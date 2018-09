Acordes do fim de semana

00:00 · 22.09.2018

Pepeu Gomes terá a carreira revisada em filme e no próprio show ( Foto: Marcos Hermes )

Nomes importantes da música brasileira aterrissam na capital cearense neste domingo (23). Alceu Valença, presença constante no Ceará, apresenta-se no RioMar Music Festival, evento gratuito que acontece no Shopping RioMar Fortaleza, em uma matinê que se inicia a partir das 15h.

Também misturando uma programação vespertina com noturna, no centro da cidade, o Cineteatro São Luiz recebe o músico Pepeu Gomes para celebrar seus 50 anos de carreira, dentro do programa Sessão Sonora. O guitarrista, que fez parte do grupo Novos Baianos, retorna a Fortaleza com sua turnê "Pepeu 50 - A Mais de Mil Tour".

Alceu Valença sobe ao palco no Estacionamento Aberto da Lagoa do Papicu, no RioMar Fortaleza, às 17h, em um show totalmente gratuito, que será aberta pela cearense Di Ferreira. O público pode receber as pulseiras de entrada a partir das 12h.

Na ocasião, o pernambucano tocará seus grandes sucessos, como "La Belle de Jour", "Girassol", "Coração Bobo", "Táxi Lunar", "Cabelo no Pente", "Embolada do Tempo", "Estação da Luz", "Solidão", "Anunciação" e "Tropicana".

Ao som da guitarra

Já no Cineteatro São Luiz, a programação se inicia às 16h. "O projeto nasceu da ideia de se trabalhar a pluralidade das duas linguagens artísticas mais populares no Brasil: o cinema e a música", pontua Rachel Gadelha, diretora do Cineteatro São Luiz.

"Isso é a cara do equipamento. Temos um espaço que abraça diversas linguagens e que convida os cearenses a uma experiência rica de história e de presente", finaliza.

Às 18h, um dos melhores guitarristas do mundo - título dado pela revista americana Guitar World - sobe ao palco, logo após a exibição do filme "Os Filhos de João, o Admirável Mundo Novo Baiano" (2011), exibido às 16h.

Nascido em Salvador, Pepeu aprendeu muito cedo a tocar violão. Aos 14, já integrando Os Minos, gravou, já como contrabaixista, seu primeiro trabalho profissional: 2 singles, lançados no ano seguinte. Na década de 70, com Moraes Moreira, Paulinha Boca, Galvão e Baby do Brasil, o "China" como era chamado pelos companheiros de banda, formou os Novos Baianos.

Pepeu tocava, compunha e produzia, nesta, que foi uma das maiores representações da cultura brasileira, e responsável por tantos clássicos, como o álbum "Acabou Chorare", de 1972. Em carreira solo, encheu o Brasil de hits, trilhas de aberturas de novelas.

Os ingressos para o show de Pepeu Gomes no São Luiz custam R$ 40 (inteira) e podem ser encontrados na bilheteria do Cineteatro ou pelo site da Tudus (tudus.com.br). Com classificação livre, os ingressos dão acesso à exibição do longa metragem.

Sessão sonora

Após receber nomes como Tom Zé, Tim Bernardes e Chico Brown, o São Luiz abre as portas para a turnê de Pepeu Gomes, que traz no repertório sucessos de sua carreira, como: "Masculino e Feminino", "Sexy Yemanjá", "Eu também Quero Beijar", "Mil e Uma Noites" e "Raio Laser".

As músicas ganharam novos arranjos e perpassam a trajetória do cantor. "Buscamos trazer para o São Luiz nomes que marcaram história na música brasileira e que não necessariamente estejam no circuito comercial. Artistas que, assim como o equipamento, fazem parte do imaginário brasileiro, da nossa cultura", ressalta Rachel Gadelha.

A apresentação musical de Pepeu Gomes traz também projeções com os momentos marcantes da carreira do guitarrista e usa de cenário e de figurinos para contar esses 50 anos vividos na música.

Em novembro, o equipamento cultural recebe mais duas edições do projeto Sessão Sonora, uma no dia 11 e outra no dia 18.

No primeiro serão trabalhadas as temáticas "Trinta Anos Sem Clementina de Jesus", com a exibição do filme "Rainha Quelé" (2012), seguido do show com Paula Lima, Nêga Duda, Nãnãnã da Mangueira e Karla da Silva. No dia 18, será a vez do filme "Brincante" (2014) seguido do show de Antonio Nóbrega.

