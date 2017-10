Acordes para miúdos

00:00 · 13.10.2017

O fim de semana em Fortaleza continua com programações para o público infanto-juvenil. Agora é a vez da música de concerto juntar-se a bandas de rock, intérpretes cearenses, palhaços, pipoca e balão para fazer a alegria da criançada, no palco do Theatro José de Alencar (TJA). Com apresentações neste sábado (14), às 18h, e no domingo (15), às 10h, o icônico equipamento faz sua homenagem aos pequenos.

No sábado (14), a apresentação é da Orquestra Filarmônica do Ceará com o concerto "Músicas para crianças", cujo repertório é totalmente dedicado ao público infantil. Canções das trilhas de "A Bela e a Fera" e "O Rei Leão", animações da Disney, serão algumas a serem executadas pela orquestra. Segundo Gladson Carvalho, maestro da Filarmônica do Ceará, tratam-se de músicas já compostas para orquestra; logo, não houve necessidade de adaptação dos arranjos, e serão usadas as partituras originais.

Mas a orquestra também interpretará músicas populares. "Esse é o nosso diferencial, queremos quebrar o paradigma de que orquestra é coisa erudita, ir onde o povo está, levar nossa cultura", ressalta Carvalho.

Em 2018, a Filarmônica do Ceará completa 20 anos, sendo 14 anos dedicados à música clássica. Um projeto recente, criado em 2016 e ainda em andamento, é dedicar o repertório ao rock e outros gêneros populares.

Programação

"A Bela e a Fera" é um tradicional conto de fadas francês. Foi escrito originalmente por Gabrielle-Suzanne Barbot, a Dama de Villeneuve, em 1740, tornando-se mais conhecido por sua versão de 1756, de Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, que resumiu e modificou a obra de Villeneuve. Em 1991, a Disney fez uma bem-sucedida animação musical para os cinemas.

Já "O Rei Leão" é o 32º longa-metragem animado da gigante do cinema, dirigido por Roger Allers e Rob Minkoff, com roteiro de Linda Woolverton, Irene Mecchi e Jonathan Roberts. A trilha sonora é assinada por Elton John, com letras de Tim Rice. Cinco músicas foram criadas especialmente para o filme: "Circle of Life", "I Just Can't Wait to Be King", "Be Prepared", "Hakuna Matata" e "Can You Feel the Love Tonight", esta última executada pelo próprio Sir Elton John.

Clássicos da nossa cultura, como "O Sítio do Pica Pau Amarelo", também estarão no repertório da Filarmônica. Neste momento, a orquestra deverá tocar junto com uma banda e uma intérprete - vestida de Emília, ela cantará o tema da obra de Monteiro Lobato. Gerard Presley, cover de Elvis Presley, também aparecerá no palco. Uma bailarina, pipoca e chuva de balões encerrarão a noite, ao som de "Flor do Mamulengo".

Interação

No domingo (15), é a vez da Orquestra Eleazar de Carvalho, com um repertório de clássicos populares, a ser apresentado de maneira interativa.

"A intenção é interagir com as crianças, vamos estar próximos do públicos e contamos com a participação dele. Vamos chamar os pequenos ao palco para tocar os instrumentos, reger a orquestra. Vai ser bem didático", explica o maestro Paulo Leniuson.

A apresentação é gratuita, mas a entrada acontece mediante doação de uma lata de leite ou brinquedo, que serão repassados para as instituições "Peter Pan e Casa do Zé".

No sábado (14), a solidariedade também é a protagonista e a Orquestra Filarmônica do Ceará, além do ingresso de R$ 10, também recebe doações de uma lata de leite para o Instituto Primeira Infância (Iprede).

Fora dos palcos

A Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho dedica-se à formação de plateia para a música de concerto desde sua fundação, em 22 de dezembro de 1996, e sempre dentro da proposta de interação com o público. Sua proposta inclui ainda aspectos de formação e educação do público, trabalhando necessidades como silêncio durante o espetáculo, desligar celulares e não manter conversas paralelas.

No âmbito de sua atuação, a Filarmônica do Ceará tem ainda um grande sonho musical: uma escola de música que funcione nos períodos da manhã e da tarde.

Atualmente já existem 500 crianças selecionadas para participar desse projeto social, que além de ensinar música tem por objetivo uma formação humanística.

"Cada músico adotou 10 crianças, e temos 50 músicos. Já temos professores, instrumentos e participamos de edital, só falta o espaço, a escola em si", ressalva Leniuson.

Mais informações:

Orquestra Filarmônica do Ceará. Neste sábado (14), às 18h, no Teatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) (doação de uma lata de leite). Contato: (85) 3101.2583

Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho. Neste domingo (15), às 10h. Gratuito (doação de uma lata de leite ou um brinquedo).