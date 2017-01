Alienígena da cultura Pop

00:00 · 07.01.2017

O apelo visual de Ziggy Stardust reverbera na indústria fonográfica, na moda e no design

Em um cenário pós-guerra, onde o mundo provou o horror da união da ciência com a ira do poder humano, as nações aliadas trabalhavam pela reconstrução de suas economias e dos estragos causados pelo projeto nazista. Uma nova ordem geopolítica se ensaiava e, junto com ela, acontecia uma verdadeira diáspora de povos do terceiro mundo em busca de emprego, renda e sobrevivência.

LEIA MAIS

.O homem que iluminou a Terra

.Bowie nas telonas

Para quem buscava melhores dias, os Estados Unidos não eram a única terra prometida. A Inglaterra seduziu imigrantes, sobretudo africanos e cubanos. Em Londres, muitos deles se instalaram no distrito de Brixton, fazendo dele uma verdadeira capital afro-caribenha. Foi no seio dos batuques ancestrais e do gingado latino que nasceu, em 8 de janeiro de 1947, David Robert Jones, mais conhecido pelo nome artístico David Bowie.

O filho de Margaret Mary e Haywood Stenton Jones já demonstrava aptidão musical desde muito pequeno. A família, de poucas posses, mudou-se em 1953 para um subúrbio próximo, em Bromley, e foi lá que o pequeno David pode cantar no coral da escola. Mas foram os discos de Elvis Presley e Little Richards, trazidos pelo pai, que inebriaram o menino.

Era comum ao jovem realizar imitações de Elvis e Chucky Berry para os amigos escoteiros. Porém, como o desempenho escolar andava tão ruim, os pais optaram por matriculá-lo em uma escola profissionalizante, o que não o impediu de estudar arte, música e desenho.

Em 1962, David ganhou de sua mãe seu primeiro instrumento musical. Nada de guitarras, baixos ou baterias, o presente foi um saxofone, substituído pelos instrumentos típicos do rock quando formou sua primeira banda, os "Kon-rads". David parecia ter sido predestinado a brilhar sozinho, pois todas as bandas iniciais às quais se integrou desde os 15 anos de idade foram fracassos.

No repertório dos anos de 1960, muito blues, folk, soul e o desejo de ser um rock star. Foi nesse período também que David Jones passou a ser David Bowie, nome artístico inspirado no personagem David Bowman, do filme "2001: Uma Odisséia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick. Foi inspirado no clássico de Kubrick que Bowie compôs a canção "Space Oddity", considerada o início de sua odisséia de sucesso. A música foi a primeira com rentabilidade comercial, pois alcançou o quinto lugar nas paradas do Reino Unido, em 1969.

Rock star

A canção era o hit do segundo álbum do artista, intitulado no Reino Unido de "David Bowie" (também título de seu primeiro disco) e nos Estados Unidos de "Man of Words/Man of Music". Em 1972, o álbum foi relançado pela RCA, desta vez com o título do single.

Os anos de 1970 lhe renderam o casamento com a americana Angela Barnett, a formação da "Os Hypes", mais uma banda fracassada enquanto grupo, cujo destino foi dar suporte à carreira solo de Bowie, que se afirmava no cenário musical, sobretudo nos Estados Unidos, com seu terceiro álbum "The Man Who Sold the World" (1970).

A essa altura, Bowie já destilava sua elegância, apresentando-se com figurino ao melhor estilo glam rock. A moda foi uma companheira inseparável da carreira artística do londrino, cuja elegância começava nos vocais. Jean Paul Gaultier, Givenchy, Dior foram grandes nomes de grifes que se inspiraram no alter ego Ziggy Stardust para compor coleções.

Aliás, o estilo camaleônico, transgênero de Bowie grita quando ele assume o personagem Ziggy Stardust. As aulas de mímica e atuação tomadas ainda nos anos de 1960, em Londres, ajudaram-no a compor uma narrativa sonora e visual que desafiou o rock setentista e criou um verdadeiro culto ao artista que perdura até hoje.

"The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", de 1972, iniciou a jornada do marciano pop rumo às estrelas. O disco, com o single "Starman", permaneceu nas paradas por dois anos - feito impensável na atualidade e desafiador para quem há cerca de seis meses já tinha lançado um álbum.

"Hunky Dory", de 1971, não foi tão promissor à época de sua ida às lojas. Hoje, pode ser considerado uma pérola do rock e da própria cultura pop, declaração afetiva para Bob Dylan, Andy Wahrol (1928-1987) e o grupo Velvet Underground.

