A verdade é urgente

00:00 · 06.04.2017

Em sua 22ª edição, o É Tudo Verdade exibe 82 filmes de 30 países. Mais uma vez, os curtas que saírem vencedores do festival se credenciam a uma inscrição direta no Oscar.

Nos tempos em que as chamadas "fake news" ajudam a eleger presidentes mundo afora, o festival internacional de documentários É Tudo Verdade responde com olhar jornalístico, que permeia parte das 82 obras da mostra.

É o caso de "Cidade de Fantasmas", de Matthew Heineman, que abre a programação em São Paulo: o filme narra o trabalho de repórteres que assumem riscos para documentar as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico em Raqqa, na Síria. "Um longa sobre a barbárie", na definição de Amir Labaki, diretor da mostra

A programação foi anunciada na terça-feira (4), em São Paulo. O festival, o mais importante do gênero do País, vai dos dias a 19 a 30 de abril na capital paulista e no Rio de Janeiro.

Soviético

Outro dos destaques da programação é uma retrospectiva do cinema soviético, em comemoração ao centenário da Revolução Russa.

"A experiência documental ali foi muito particular", diz Amir Labaki, diretor do É Tudo Verdade. "Houve ali um fluxo contínuo estimulado e censurado pelo Estado".

Labaki diz que buscou escolher obras que não fossem tão conhecidas do grande público, mesmo entre aquelas pinçadas de documentaristas mais famosos, como Dziga Vertov, cineasta seminal daquele período histórico.

Dele, a mostra exibe "Avante, Soviete!" (1926), que começou com objetivos institucionais de registrar eleições municipais em Moscou e acabou se tornando um registro poético da União Soviética.

Ao todo, 12 filmes compõem essa retrospectiva, que se soma a outra, brasileira, disposta a destacar o trabalho de Sergio Muniz. Esse diretor foi um dos realizadores que viajaram pelos rincões do Brasil com Thomaz Farkas nos anos 1960 e 1970.

Inédito até 2006, "Você Também Pode Dar um Presunto Legal", feito por Muniz em 1970, foi rodado clandestinamente e registra a atuação do delegado Sergio Paranhos Fleury, conhecido por comandar um dos aparelhos de tortura da ditadura.

Familiar

Há também espaço para o chamado documentário familiar, que galga espaço na cinematografia. Não raro, são obras que partem de um registro afetivo para esboçar um retrato de um momento histórico ou de um país.

A atriz Lúcia Veríssimo estreia na direção com um filme sobre seu pai, o músico Severino Filho, morto em 2016. "Eu, Meu Pai e os Cariocas - 70 Anos de Música no Brasil" abrirá a mostra no Rio contando a história do grupo de bossa nova Os Cariocas.

Também é familiar, ainda que o resultado resvale na política e na reflexão sobre a natureza da imagem, a premissa de "No Intenso Agora", de João Moreira Salles. O diretor de "Santiago" (2007) parte de registros feitos por sua mãe na China maoista e os soma a imagens feitas no Maio de 1968, na Primavera de Praga e na ditadura militar brasileira.

A edição também contará com uma terceira mostra competitiva de longas, além das tradicionais mostras de obras brasileiras e estrangeiras. Será dedicada a filmes latino-americanos, "demanda antiga", segundo Labaki.

O primeiro documentário brasileiro produzido pela Netflix, "Laerte-se" também fará parte da programação. O longa entrará no catálogo do serviço de streaming dia 19.

A direção é assinada em conjunto pela cineasta Lygia Barbosa da Silva e pela escritora Eliane Brum. O trabalho é uma espécie de ensaio sobre o que é ser mulher, a partir da experiência da cartunista Laerte Coutinho, que viveu 60 anos se identificando como homem, até assumir sua identidade de mulher transexual.

Disputa

Novidade deste ano é a competição de longas latino-americanos, "uma demanda antiga", segundo Labaki. Sete produções estarão na disputa, paralela à competição de títulos brasileiros e à competição de obras estrangeiras.

