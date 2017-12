Aberto edital Ceará Inédito para séries de TV

00:00 · 19.12.2017

Com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), a TV Ceará (TVC) abre inscrições nesta quarta-feira (13) para o Edital Ceará Inédito, iniciativa no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte e Cultura Digital - Ceará Filmes,pelo site prodavtvc.org.

O edital é fruto de projeto aprovado no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) 02/2016. Serão R$ 10 milhões para financiamento da produção de obras seriadas audiovisuais documentais, ficcionais, de comédia e animação produzidas por empresas produtoras independentes do Estado, além de R$ 500 mil em direitos de licenciamento.

Os projetos deverão cumprir a finalidade da emissora como veículo público de comunicação - a saber, promover a difusão de produtos culturais, educativos, artísticos e informativos.

Recursos

A seleção faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte e Cultura Digital - Ceará Filmes. Lançado em maio deste ano, está dividido em sete eixos: Produção, Distribuição, Exibição, Preservação, Formação, Rede Institucional e Legislação, e estruturado a partir de ações concretas oriundas do diálogo entre Secult e diversos agentes atuantes no audiovisual cearense.

Entre esses agentes estão empresas produtoras, distribuidoras e exibidoras; associações, sindicatos e demais entidades de classe; escolas e universidades públicas e privadas; rede pública e privada de TV, além de instâncias governamentais.

Por meio da conexão transversal entre ações já realizadas pela Secult e a implementação de novas iniciativas para o fortalecimento do audiovisual e da arte e cultura digital, o Ceará Filmes conta com investimento de R$ 59,5 milhões, abrangendo ações de 2016 e 2017, pela Ancine e pelo Governo do Estado. Esses recursos viabilizam o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, da Secult, o programa Cinema nas Cidades e o Edital da TVC, Ceará Inédito. Desse montante, o investimento da agência é de R$ 40 milhões.

Inscrições

O formato de obra seriada é para todos os projetos, mas as vagas são divididas entre diferentes gêneros: três para documentários (sobre história, cultura, geografia e expressões artísticas do Ceará); três para ficção (roteiros adaptados e obras literárias cearenses), duas para comédia e duas para animação (tema livre).