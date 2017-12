Além do véu islâmico

00:00 · 15.12.2017 por Iracema Sales - Repórter

Em "A identidade envergonhada - imigração e multiculturalismo na França hoje", o filósofo francês Alain Finkielkraut evidencia dois momentos históricos vivenciados pela Europa: o colonial e pós-colonial. No primeiro, as nações europeias necessitavam de mão de obra, sobretudo para o exercício de funções que exigiam menos qualificação profissional - ou seja, o chão de fábrica, que caracterizou os primórdios do capitalismo.

Para suprir a demanda, e também exercitar o seu poder, as palavras de ordem eram abrir as portas a todos, daí os migrantes serem bem-vindos. Mas esse tempo passou. O capital assumiu faceta diferente, fazendo com que o Velho Mundo não precise mais escancarar suas fronteiras. Sem saber mais o que fazer sequer com os europeus que não foram absorvidos pela revolução tecnológica, o continente agora vira as costas aos imigrantes.

Muitos candidatos a essa condição acabam perecendo no mar mediterrâneo, durante viagens-fugas feitas em botes, nas quais demonstram a luta pela vida. Muitos são fugitivos de guerras, outros querem apenas trabalhar, não importa o ofício. Em troca, são capazes de abrir mão das próprias identidades, cada vez mais escondidas. Nesse jogo, o multiculturalismo mostra sua fragilidade.

Episódio

Dividido em seis tópicos, o ensaio de Alain Finkielkraut, conhecido por assumir posições polêmicas, passa em revista a questão, tomando como ponto de partida a proibição do uso do lenço islâmico em uma escola francesa, episódio registrado no fim dos anos 1980.

"Tudo começou em outubro de 1989 num colégio de Creil, subúrbio de Paris. Três alunas são expulsas por terem se recusado a tirar o lenço islâmico em sala de aula, apesar da decisão do conselho de administração nesse sentido", recorda o autor.

O diretor justificou ser o colégio laico, portanto "não queremos ser infestados pela problemática religiosa", relembra o filósofo. A atitude foi ponderada pelo arcebispo francês, que recomendou não ser prudente declarar guerra aos descendentes de imigrantes da África do Norte que moram na França. Aliás, as feridas provocadas pela guerra da Argélia (1954-1962) contra o domínio colonial francês ainda não foram cicatrizadas. Nessa perspectiva, a questão ultrapassa um simples véu, que tem mais a revelar do que esconder.

Com análise perspicaz, o pensador atenta para os riscos que poderiam desencadear a proibição da escola francesa, remontando o período das guerras religiosas verificadas no século XVI, envolvendo católicos e protestantes. O Estado era a religião e vice-versa.

Uma situação que, a princípio, parecia que seria resolvida entre quatro paredes ganhou dimensão maior, ao ser recebida pela comunidade judaica como um atentado ao livre exercício do culto religioso. A grita foi geral diante da intransigência da direção da escola, entrando em cena não apenas representantes de comunidades religiosas, mas também antirracistas.

Na visão do filósofo, estava lançado o estopim para reacender os ânimos de outras lutas, que não se resumiam apenas à implicância com o véu islâmico de três moças.

O fato aconteceu no mesmo ano em que o muro de Berlim foi abaixo. Dois anos depois, seria a vez da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ser desmantelada, pondo fim à temida Guerra Fria. Na época, era impossível imaginar que o terrorismo recrudesceria, como aconteceu em 2001, com os atentados às torres gêmeas, nos Estados Unidos.

Antes, em 2005, a perseguição e morte de dois jovens pela polícia francesa desencadeou revolta entre moradores de bairros da periferia de Paris, denunciando a situação vivida por essas pessoas, encaradas como cidadãos de terceira categoria. Assim mesmo elas são vistas pelos franceses, que temem dividir o que ainda resta das benesses do Estado de bem-estar social francês.

Identidade

Pela visão do filósofo, os migrantes constituem mal necessário. "A imigração que contribui e sempre contribuirá para o povoamento do Velho Mundo coloca as nações europeias e a própria Europa diante da sua identidade. Os indivíduos cosmopolitas que espontaneamente éramos fazem a descoberta de seu ser, sob o choque da pluralidade", escreve Alain Finkielkraut, considerado um dos mais relevantes pensadores franceses da contemporaneidade.

Ele adverte o para o risco da exacerbação do sentimento de xenofobia em meio a um povo que já foi exemplo de democracia ao mundo, tendo com base o tripé "igualdade, fraternidade e liberdade".

Sem medo de externar posições sobre questões delicadas, o pensador põe em xeque o multiculturalismo, sai em defesa da imigração, critica as novas tecnologias, sem poupar o modelo educacional francês.

"Precisamos combater a tentação etnocêntrica de perseguir as diferenças e nos apresentar como modelo ideal", escreve Finkielkraut, que experimentou diversos momentos marcantes da vida sociopolítica e cultural francesa.

Um deles foi o legendário "Maio de 68", época em que viajou para o interior a fim se preparar para o concurso que lhe garantiria o ingresso na École Normale Supérieure.

"De volta a Paris depois dos primeiros confrontos entre os estudantes e a polícia, vivi plenamente esse momento de graça, essa interrupção sabática da vida corrente, na qual as pessoas não se cruzavam mais, mas se ouviam e disputavam a palavra. As ruas não eram mais reduzidas à condição de vidas de passagem, os carros cediam terreno, o verbo tomava conta do espaço", diz, ao mesmo tempo em que confessa nunca ter militado de fato.

Não demorou para incorporar o lema "sejamos realistas, exijamos o impossível", vindo em seguida os anos esquerdistas de desconstrução de valores herdados, questionamento de todas as modalidades de poder e aspiração a uma mudança radical do mundo".

Laicidade

Ao lançar o olhar para um passado não muito distante, é possível perceber que pouco resta desses anos de sonhos. O estudioso identificou como primeiro sintoma dessa crise na França a querela da laicidade.

"O fato de os livros serem agora meios de informação e objetos de consumo como os outros, de lermos revistas e blogs na rede, em de obras consagradas em papel-bíblia, é uma boa notícia para uma sociedade que não se ajoelha diante de nada, justamente por ser laica, não quer prescrever nenhum modelo. Chegou a hora de laicizar a própria laicidade", instiga.

Um dos questionamentos do autor é quanto à integração dos imigrantes na cultura francesa, fato não mais percebido nos dias atuais.

Depois dos levantes de 2005, a questão da nacionalidade ganhou outra dimensão: "eu não sou um francês da imigração, sou um francês que faz parte da diversidade francesa", responde um militante da Associação Coletivo Liberdade, Igualdade, Fraternidade, Juntos, Unidos), fazendo com que o autor identifique o comunitarismo entre franceses e migrantes.

"Nossa herança, que certamente não faz de nós seres superiores, merece ser preservada, cultivada e transmitida tanto aos autóctones quanto aos recém-chegados. Resta saber, num mundo que substitui o prazer do texto pelo frenesi do torpedo e promove também o julgamento do elitismo cultural em nome da igualdade, se ainda é possível herdar e transmitir", observa.

Alain Finkielkraut afirma que os casamentos mistos, que favorecem a miscigenação, estão em declínio. "A identidade envergonhada" aborda ainda temas como secularismo, falhas no sistema educacional, desigualdades sociais e o crescimento do populismo.