Admirável novo mundo

00:00 · 17.09.2018 por Adriana Martins - Editora assistente

Ricardo Justus durante apresentação do Mediamorfosis ( Foto: GUSTAVO VALEZZI/ wikicommons )

Realizado no último dia 4 na capital paulista, o Mediamorfosis - evento dedicado a analisar e promover, em toda a América Latina, o desenvolvimento de novas narrativas a partir do uso inovador da tecnologia e em função dos novos hábitos de consumo - reuniu especialistas de diferentes países para apresentar projetos e cases de sucesso. Entre eles estava Ricardo Justus, sócio da Arvore, produtora brasileira especializada em X-Reality (conjunto de tecnologias de Realidade Aumentada, Realidade Mista e Realidade Virtual).

Destaque no ainda tímido mas crescente mercado nacional, a Arvore foi fundada em 2017 a partir da união de sócios experientes em diferentes campos - no caso de Rodrigo, o currículo incluía anos na produção de TV (SBT e Record), antes de mergulhar na pesquisa sobre X-Reality. Na nova produtora, desenvolvem produtos personalizados para empresas e também de entretenimento - caso do game "Pixel Ripped 1989", recém-lançado e que já acumula ótimas avaliações de público e crítica.

Em entrevista após sua apresentação no Mediamorfosis, Ricardo falou sobre o momento atual do mercado de X-Reality e os desafios desse campo em um futuro já não tão distante.

Uma das questões intrigantes quando se pensa em produtos de X-Reality interativos é a construção da narrativa, de um "roteiro", por assim dizer. Como estabelecer a "linha dorsal" de uma história cujos rumos podem ser modificados pelas escolhas do usuário? Como "contar" uma história?

Não temos essa resposta ainda. No cinema, as estruturas de narrativa já são muito bem estabelecidas, e também há vasta literatura sobre isso. Ao contrário da X-Reality: tento ler tudo que sai, mas ainda há pouco material aprofundado. E essa é uma das questões fundamentais. Um filme é uma sequência de enquadramentos dispostos sobre o tempo, a tradução de um roteiro, de um storyboard. Na Realidade Virtual não é assim. Primeiro porque há vários tipos de narrativas de RV. Existem aquelas um pouco mais passivas, como no caso dos vídeos 360º. Em algum nível considero-os interativos, porque o usuário escolhe para onde olhar, mas ele não interage com aquele universo. Na Arvore procuramos projetos mais interativos, mesmo quando o vídeo é a plataforma base do produto. Aí tentamos fazer interações com o olhar, a partir de softwares. Acho que a RV fica muito mais interessante quando você é transportado para dentro daquele mundo.

Há histórias, então, que seguirão melhores em outras linguagens, como o próprio vídeo ou o cinema.

Sim. Mesmo no vídeo 360º, por exemplo, você não consegue simplesmente guiar o que vai acontecer a partir do enquadramentos. Se for feito assim vai até sair alguma coisa, mas provavelmente essa história seria melhor servida em uma tela plana. Se a proposta é apenas contar uma história que se desenrola na sua frente, por que usar Realidade Virtual? Tanto que já vi coisas bem esdrúxulas com essa tecnologia, do tipo olhar para uma direção (que não era pretendida) e ficar tudo preto. Nesse caso, faz um filme, ué. O cinema vai continuar aí existindo, inclusive melhor para contar determinados tipos de histórias.

Sim, no cinema não há escolhas para o espectador conduzir o andamento da ação.

Há um "game" - na falta de palavra melhor para definir algo iterativo e narrativo, mas que não é um jogo - de RV chamado 'The Invisible Hours', criado por uma empresa espanhola, a Tequila Works. É uma historia de mistério, o usuário 'entra' numa mansão onde o dono foi assassinado e pode explorar como quiser, em meio aos sete personagens suspeitos. É meio passivo porque a história acontece independente de você, o usuário não é um personagem, é como um fantasma olhando essa casa. É incrível, e muito diferente de assistir a um filme de suspense, policial, porque é uma forma tão diferente de absorver a narrativa. Se um personagem sai da sala você pode segui-lo, ou seguir outro, ou ainda ficar na sala e esperar. E como deve ser a estrutura de roteiro de um produto como esse? Uma das formas que percebo é pensar nessas esferas de ambientes, a relação não é mais de enquadramento, mas com o espaço. O que acontece em determinado período de tempo na sala de estar, no quarto e no escritório? A história permanece linear, apesar das muitas possibilidade de como absorvê-la. Não há fórmulas agora, há diferentes tecnologias e maneiras explorá-las.

