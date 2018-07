Alternativo vitalício

00:00 · 18.07.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

Maurício Pereira: veterano lança álbum solo cercado da nova geração independente ( Foto: Rui Mendes )

Embora os artistas independentes tenham bem mais visibilidade do que outrora (diante de todas as possibilidades de produção e divulgação da música via Internet), algumas figuras parecem ter uma "pegada" alternativa vitalícia. É o caso do paulistano Maurício Pereira (solo; e parceiro de André Abujamra na dupla Os Mulheres Negras). Conhecido na cena independente de São Paulo desde que sua banda ganhou espaço nos anos de 1980, Maurício toca uma carreira solo, hoje, a fim de conhecer e envolver gerações novas no seu metiê.

Ele lança seu novo disco, "Outono no Sudeste", com a produção do guitarrista Gustavo Ruiz (irmão e parceiro musical da cantora Tulipa Ruiz). O álbum conta, dentre as participações especiais, com o coro de vozes dos três filhos dele: Manuela, Chico e Tim Bernardes (líder d'O Terno, e que recentemente lançou o celebrado "Recomeçar", seu primeiro álbum solo).

"O desafio, a luta, está no trabalho solo, com o qual estou há 20 anos. O Mulheres (Negras) é uma celebração. O fato de estar com o André, que é uma estrela. Tocar para os mais jovens, com a carreira solo, sair de São Paulo, não ser 'super herói' (como eu sou no Mulheres), me desafia mais", observa Maurício Pereira.

"Outono no Sudeste" traz 12 faixas. Dentre os compositores parceiros, Maurício contou com Dr. Morris, Arthur de Faria, Skowa, Lu Horta, Daniel Szafran, Edson Natale, e outros. A ideia de chamar Gustavo Ruiz, para a produção do disco, partiu de Tim Bernardes. Antes de o produtor começar a trabalhar com Maurício Pereira, ambos já se conheciam.

"Já tinha participado do disco do Trash pour 4, uma banda dele. Eles reliam clássicos do pop, com arranjos mais diferentões. E a gente, na cena paulistana, apesar de São Paulo ser muito grande, ocupa uma certa região da cidade e acaba se cruzando muito", situa o compositor.

Maurício também já conhecia Tulipa e o pai dos irmãos (Luiz Chagas, com quem tocou e integrou a cena da vanguarda paulistana dos anos de 1980). E Gustavo Ruiz reconhecia o trabalho solo do integrante do Mulheres Negras antes de combinar entrar no estúdio.

"(Queria um produtor) que conhecesse meu trabalho, (vindo) de uma geração mais nova, e que tivesse um trato bom com a sonoridade", precisou.

Densidade

Indagado se o álbum novo é mais "denso" que o anterior ("Pra onde que eu tava indo", 2014, cujo discurso chega a ser cômico, como na letra da faixa-título), como o material de divulgação chega a sugerir, o compositor reflete que seus álbuns trazem uma carga "pop com um pouquinho de profundidade", define.

"Sou meio psicológico, analítico, no cinema eu faria filmes psicológicos. Acho que é mais denso, no sentido deu ir mais fundo, de mergulhar mais pra dentro do ser humano. Ele tem bastante poesia, e a produção do Gustavo é muito detalhista. É um disco que dá pra ficar mais tempo 'desfiando'", analisa Maurício.

O paulistano identifica que, em 20 anos de carreira solo, seus álbuns sempre apresentam uma safra de canções sobre a vida das pessoas, simples assim. Com a mão de Gustavo Ruiz na produção, Maurício aponta que o processo ganhou em subjetividade, "trouxe uma delicadeza", sugere.

Filhos

Gustavo Ruiz, acostumado a trabalhar com a irmã e com o pai no cenário musical, sugeriu a participação dos filhos de Maurício Pereira na gravação. O compositor situa que o produtor conduziu o processo "de um modo bem afetivo. Eles (os filhos) curtiram, adoraram a ideia, e acabou dando (certo) deles participarem também do (show de) lançamento", acrescenta.

Maurício diz que costuma levar a feitura de um disco muito a sério. Gustavo fez um contraponto, segundo o compositor, "adoçando um pouco o meu processo. Ele é um grande produtor, e leva a coisa de um jeito bem manso, afetivo. E eu venho daquela guerrilha de fazer disco no (circuito) alternativo", reflete.

Tim Bernardes, o mais velho dos três filhos, além da bem sucedida trajetória com O Terno e a recente investida solo ("Recomeçar", 2017), já tinha trabalhado com o pai no projeto "Pereirinha e Pereirão", em cima da releitura de canções populares. Manuela, a do meio, tem um canal no Instagram (Epifanias Noturnas), é atriz, professora, "uma pensadora pop", segundo o pai.

E Chico Bernardes, o filho mais novo, já começou uma carreira solo e tem trabalhado canções próprias, que divulga em seu canal no YouTube. "Todos escutam muita música, cada um na sua praia. A gente troca muita figura, fala sobre cena, sobre comportamento no palco, e informalmente sobre fazer disco, fazer música", revela Maurício Pereira.

Título

O título do álbum, "Outono no Sudeste", remete à faixa-título, que já existia antes do álbum ser concebido. Maurício reflete que o outono, em São Paulo, é uma estação com a qual ele - sujeito introvertido - se identifica.

"É uma época seca, embassada de sentimentos. É uma época mais interna, não é 'à flor da pele'. Um dia desses, num programa de rádio, um cara dizia que a gente está numa época embassada, indefinida no Brasil. Só não sei se o País está disposto a se ouvir por dentro", alinha o compositor paulista.

O conceito do álbum se conecta à maneira como Maurício Pereira, enquanto escritor, cronista, um "cineasta" praticamente, olha para a intensidade das emoções e das relações humanas. "Meu parceiro nessa canção é o Daniel Zafran, com quem eu gravei meu primeiro disco, o 'Mergulhar na Surpresa' (1998). E ainda tem o piano dele", detalha o compositor.

"Mergulhar na Surpresa" faz 20 anos de lançamento em 2018. Maurício adianta que talvez ele e Daniel façam alguns shows temáticos do álbum. "É um disco que demorou para chegar nas pessoas, mas quando chegou, ficou", percebe ele.