Academia renovada e com foco no futuro

00:00 · 06.02.2017

"O jardim dos Poetas", um dos espaços requalificados do Palácio da Luz, que será apresentado hoje, em cerimônia especial ( Fotos: Helene Santos )

Há mais de um século, a Academia Cearense de Letras (ACL) é uma das protagonistas da vida cultural no Estado. O atual momento é de celebrar, reunir personalidades que ajudaram a fazer essa história e reafirmar o papel da instituição para as próximas gerações.

Hoje, às 19h, mais um decisivo capítulo na jornada da ACL será escrito. A solenidade "Uma noite no ano de 1781" marca a reinauguração do Palácio da Luz, o prédio histórico que sedia Academia, no Centro de Fortaleza. Além da entrega do prédio, após uma série de obras de restauro, a noite terá a entrega de homenagens e honrarias.

A comenda "Uma Lenda do Ceará" será entregue ao chanceler da Universidade de Fortaleza, Airton Queiroz. O título é alusivo aos 150 anos de publicação do maior clássico da literatura cearense, "Iracema: lenda do Ceará", romance do escritor cearense José Martiniano de Alencar (1829-1877). A comenda é destinada a personalidades e empresa que patrocinaram as obras de restauração da sede. Além do chanceler, serão agraciados com a comenda: o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Beto Studart; o empresário Ivens Dias Branco (In Memoriam); o senador Tasso Jereissati; e o Banco do Nordeste.

A noite ainda conta com a entrega da "Medalha 120 Anos - Benemérito" a autoridades constituídas, personalidades e instituições apoiadoras da ACL. Dois nomes da imprensa cearense também serão agraciados na ocasião, o diretor-superintendente do Diário do Nordeste, Pádua Lopes, e o colunista Lúcio Brasileiro (O Povo).

Desafios

Encampada pelo bibliófilo José Augusto Bezerra, em sua gestão na presidência da ACL, a reforma do Palácio da Luz tomou três anos de trabalho. O projeto incluía a reforma e ressignificação de diferentes espaços do edifício, construído em 1781. Todo um trabalho que demandou esforços dos setores público e privado. Fincado no Centro de Fortaleza, "o Palácio está totalmente pronto para os desafios do futuro", como explica Bezerra.

A reabertura da biblioteca da Academia, a qual foi totalmente restaurada, é outro atrativo para o público

A requalificação do espaço incluiu a instalação de aparelhos de ar condicionado, construção de banheiros, reformas no teto e informatização dos arquivos. O salão nobre da Academia também ganhou todo um cuidado especial e houve também a expansão e inclusão de um novo auditório na sede. Cada uma destas intervenções foi cuidadosamente operada, para não descaracterizar a construção histórica.

A reabertura da biblioteca da ACL é outro atrativo para o público. A catalogação integral do acervo - incontornável para os pesquisadores da história e da literatura cearense - segue em ritmo acelerado. Além da atenção com a mobília e inclusão de objetos históricos, a parte externa do Palácio ganhou novo brilho com a recriação do jardim, devidamente batizado de "O jardim dos poetas".

A reforma ganhou um símbolo que bem define o atual momento deste equipamento: a entrada do prédio voltará a ser pela rua Sena Madureira. Um fato precioso, afinal, por longas décadas as portas desta área estavam fechadas. A única entrada era pela Rua do Rosário. Na semana passada, o presidente da ACL José Augusto Bezerra circulava pelo Palácio da Luz, acompanhando os últimos ajustes necessárias à entrega do equipamento cultural à cidade.

Viagem

Adentrar os cômodos do Palácio significa uma verdadeira viagem no tempo. Por todos os lados, o encontro com diferentes Fortalezas pode ser percebido. Da imortal pena da Padaria Espiritual, aos atuais membros da Academia, respira-se a história e, principalmente, a literatura destes realizadores.

A visita é guiada pelo presidente da ACL, José Augusto Bezerra. Prestes a concluir os quatro anos de gestão à frente da ACL, o bibliófilo demonstra contagiante alegria com a conclusão dos trabalhos na sede da instituição.

Além da reformulação do espaço físico, José Augusto Bezerra assevera que outras ações - como o convênio com escolas, o intercâmbio com academias localizadas no interior do estado, a consolidação do site da entidade e a publicação de livros - foram marcas vitais nestes quatro anos de dedicação.

Sobre a revitalização do Palácio da Luz, o dirigente identifica como uma vitória para a população cearense. "Entregamos toda uma estrutura que é um templo da nossa cultura. Acreditamos que seja um prêmio que estamos dando à nossa história e à nossa cidade", enfatiza Bezerra.

Histórico

Situado na Rua Sena Madureira, como uma extensão da Praça General Tibúrcio (também conhecida como Praça dos Leões) o prédio que atualmente abriga a ACL foi construído no fim do século XVIII, para servir de residência do capitão-mor Antônio de Castro Viana. Posteriormente, o edifício sediou a Câmara Municipal de Fortaleza, até passar aos domínio do Estado, em 1814.

Seu valor histórico integra e evidencia o conjunto urbano que compreende a antiga Assembleia Provincial (hoje, o Museu do Ceará), a Igreja do Rosário (construída originalmente em taipa, em 1730) e a já citada Praça General Tibúrcio. Em 1975, no então governo Cesar Cals, o local foi transformado na Casa de Cultura Raimundo Cela, ficando sob a direção do museólogo Henrique Barroso.

Durante 162 anos (1808-1960), o prédio atuou como sede do Governo do Ceará. Nesse intervalo, mais de 100 governantes ocuparam o espaço. O palácio foi tombado em duas ocasiões. A primeira, pelo Tombo Estadual segundo a lei n° 9.109 de 30 de julho de 1968, através do decreto n° 16.237 de 30 de novembro de 1983. A segunda, através do decreto nº 15.631 de 23 de novembro de 1992. Em 1989, o Palácio da Luz foi cedido para a Academia.