Referência

Outros nomes também foram significantes na carreira do astro. Iggy Pop e Lou Reed foram imprescindíveis na fase Stardust. Há quem diga que a relação entre Bowie e Iggy não foi apenas de amizade e admiração - um detalhe em meio ao universo hedonista e de efervescência criativa que guiou a carreira de Ziggy, ops, Bowie, na década de 1970. A dedicação e intensidade com que o artista encarnou o personagem foi tanta que criador e criatura começaram a se fundir. Em 1973, Bowie anuncia uma aposentadoria precoce dos palcos, na tentativa de deixar Ziggy para trás.

Para o homem David, esse divórcio criativo foi essencial para manter a sanidade, apesar de Ziggy seguir vivo no imaginário popular, representado, em sua forma mais singela, pelo icônico raio colorido.

Em 1974, David Bowie muda-se para os Estados Unidos, fixando-se em Los Angeles. Lá, deu continuidade a sua exuberância musical com "Diamond Dogs" (1974), obra que abriga as faixas "Rebel Rebel" e "Diamond Dogs". Na turnê do álbum, Bowie mostra-se fisicamente abatido pelos efeitos da cocaína. Mas encontra forças para ir a estúdio e gravar o que seria seu primeiro grande sucesso nos Estados Unidos, "Young Americans" (1975).

Marcado pela pegada soul, este registro fixou o artista londrino com astro na terra do Tio Sam. Contudo, a boa fase artística foi abalada pelas disputas judiciais com seus ex-empresários que o fizeram perder milhões de dólares e o sossego. A paz parece ter se restabelecido no coração do artista com a construção de uma nova persona, "Thin White Duke", que aparece em virtude do álbum "Station to Station", de 1976.

O disco acompanha uma fase mística de Bowie, que deixa de lado completamente o apelo glitter de Stardust e inicia uma transição visual para um estilo mais minimalista.

O astro saiu em uma turnê de três anos pelos EUA e Europa. Quando aportou em Berlim, na Alemanha, ainda em 1976, depara-se com uma nova cena artística e mergulha em experimentações ao lado de Brian Eno e Iggy Pop. O resultado foram os discos conhecidos como a Trilogia de Berlim: "Low", "Heroes" e "Lodger". Os três álbuns expressam minimalismo sonoro, experimentações eletrônicas e as angústias da Alemanha separada pelo muro de Berlim.

Bowie chega aos anos 1980 divorciado de Angela com a precisão musical de "Scary Monsters". De volta aos Estados Unidos, passeou pelo cinema e a música, lançando inclusive um single com a banda Queen, o esmagador hit "Under Pressure", verdadeiro hino à pós-modernidade.

Limpo do vício e estabelecido como pop star, Bowie cativa um novo público, mais jovem, com o dançante "Let's Dance", de 1983. Outros destaques desse período.

Em 1986, o filme "Labirinto" traz cinco canções de Bowie, que também atua como o personagem Jareth, o que lhe garantiu extrema popularidade. O último disco solo da década foi "Never Let Me Down" 1987, em que o astro abandona a levada de seus dois álbuns anteriores e oferece um rock pesado com uma mistura de techno e industrial.

Estabelecimento

Com a banda Tin Machine, o astro deixa a carreira solo de lado e recua, pela primeira vez desde dos anos 1970, ao relativo anonimato como membro de um grupo. Mesmo com boas críticas e dois discos lançados, a empreitada é deixada de lado. Em 17 de janeiro de 1996, David Bowie entrou para o Rock and Roll Hall of Fame e alternou regulares trabalhos durante esta década.

Com elementos do jungle britânico e do drum and bass, "Earthling" (1997) foi o sucesso crítico e comercial por conta da faixa "I'm Afraid of Americans", escrita com Brian Eno.

Até o início dos anos 2000 o britânico mantinha uma agenda de lançamentos e turnês, porém um acidente cardiovascular em julho de 2004 acabou com esta fase. Bowie partiu para um longo repouso e aparições públicas se tornaram raras, com apenas algumas atuações junto ao The Arcade Fire, Alicia Keys ou ao ex-guitarrista do Pink Floyd David Gilmour.

Em 2013 surpreendeu com um álbum cheio de vida, "The Next Day" e até os últimos dias de vida conseguiu produzir com a mesma verve e ganância do início de carreira. A estrela de pupilas estranhas e corpo andrógino estabeleceu um universo próprio. Dono de uma percepção única para a arte, consegue influenciar gerações ao longo das décadas. (AL)