Na tela do teatro

Com duração de 1 hora e 15 minutos, o documentário "Os Filhos de João, o Admirável Mundo Novo Baiano" conta a história do grupo Novos Baianos e a influência de João Gilberto no estilo musical da banda. A parte do título "filhos de João" refere-se ao cantor baiano João Gilberto, considerado padrinho do grupo.

Ao mostrar a formação dos Novos Baianos e o estilo de vida comunitário adotado pelos integrantes, o documentário também entra em temas como contracultura, o cenário da música brasileiras nos anos 60 e 70, tropicalismo e a ditadura militar no Brasil.

O filme de Henrique Dantas traz entrevistas com Dadi (baixista), Paulinho Boca de Cantor (vocal), Luiz Galvão (letras), Moraes Moreira (compositor, vocal e violão) e Pepeu Gomes (guitarra), além de nomes como Tom Zé, Orlando Senna e Bola Morais.

A grande polêmica da produção é a ausência de Baby Consuelo, uma das integrantes do grupo. A cantora chegou a dar entrevista para Henrique Dantas, mas depois, quando o filme começou a passar por festivais, não liberou a reprodução de sua imagem, já que a produção do filme não chegou a um acordo sobre os valores que seriam repassados à produtora da artista.

Entrevista

"Palco pra mim é vitamina!"

Alceu Valença - cantor e compositor

Você quase sempre passa por Fortaleza em seus giros pelo Brasil. Há muito tempo já tem uma relação especial com a cidade, não?

Sim, frequento Fortaleza há muitos anos. É uma cidade onde tenho um público imenso, sempre fiel. Tenho amigos queridos aí, como o artista plástico Mano Alencar. E não só na capital. Viajo bastante pelo estado do Ceará. Vou muito à região do Crato, Barbalho, Juazeiro do Norte, cidades próximas das influências culturais do sertão pernambucano, das referências que formaram Luiz Gonzaga e contribuíram para a minha formação também. Sou da mesma geração do chamado Pessoal do Ceará, de Fagner, Belchior, Ednardo, Amelinha. Sempre tivemos alguma proximidade conceitual. Assim como eu, são artistas que trabalham a partir de sua própria identidade, profundamente brasileira e nordestina, com grande sucesso em todo o País.

O show tem entrada gratuita. Você acha importante a oportunidade de estar com um público que talvez não tivesse acesso às suas apresentações pagas?

Claro, é uma ótima iniciativa. Tenho mais de dez tipos diferentes de show: com banda, acústico, show de forró, show de frevo, show mais próximo do rock, com meu repertório dos anos 70. Tem as Valencianas, ao lado da orquestra Ouro Preto, o Grande Encontro, com Elba e Geraldo. Faço teatros, grandes casas de espetáculo, e muitos shows ao ar livre. Tem Alceu em todos os sentidos, para todos os tipos de público. Agora, em Fortaleza, vou apresentar meu show de sucessos, ao lado da minha banda. Adoro estar no palco. Palco pra mim é vitamina!

Hoje, com os serviços de streaming e uma profunda transformação na indústria fonográfica, você acredita que manter uma agenda de shows, que permita contato direto com o público, seja ainda mais importante para um artista?

É claro que o mercado passou por transformações profundas e possivelmente irreversíveis. Artistas como eu, que possuem uma carreira consolidada, com um grande público espalhado no País e no exterior, sofrem menos as consequências. Tenho mais de um milhão e meio de seguidores nas redes sociais e minha agenda de shows não para. Mas para os novos artistas, que ainda precisam formar seu público, a coisa é mais complexa. De qualquer maneira, o Brasil precisa urgentemente descobrir sua trilha sonora. Precisamos de uma injeção de identidade.

Mais informações:

"Alceu Valença no RioMar Music Festival". Neste domingo (23), às 17h (abertura dos portões às 15h). No Estacionamento Aberto da Lagoa do Papicu - RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Entrada gratuita. Contato: (85) 3066.2000

"Sessão Sonora com Pepeu Gomes".

Neste domingo (23), às 18h (exibição do filme às 16h). No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira). Contato: (85) 3252.4138