Ou seja, vivemos um momento em que estamos aprendendo como fazer, todos juntos. Não é exatamente um momento de competir.

Óbvio que existe competição, é normal, mas existe sim essa abertura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Lá fora percebe-se muito espaço para gente nova, entrando, colaborando, todos explorando juntos as possibilidades. É algo novo em todo lugar.

Nesse contexto, ter uma organização como a XRBR (que reúne profissionais e empresas de X-Reality do País para o fomento do setor) é bem interessante, não?

A criação da XRBR foi algo muito legal para entender como podemos movimentar isso e fazer coisas para ajudar todo mundo. Há várias pessoas com expertises diferentes e complementares, e os projetos demanda isso. Por exemplo, no game "Pixel Ripped 1989" tem pixel art. Você nunca imaginaria um artista de pixel art numa empresa de RV, mas tivemos que colocar um na equipe. Às vezes você começa um projeto e precisa encontrar expertises transversais que nunca imaginaria necessárias, e ter um hub de pessoas e empresas que colaboram ajuda muito.

Na sua apresentação você falou sobre o uso de Inteligência Artificial como maneira de ajudar a conduzir a história. Pode explicar melhor?

Num futuro distante um exemplo de RV perfeito seria 'Westworld' (série da HBO), um mundo com agentes de Inteligência Artificial onde você introduz um agente do caos - o player, o visitante - e esse mundo sabe como reagir a ele. Óbvio que ainda estamos bem longe disso, e sem nem entrar nas implicações éticas, mas é um exemplo que ajuda a compreender a ideia de algoritmos que reajam e lidem com o comportamento humano para gerir uma história. Por exemplo, em meio a diferentes possibilidades narrativas os sistema ajuda a decidir o que é melhor dependendo do comportamento do player. Isso previne a necessidade de criar um monte de possibilidades narrativas, você dá a ilusão de que o player tem escolhas infinitas, quando na verdade ele tem uma autonomia delimitada. Como o usuário irá responder, por exemplo, à morte de um personagem? Ou a decisões mais intensas? O sistema vai gerir isso, inclusive a partir de informações biométricas - eye tracking, batimentos cardíacos, a maneira como se mexe. Qual o estado emocional do usuário e como esse estado impacta na história? Essas possibilidades precisam ser geridas por algoritmos. Você pode até pré-estabelecer alguns aspectos, mas é o algoritmo que decidem. Se a pessoa esta muito assustada, por exemplo, vou 'dar uma aliviada' para depois assustar mais.

Ainda nesse campo da ética, a Arvore decidiu que não vai trabalhar com produtos que tenham armas de fogo. Há uma preocupação com o estímulo à violência, tal qual ocorre no debate em torno dos games tradicionais?

Se você vai se propor a fazer algo assim - com violência - precisa sustentar a proposta. Já experimentei peças de RV grotescas mas cujas propostas eram essas, de escancarar a violência, de mostrar, por exemplo, "olha o que é violência doméstica". Isso é poderosíssimo, mas precisa estar no contexto certo. Você não vai gamificar temas como esse. Se vai usar esse tipo de recurso, no meu entendimento não pode ser violência gratuita, porque na RV fica muito visceral. Então tem que ser algo que favoreça a narrativa e um propósito. É importante ter um cuidado extra. E a identidade desse personagem? No caso de o player entrar em um outro corpo (o virtual), quem é essa pessoa que estou incorporando? É homem, é mulher, faz parte de uma minoria? O que é sentir ser esse corpo? São questões que precisam ser respondidas em um projeto, para haver uma representação de maneira ética e consistente. Caso contrário os efeitos são piores do que nas mídias tradicionais, porque a RV é mais visceral, e envolve confiança e entrega por parte do usuário.