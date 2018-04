A tradição que reverbera

00:00 · 28.04.2018 por Dellano Rios - Editor de Área

As andanças do escritor e pesquisador Gilmar de Carvalho e do fotógrafo Francisco Sousa já são bem conhecidas. Com uma produção intelectual de cinco décadas, Gilmar se tornou referência das "coisas do Ceará" (ainda que seus textos sejam dotados de significados que vão além de seus temas). Sousa, a partir de certa altura da bibliografia do pesquisador, passou a dialogar com seu texto, através das imagens.

A dupla se empenhou, a partir de 2004 e por mais de uma década, em uma pesquisa a respeito da rabeca. Tanto tempo dedicado a um único tema pode parecer um contrassenso, considerado um corpus anterior marcado pela diversidade e, de certa forma, um testemunho dela, da diversidade das manifestações das culturas populares tradicionais do Estado.

Acontece que a rabeca, esta irmã menos formal do violino, serve de fio condutor de muitas histórias, incluindo a sua própria, como instrumento musical, mas também dos rabequeiros, dos luthiers e das festas, brincadeiras e artes da qual ela fez e faz parte.

Uma amostragem dessa trama pode ser vista na exposição "Sertão das Rabecas", que abre neste sábado (28), às 10 horas, do Museu do Ceará, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado (Secult). A curadoria é de Gilmar de Carvalho.

"A exposição tem uma narrativa", explica Gilmar, que chama a atenção para o trabalho cenográfico, inspirado nas curvas da rabeca, e que transformou o espaço expositivo do Museu do Ceará, como se o público adentrasse uma versão gigante do instrumento.

"Você vê o luthier, tocadores, as peças da rabeca, alguns instrumentos", enumera o curador. A mostra também coloca uma questão: onde a rabeca atua? "Claro, ela é tocada, para as pessoas dançarem, mas também está presente na Dança de São Gonçalo, no reisado, no mamulengo. Demos uma ideia disso na exposição", responde Gilmar de Carvalho.

Imagem, som, carne

"Sertão das Rabecas" é resultado de um edital de ocupação do Museu do Ceará. A mostra é uma iniciativa da Sociedade dos Amigos do Museu do Ceará. Vice-presidente da associação, Gilmar de Carvalho partiu de seu próprio acervo, que reúne registros de diversas naturezas. E isso se traduz na montagem.

Podem ser vistas uma série de registros fotográficos, de Francisco Sousa, que documenta a arte de rabequeiros e dos artesãos que constroem esses instrumentos; nove rabecas, que dão conta das diferenças que elas podem ter, conforme a assinatura do luthier responsável; além de dois documentários - "Mestre Vino - Luthier de Irauçuba" (feito, em 2008, por alunos de Gilmar - Helena Martins, Darwin Brandão, Igor Caracas, Chico Célio, com o apoio de Francisco Sousa) e outro, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em cidades como Ibiapaba e Pedra Branca, em 2014.

O documentário coincidiu com a premiação da pesquisa de Gilmar e Francisco sobre as rabecas (Prêmio Rodrigo Melo Franco, do Iphan nacional). Gilmar de Carvalho ainda coleta registros sonoros dos rabequeiros.

Parte deles apareceu com o livro "Rabecas do Ceará", lançado em 2006. Ainda que seu trabalho não passe por uma crítica musical, ele tem a sensibilidade de reunir gravações que dão conta das diferenças sonoras do instrumento - em parte, resultado da liberdade com que os luthiers a constroem.

Luteria

"No livro de 2006, a luteria não tinha tanto espaço. Isso é uma diferença em relação ao novo. A exposição também já traz esse destaque maior para os luthiers, que fazem as rabecas", compara Gilmar.

O pesquisador explica que o processo de criação do instrumento é algo que o fascina. "Me encanta a liberdade de ser fazer uma rabeca. O violino tem regras mais rígidas, o respeito aos milímetros de cada parte do instrumento. Com a rabeca, não. Ela pode ser maior ou menor, mais larga, mais estreita. Feita de umburana, de paraíba (tipos de madeira). Há um rabequeiro que fez usando PVC", detalha Gilmar.

Ele explica que muitos luthiers iniciaram em seus ofícios trabalhando com outros objetos feitos com madeira, como portas e mesas. Para a construção da rabeca, levaram o conhecimento do material e das influências externas sobre ele.

"A rabeca depende da madeira, mas também das condições climáticas. Se o tempo está muito seco, se está chovendo. Isso muda a madeira de trabalhar com o material", conta Gilmar.

Neste jogo de invenção e reinvenção, a arte dos luthiers permitiu a construção de um instrumento estruturalmente aparentado com o violino e, musicalmente, com a sanfona. Permitem, assim, a produção de um som que, não poucas vezes, é usado no teatro, na TV e no cinema, com um signo das coisas do Sertão.

Mais informações:

Exposição "Sertão das Rabecas", com curadoria de Gilmar de Carvalho. Abertura neste sábado, às 10h, no Museu do Ceará (Rua São Paulo, 51 - Centro). Visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. Gratuito. Contato: (85) 3101.2610