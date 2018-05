Alceu, Elba e Geraldo: reencontro com Fortaleza

00:00 · 04.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

O trio Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo está em turnê, com novo show, desde 2016

Mais de duas décadas já se passaram desde a apresentação no antigo Ginásio Machadinho, em Natal, que reuniu Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Mas todo esse tempo não foi suficiente para se cantar e dançar tudo que estes nordestinos propõem. A energia das cirandas, do forró, do baião e de toda a diversidade rítmica do trabalho dos quatro segue num movimento cíclico, que contagia diferentes gerações, e que neste sábado (5) volta a Fortaleza para mais uma apresentação no Centro de Eventos do Ceará.

Naquele show original de 1996, que percorreu várias capitais do País e foi gravado no Canecão (RJ), os músicos apresentavam um formato acústico, com versões que recriavam a mística do cancioneiro com intimismo e delicadeza.

Depois da nova reunião de Alceu, Elba e Geraldo em 2016, no entanto, o que está em cena é um novo espetáculo que incorpora uma sonoridade elétrica e percussiva.

O novo formato, apresentado na capital cearense duas vezes - uma em dezembro de 2016, também no Centro de Eventos, e outra em junho do ano passado, no Arraia do Aquaville -, costuma atrair uma multidão saudosa de canções que não perderam a atualidade.

Músicas

No repertório, entre trios, duetos e momentos solos em cena, ouvem-se os clássicos que todo mundo quer ouvir: "Anunciação", "Banho de Cheiro", "Dia Branco", "Tropicana", "Moça Bonita", "Caravana", "Belle de Jour", "Canção da Despedida", "Coração Bobo", "Táxi Lunar", "Bicho de Sete Cabeças" e tantas outras.

Dentre as surpresas, "Papagaio do Futuro" (apresentada por Alceu, Geraldo e Jackson do Pandeiro no Festival Internacional da Canção de 1972) e "Me Dá um Beijo", parceria de Alceu e Geraldo, do primeiro disco da dupla, recriada com Elba nos vocais. Zé Ramalho, apesar de não estar no palco, marca presença autoral através de "Chão de Giz" e "Frevo Mulher", na voz de seus companheiros.

No palco, o trio canta ao lado de Marcos Arcanjo, Paulo Rafael (violões e guitarras), Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfona), César Michiles (flauta), Anjo Caldas (percussão) e Cássio Cunha (bateria), com direção de André Brasileiro.

Histórico

A gravação do DVD que celebrou os 20 anos dessa parceria, em 2016, veio depois de outras edições desse encontro. Em 1997 e 2000 ele também aconteceu, embora também no formato de trio. Nestas ocasiões, o quarto elemento que faltava era Alceu Valença, mas dessa vez ele está de volta mais elétrico do que nunca.

"Estar no palco com Elba e Geraldinho, é como cantar em casa, numa sala de reboco ou de visitas. Geraldo é meu parceiro e compadre, um dos maiores incentivadores da minha música desde sempre. Elba é uma amiga querida, companheira de geração e de arte. Somos da mesma região, o agreste e o sertão de Pernambuco e da Paraíba, e juntos criamos uma identidade orgânica. Nossa força está na maneira fiel e absoluta com que vivenciamos esta identidade", escreve.

Depois do reencontro, eles animaram o Réveillon da Praia de Copacabana em 2017, percorreram as principais capitais do país e realizaram um show antológico no Rock in Rio do ano passado. Para Elba, a grandeza está na simplicidade e na força de cada um individualmente. "Aprendemos uns com os outros e mostramos uma fatia poderosa da nossa cultura. O Nordeste é potência máxima em música e nós mostrávamos toda a sua diversidade", recorda sobre um passado mais que presente.

Geraldo, por sua vez, celebra um sentimento eterno que os une. "Há sempre um grande amor entre nós quatro. Elba e eu temos um projeto lindo chamado, 'Um Encontro Inesquecível' que se transformou agora neste novo Grande Encontro. Existe uma relação muito forte que sempre vai nos unir. Somos parceiros da vida toda". O que se sabe é que, enquanto houver show desses nordestinos, haverá um público sedento por suas canções. Pode-se dizer que esta é outra certeza da vida toda.

Mais informações:

O Grande Encontro. Neste sábado (5), a partir das 21h, no Centro de Eventos do Ceará. Abertura com a banda Kbra da Peste. Classificação: 16 anos. Ingressos: de R$ 60 (meia/arena) a R$ 220 (inteira/cadeira premium). Vendas nas lojas Blinclass do Shopping Iguatemi, RioMar e North Shopping e no site da Bilheteria Virtual

"A nossa música atravessa gerações"

Entrevista com Geraldo Azevedo - Cantor e compositor

Depois de dois anos desse reencontro, o que você identifica que permanece vivo entre vocês há mais de duas décadas? E o que mudou?

A amizade e o amor pelo nosso trabalho permanecem. O que muda é a nossa maturidade profissional, que cresce a cada novo trabalho... Já são dois anos rodando com esse projeto, certamente a repetição leva ao aprimoramento.

Permanecer em circulação é um termômetro para que vocês sintam como o público ainda se identifica com essa música. Que retornos mais significativos vocês têm obtido desde que resolveram juntar-se novamente nos palcos?

Que a nossa música atravessa gerações. É lindo ver a nossa plateia cheia de jovens cantando a nossa música.

Durante esse tempo, vocês têm produzido novas canções em conjunto? Pode-se esperar mais novidades dessa reunião em 2018?

Estamos sempre produzindo, mas informalmente. Não temos intenção de mudar nada por enquanto.

Que outras cidades devem receber O Grande Encontro nos próximos meses?

Ainda em maio vamos a Campina Grande (PB), Arapiraca (AL) e Guaxupé (MG)... No meio do ano, faremos apresentações em Portugal, nas cidades de Lisboa (Coliseu de Lisboa) e Porto (Coliseu do Porto).