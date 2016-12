A respeito do berço

00:00 · 26.12.2016 por Felipe Gurgel - Repórter

A capacidade das crianças perceberem o mundo nem sempre é algo bem resolvido na cabeça dos adultos. Longe de captar a sensibilidade da infância, a exemplo do que difundiu a pedagoga Maria de Montessori (1870-1952), dentre outras referências progressistas da área, por algum tempo a indústria cultural bancou uma série de produções de conteúdo, para este público, beirando o ridículo (embora o que seja considerado "bobo", para as crianças, ainda renda um bom debate).

Graças a outro viés, tem se tornado mais comum a produção do conteúdo infantil que considera a criança como um ser de aguçada sensibilidade e capacidade de aprendizado. No Brasil, alguns exemplos estão espalhados pelos canais de TV paga, pelo YouTube e outras plataformas próprias para dispositivos móveis. "O Mundo Bita", abordando a linha educativa, e "Meu Amigãozão", uma animação sobre a socialização na infância, seguem nessa direção.

Presente na programação do canal pago Discovery Kids, no YouTube (www.Youtube.Com/mundobita), no Netflix, no teatro, no cinema, dentre outras plataformas, o "Mundo Bita" foi criado em Pernambuco. A princípio, a turma do mágico de cartola não surgiu como uma animação toda estruturada, repleta de personagens interagindo. Em entrevista por telefone, Chaps Melo, cantor, compositor e um dos idealizadores do projeto, conta que se reuniu com outros músicos para compor apenas a trilha sonora de um aplicativo.

Músico amador, ele até então não tinha feito nenhum trabalho profissional que unisse música e o universo da infância. A gravação da trilha, que incluía canções que virariam hits infantis, como "Fazendinha", foi a fagulha que instigou a criação de todo o universo do Mundo Bita.

"Eu já tinha feito diversos trabalhos (com música), como uma coisa amadora. Esse foi meu primeiro trampo mesmo, na área. Minha mãe é musicista, sempre tive bandas, então me propus a fazer com outros músicos, vendo no que dava", conta Chaps Melo.

Ele revela que, há quatro anos, quando da publicação dos primeiros clipes educativos da turma do Bita, sempre houve uma preocupação dos criadores em firmar um conteúdo instrutivo. A linguagem deles é didática e estimula uma terceira via de educação (além dos pais e da escola). Lidando com a realidade de que as crianças vivem interagindo com os dispositivos móveis quase que o tempo inteiro, os pernambucanos criaram conteúdos como o clipe que instrui sobre tomar banho.

Chaps recorda que ele e os demais criadores do Mundo Bita eram pais de primeira viagem, no início da empreitada, e sentiam falta desse tipo de conteúdo infantil.

"(O desenho) foi pensado para que os pais confiassem, de olho fechado. Para que os pais pudessem confiar no nosso canal do YouTube, já que hoje em dia a gente precisa acompanhar de perto esses canais (acompanhando os filhos). Já surgiu com essa filosofia construtiva", detalha.

Popular

O Bita ganhou uma dimensão que permitiu que a turma ocupasse espaços para além do mundo virtual, lotando teatros por todo o Brasil, produzindo DVDs e um curta-metragem para o cinema. Indagado se essa forma de distribuir o conteúdo ajuda na "autonomia" do projeto, Chaps Melo pontua que a variedade de plataformas facilita tanto o rendimento financeiro, quanto o alcance dos personagens.

O "Mundo Bita" está "também" na TV paga, sem licenciar todo o conteúdo, até aqui, para grandes corporações. "O público quer tocar no personagem fisicamente, e conferir online também. Mas é sim uma maneira de manter a autonomia do projeto: produzir animação é muito caro", situa Chaps. Mesmo que o Bita tenha alcançado um nível de popularidade ao ponto de virar tema de festas infantis, Chaps Melo ainda se surpreende com a repercussão do desenho.

"(No começo) era só um teste de tecnologia, pra ver se cabia na trilha de um app. Eu não tinha essa vibe artística, daí a gente agora viaja pra São Paulo e muitos pais vêm atrás. É uma coisa fascinante. E ainda é um produto que a gente gosta de fazer, se orgulha, tem muito trabalho. Mas impressiona mais o feedback dos pais: muita gente agradece, dizendo que faltava isso em casa", sintetiza.

Posteridade

Para além da popularização e de ser uma "sensação" do mundo infantil hoje no Brasil, Chaps Melo acredita que a forma de diálogo seria a inovação do personagem Bita. Ele aposta neste diferencial para que a turma do mágico consiga permanecer no imaginário das crianças desta e de futuras gerações.

"Acho que a gente inovou, falando com a criança de uma forma inteligente. Não é aquela coisa da musiquinha besta. Ou de pegar canções que não fazem mais parte do momento cultural que a gente vive. Fizemos uma música autoral tratando as crianças como um ser que pensa, e não como um idiota", reflete Chaps.