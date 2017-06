A última bênção do pai do rock

00:00 · 14.06.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

O pioneiro Chuck Berry: copiado pelos ingleses nos anos 1960, foi uma figura fundamental do rock

Basta uma simples olhada para a coleção de discos localizada na sala, para a pasta de arquivos musicais do PC ou para qualquer texto de cunho acadêmico ou jornalístico sobre a indústria musical dos últimos 60 anos para compreender a mítica em torno do homem Charles Edward Anderson Berry. Como um meteoro cujo impacto é impossível de mensurar com precisão, o artista Chuck Berry (1926 - 2017) deixou marcas profundas na música pop ocidental - que vão do punk ao heavy metal, do Iê Iê Iê ao brega.

Berry saiu de cena em março deste ano, com exatos 90 anos. Foi justamente durante essa data comemorativa, alguns meses antes, que o "pai do rock" anunciou a chegada de um novo rebento. "Chuck" seria o primeiro registro de estúdio, com gravações inéditas, a ser lançado desde 1979, ano em que lançou "Rock It". Foram-se 38 primaveras: o mundo testemunhado pelo veterano e sua guitarra Gibson ES-335 mudaram bastante.

Uma vida na estrada

O generoso hiato não significa que Berry tenha pendurado as chuteiras ou vivido no ostracismo. Tinhoso, sabedor do caminho das pedras, preencheu as décadas seguintes com performances enquanto viajava pelo mundo com a companheira guitarra na sacola. Tinha como base a amada cidade natal St. Louis.

Tal escolha não fez dele um realizador recluso. Pode-se afirmar que Berry era indiferente a uma carreira pontuada por constantes sessões de gravação. Mesmo quando concordou ser estrela do documentário "Chuck Berry Hail! Hail! Rock' n' Roll" (1987), decidiu não adicionar novas composições ao filme.

Um perfil publicado pela revista Rolling Stone de dezembro de 2001 trazia o velho lobo para o holofote e tratava, entre outras coisas, de composições. Nas páginas da publicação norte-americana, Berry mencionou a possibilidade de começar a escrever canções novamente.

Num misto de gentileza e sagacidade, o veterano admitiu ser relutante em criar novas músicas, pois se preocupava com a possibilidade de ser mal educado ao tentar superar a si mesmo. E completou: "A música que toco é um ritual. Algo que interessa às pessoas de forma especial. Eu não gostaria de interferir com isso". Entretanto, registros originais não surgiram nem no ano seguinte à entrevista, nem nas temporadas seguintes.

"Chuck"

Reunindo 10 canções, "Chuck" surpreende mais pela resistência do que propriamente por aquilo que tenta se estabelecer. Um ponto a ser identificado é como este material passa longe da tentativa de recuperar o atraso na carreira. Ao contrário de outras cobras como Johnny Cash e Jerry Lee Lewis, cujos últimos trabalhos trafegaram somente por covers e duetos, "Chuck" investe naquilo que Berry é capaz de melhor oferecer: descompromisso e simplicidade.

Entretanto, o sentimento de nostalgia se fixa na maioria das faixas e aponta o quanto Berry revisita todos os sons e estilos preferidos por ele desde meados dos anos 1950. "Chuck" é um registro de rock cru, modesto e ocasionalmente melancólico. O material foi composto a partir de 1980 e gravado em algum momento depois de 2001 (e provavelmente muito antes de 2014). Berry escapa do perfil de "reinventar a roda" e saca da manga as dez melhores músicas que pode reunir.

"Chuck" irrompe com a orgânica e dançante "Wonderful Woman" e o recado de Berry já chega comum chute na porta. O começo segue matador e "Big Boys" mantem o entusiasmo do trabalho. Tudo soa familiar, entretanto mediado por um espírito de festa e até certo frescor. Ao ouvir as duas primeiras canções é totalmente perceptível e compreensível como este homem foi capaz de tocar guitarra e cantar durante tanto tempo.

Naturalmente, há um monte de rocks de três notas e passeios pelo blues. Chuck também entrega um serviço com as plateias com a releitura atrevida de "3/4 Time (Enchiladas)", cria de Tony Joe White. Há espaço para baladas de amor sonhadoras como "You Go to My Head" e a poética "Dutchman".

Berry também sabe trabalhar na "maciota" e experimenta aqui o lado mais suave com "Darlin", faixa que homenageia a filha Ingrid Berry-Clay, que aparece como convidada vocal nessa e em outras faixas do disco. Além de Ingrid, outro filhote de Barry participa da empreitada.

"Chuck" prossegue com a referência explícita ao trabalho mais famoso do guitarrista, o clássico "Johnny B. Goode". Como uma espécie de reposta somente dada seis décadas depois, "Lady B. Goode"mostra a gratificante façanha de um guitarrista plagiar claramente seu riff original.

Gary Clark Jr. Assina a produção do álbum e participa com um solo de guitarra em "Wonderful Woman". A lista de convidados também inclui Tom Morello (Rage Against The Machine), que aparece nos acordes finais de "Big Boys". "She Still Loves You" dá uma desacelerada no registro, mesmo com o excelente serviço de Robert Lohr nos pianos. "Jamaica Moon" é deliciosa e segue como uma das agradáveis surpresas de "Chuck". A última faixa é "Eyes of Man", uma das produções mais blueseiras e cadenciadas do registro. O velho se serviu de um punhado de canções rápidas e com poucas pontas soltas.

Histórico

Berry definiu o rock'n'roll na década de 1950 e seus temas desde então gravitaram de rainhas adolescentes a personagens marginais. De todos os pioneiros do gênero, nenhum foi mais importante para o desenvolvimento da música do que o guitarrista. Ao longo desta carreira, agiu como principal compositor e formador da voz em serviço da guitarra. Elvis pode ter alimentado as imagens do rock'n'roll, mas Chuck Berry foi o "coração e mentalidade original", como descreve o biógrafo Cub Koda.

Berry escreveu clássicos como "Roll Over Beethoven", "Too Much Monkey Business", "Brown Eye", "Handsome Man", "School Day", "Carol", "Back in the US", "Little Queenie" e "Memphis, Tennessee". Quando jovem, passou três anos em um reformatório por tentativa de assalto, porém, a acusação pior viria em 1959, acusado de entrar com uma menor nos limites de St. Louis com propósitos sexuais. Condenado a cinco anos de prisão e multado em 5 mil dólares, o músico foi solto em 1963.

O guitarrista emergiu da prisão como um homem temperamental e amargurado. Para sua sorte, adolescentes britânicos descobriram sua música e estavam fazendo as antigas tocarem novamente. Outro ponto foi que os EUA descobriram Beatles e Rolling Stones, grupos que basearam sua música no estilo de Berry.

Quando a invasão britânica se dissipou e o "power flower" explodiu, o músico incluiu os passos do blues e rapidamente se tornou um acessório do circuito hippie daquele tempo. Após um período desastroso com a Mercury Records, retornou ao xadrez no início dos anos 70 e marcou o último hit com "My Ding-A-Ling". No final da década, Berry já não era tão procurado e, mais uma vez, problemas com a lei o levaram à cadeia, desta vez por problemas com o fisco.

Foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame e recusou-se a gravar qualquer material novo ou mesmo a emitir um álbum ao vivo. Em 1987, ele publicou seu primeiro livro, "Chuck Berry: The Autobiography", e no mesmo ano viu o lançamento do filme que "Chuck Berry Hail! Hail! Rock' n' Roll". Em agosto de 2009, o mito desembarcou em Fortaleza para uma única e memorável apresentação.