Alunos de Bach ajudaram a construir sua obra

00:00 · 06.01.2017 por Graça Magalhães-Ruether - Agência O Globo

O compositor Johann Sebastian Bach: prolífico, trabalhava intensamente, mas não deixou quase nenhum registro de sua vida e obra

Na tentativa de encontrar novos detalhes sobre a vida e a criação da obra de Johann Sebastian Bach, pesquisadores do Arquivo Bach de Leipzig descobriram que a participação de estudantes na produção musical do mais genial compositor alemão de todos os tempos foi muito maior do que se julgava até agora. No arquivo da Biblioteca Municipal de Nuremberg, eles descobriram que os libretos de 30 cantatas partiram da pena de dois ex-alunos.

Segundo Peter Wollny, diretor do Arquivo Bach, trata-se da descoberta mais importante dos últimos 40 anos no que se refere à vida do músico. "A história da música (de Bach) precisa ser reescrita", diz.

Da pena de um ex-aluno, Christoph Birkmann, vêm nada menos do que oito libretos da "Paixão segundo São Mateus". Wollny calcula que a participação dos alunos na obra do compositor deve ter sido muito maior. Até agora, pouquíssimo se conhecia sobre o processo de criação de Bach.

Enquanto o também alemão Ludwig van Beethoven deixou milhares de cartas, pelo que se sabe até agora Bach escreveu durante toda a vida apenas uma, enviada de Leipzig a seu amigo Georg Erdmann, representante da monarquia russa, em 1730, para reclamar do custo de vida e do salário baixo que recebia. "De Bach não sabemos de nada porque ele não deixou poucos documentos e não escrevia diários", comenta Wollny.

A equipe de especialistas em Bach de Leipzig quer, porém, checar se restou alguma coisa do compositor que não foi ainda descoberta. Há cinco anos, começou a vasculhar cerca de 200 arquivos e bibliotecas alemãs e do Leste Europeu em busca de testemunhos de 125 ex-alunos. Desse trabalho, cuja conclusão é prevista para dentro de dois anos, espera-se preencher as lacunas que existem na biografia do compositor.

Registros

Além de Christoph Birkmann, que estudou Teologia e Matemática em Leipzig, outro aluno que teve um papel bastante ativo foi Johann Jacob Kieser. Na partitura encontrada em Nuremberg, em vez só do nome, está escrito "do famoso músico Sr. Bach".

Para Wollny, a participação dos alunos não significa que Bach tenha explorado o trabalho deles. Tratava-se de um grupo de estudantes de famílias ricas e, além disso, endeusava o seu mestre. Por isso se viam como responsáveis pela perpetuação da sua obra.

A percepção dos alunos aparentemente era bem condizente com a verdade, de acordo com os pesquisadores de Leipzig. Bach trabalhava sem parar. Uma cantata nova para cada missa de domingo, obras por encomenda para enterros e eventos especiais e aulas particulares de cravo, órgão e composição. Ele vivia afundado na música mas não achava importante divulgar o seu nome para ficar famoso.

Um catálogo feito quando Bach já estava em Leipzig contém os nomes de 140 músicos, com curtas biografias. Na lista não está incluído o nome do compositor que se tornou o mais famoso da sua geração.

Segundo o Arquivo Bach, ele teria sido consultado para mandar um texto curto sobre si mesmo. Mas não reagiu - por falta de tempo e por não considerar importante ter o seu nome publicado em um livro.

"Sem os alunos, a obra de Bach também não teria sido preservada para a posteridade", observa Peter Wollny, acrescentando que, junto com os outros pesquisadores, continua vasculhando os arquivos em busca de mais testemunhos de alunos do compositor.