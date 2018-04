A rua recebe a tradição

00:00 · 26.04.2018 por Adriana Martins - Editora Assistente

Augusto Bonequeiro e seu boneco Fuleiragem, uma das atrações da mostra

Desde esta quarta-feira (25), a frente do Theatro José de Alencar (TJA) vive uma movimentação inusitada, com a realização da Mostra Boca Rica de Teatro de Bonecos, fruto da parceria do equipamento com o grupo Formosura de Teatro.

Ao todo, seis apresentações ocupam a calçada local. Uma varieté (sessão que inclui números de vários grupos) encerra a programação na sexta-feira (27), na Praça Mestre Pedro Boca Rica (anexa ao Theatro). A entrada é gratuita.

Segundo Graça Freitas, atriz, diretora de teatro e produtora do Formosura, participam da mostra todos os grupos que integram a Rede de Teatro de Bonecos do Ceará - idealizada há mais ou menos cinco anos, após a extinção da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos.

"Era uma organização formal que aglutinava realizadores de teatro de bonecos na cidade. Mas devido aos custos tornou-se impossível mantê-la, então os associados decidiram extingui-la e criar um movimento informal, a Rede", lembra Graça.

Ainda de acordo com a produtora, todos os grupos que compõem a Rede - atualmente, cerca de dez - irão se apresentar na mostra, em espetáculos solo ou na varieté.

Convidados

Na quarta, quem abriu os trabalhos foi a Cia Chacoalho, com "Bicho do Rio". Hoje (26) quem ocupa a calçada é um veterano da linguagem: Augusto Bonequeiro promete divertir o público ao lado do seu fiel escudeiro, o Boneco Fuleiragem. A partir da técnica da ventriloquia, os dois interagem com a plateia criando um clima de alegria e ludicidade com as irreverentes tiradas de Fuleiragem.

Já na sexta (27) as atividades passam para a Praça Mestre Pedro Boca Rica, anexa ao Centro de Artes Cênicas do Ceará (Cena, que integra o TJA).

Às 9h, o grupo Calu Maravilha apresenta "A Bruxa e a Natureza"; às 11h, a Cia Tecelões encena "Chico Mamulengo Contra a Cobra Caninana" (para adultos); às 14h, chega o Circo Tupiniquim com "Lutas e Paixões de Mateus o Topador de Boi"; e às 15h, a Cia Epidemia, com "A Rainha De Nada".

O encerramento está marcado para as 18h, com um conjunto de pequenos números de outros grupos da cidade a exemplo dos Bricoleiros.

"Como não existe um grande recurso para propor um edital - na verdade, é basicamente uma ajuda de custo para os participantes -, o evento representa um esforço coletivo dos grupos", justifica Graça.

Personagem

Artista que dá nome à mostra, Pedro dos Santos de Oliveira nasceu em 16 de novembro de 1936 na cidade de Ocara (CE), e era conhecido como Pedro Boca Rica, por causa dos dentes de ouro.

Começou a talhar bonecos aos 18 anos, entre tipos sociais, figuras humanas, animais e seres imaginários. Seus bonecos estão espalhados por museus dos EUA, Japão, Alemanha e França, além de uma coleção exposta no Memorial da America Latina-SP. Faleceu aos 55 anos, em março 1991.

Mais informações:

Mostra Boca Rica de Teatro de Bonecos. Até sexta (27), na calçada do TJA (R. Liberato Barroso, 525, Centro) e na Praça Mestre Pedro Boca Rica (anexo do Cena-TJA). Gratuito.