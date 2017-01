Acervos do mundo numa só hashtag

00:00 · 18.01.2017

A proposta é simples e corriqueira para muitos: postar uma selfie nas redes sociais. É o que museus do mundo todo convidam os visitantes a fazerem hoje, 18 de janeiro. A iniciativa, batizada de Museum Selfie Day, nasceu no Twitter em 2014 e, pela quarta vez, reunirá museus e frequentadores em torno da hashtag #MuseumSelfie.

Os museus participantes podem estimular o público a fazer fotos, separar lugares especiais para isso, criar espaços de brincadeiras, entre outras estratégias. Valem selfies nos bastidores dos museus (sim, curadores, diretores, funcionários - todos podem entrar) e qualquer ideia criativa que a instituição tiver.

A ação é vista como uma oportunidade de divulgar as instituições nas redes sociais e de mostrar ao público - principalmente aos jovens - que os museus são espaços atraentes e conectados com as novas tecnologias. "Museus são instituições modernas ligadas ao tempo presente. Uma iniciativa dessa confirma a vocação dos museus de serem instituições que têm raízes e histórias, mas que estão antenadas com os tempos atuais. E são lugares de diversão também", afirma o Secretário da Cultura de São Paulo, José Roberto Sadek. Em sampa, 19 museus, entre eles a Pinacoteca do Estado e o Museu da Imagem e do Som (MIS), deverão participar da ação.

Qualquer pessoa pode participar da campanha, postando um autorretrato em um museu com a hashtag #MuseumSelfie. As instituições vão estimular os visitantes a fazerem suas fotos e também aproveitar para publicar selfies, revelando curiosidades dos bastidores e brincadeiras relacionadas ao acervo. As fotos serão postadas no Facebook, Instagram e Twitter das instituições.

No Ceará

Quer aproveitar as férias para visitar museus locais e participar da ação? Em Fortaleza estão alguns dos principais equipamentos ligados ao Governo do Estado, como o Museu do Ceará, o Museu da Imagem e do Som e o Sobrado Doutor José Lourenço.

O primeiro deles, fundado em 1932, possui mais de 13 mil peças relacionadas à história do Ceará. Itens como a bengala, a batina e o chapéu que pertenceram ao Padre Cícero; a primeira planta da cidade; o punhal que pertenceu ao cangaceiro Lampião e o famoso bode Ioiô são alguns dos artigos que ajudam a perceber a identidade cearense.

Situado na antiga sede do Museu Antropológico do Ceará, o MIS reúne a produção audiovisual da cultura cearense. Até 18 de fevereiro, o espaço abriga a exposição "Infância Refugiada", mostra individual da fotógrafa brasileira Karine Garcêz, que capta as expressões de crianças e adolescentes palestinos em campos de refugiados distribuídos na Turquia, no Líbano e na Síria.

As fotos foram feitas em 2014, durante viagem de caráter humanitário de Garcêz integrando missão da ONG holandesa Al Wafaa Campaing.

No Sobrado Doutor José Lourenço, a exposição CONTER também permanece em cartaz por mais um mês. Com curadoria de Marcos Lopes, a coletiva reúne pintura, desenho, gravura, graffiti, fotografia e vídeo de 39 artistas brasileiros. Os participantes debruçam-se sobre o conter como pertencimento e censura, como tentativa de não deixar que se derrame.

Mais informações:

Museu do Ceará (R. São Paulo, 51, Centro). Contato: (85) 3101.2610

MIS (Av. Barão de Studart, 410, Meireles). Contato: (85) 3101.1205

Sobrado Dr. José Lourenço (R. Major Facundo, 154, Centro). Contato: (85) 3101.8826