam Raimi, Peter Bogdanovich e Guillermo del Toro, cada fala no documentário se insere em alguma linha de relevância da cena.

Montadores comentam as particularidades da edição, diretores de fotografia falam sobre luz e enquadramentos, historiadores inscrevem a cena num contexto sócio-cultural, às vésperas da agitada década de 1960, onde a dinâmica liberação versus conservadorismo refletia diretamente na linguagem cinematográfica.

Seja o efeito translúcido da cortina do banheiro, a busca pelo som perfeito do esfaqueamento ou a escolha da cor branca para os azulejos, cada expediente tem uma razão de ser e evidencia o quão meticuloso Hitchcock era em seus projetos artísticos.

Referências

"Psicose" (1960) é, por si, um fenômeno cultural. Parodiado centenas de vezes em outros filmes, programas de TV, desenhos animados e toda sorte de mídia que se possa imaginar, é conhecido até mesmo por aqueles que não fazem a menor ideia de quem foi Hitchcock. Pesquisador da cultura pop, Philippe já investigou a mitologia dos zumbis no cinema através de "Doc of the Dead" (2014) e, dessa vez, busca mensurar o quanto uma conjunção de imagens foi capaz de mudar o cinema tão radicalmente.

Sem alongar-se muito na contribuição de cada entrevistado, vale citar as observações do curador Timothy Standring sobre a reprodução da pintura "Susana e os anciãos", que oculta o buraco por onde o psicopata Norman Bates expia Marion Crane no banho. Aquele objeto não foi inserido de maneira aleatória. O tema da mulher sendo observada por dois homens foi reproduzido, ao longo dos séculos, por Lorenzo Lotto, Van Dyck, Tintoretto, Rembrandt, Tiepolo, Artemisia Gentileschi, entre outros mestres. Hitch, assim como estes criadores, lança suas tintas sobre o voyeurismo e os desdobramentos deste ato.

Nomes dos elenco e membros da tripulação original de "Psicose" não estão mais vivos e são apresentados através de registros de arquivo. Entretanto, uma personagem costura de maneira singular a imersão que "78/52" permite. Marli Renfro, a modelo pinup que serviu de dublê de corpo para Janet Leigh dá outra dimensão à obra. Cada trecho do assassinato onde o rosto de Leigh não aparece conta com a participação de Renfro. Uma das cenas mais famosas do cinema contou com a contribuição de uma anônima.

"78/52" amarra o espectador em uma homenagem direta ao universo de Alfred Hitchcock. Em outra esfera, reafirma a urgência do público em apreciar um produto artístico de maneira menos superficial. Outros filmes na praça buscam adentrar ainda mais a mente do britânico. São eles o documentário "Hitchcock/ Truffaut", de Kent Jones (2015), sobre o encontro destes dois mestres; e "Double Take", de Johan Grimonprez (2010), obra que utiliza trechos do programa do diretor para imaginar um encontro borgesiano entre o jovem Hitchcock e o velho Hitchcock.

Mais informações:

72/58 (78/52: Hitchcock's Shower Scene, EUA, 2017), de Alexandre O. Philippe. Documentário. 1h 31. Disponível na plataforma de streaming Netflix