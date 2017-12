00:00 · 18.12.2017

O professor Dirk Helbing: conferência com o professor marca o lançamento da Agenda Ciência e Cultura, resultado da parceria entre o Instituto Dragão e UFC

Nesta segunda-feira (18), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em parceria com a UFC e apoio da Funcap e do Ipece, realiza conferência com o Professor Dirk Helbing, do Departamento de Sociologia do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, um dos mais gabaritados nomes internacionais com expertise em tecnologia computacional aplicada a questões sociais.

O encontro acontece às 19h30, no Teatro Dragão do Mar. O convidado falará sobre "A próxima civilização: o impacto da revolução digital na inteligência coletiva, na criação de valores e na formação do capitalismo democrático". O acesso é gratuito, mas sujeito à capacidade do local.

Dirk Helbing trabalha com teoria de jogos evolucionários e simulações computacionais de processos e fenômenos sociais e pretende mostrar como está pensando as mudanças fundamentais na organização das nossas economia e sociedade.

A conferência marca o lançamento da Agenda Ciência e Cultura, plano de ação que resulta da parceria entre o Instituto Dragão do Mar (IDM) e a UFC, a fim de promover o planejamento para a construção de sociedades sustentáveis.

Parceria

Segundo Paulo Linhares, presidente do IDM, o plano traz a Academia para os Centros Culturais numa celebração do conhecimento, a partir de intercâmbios científico-culturais. "A Agenda Ciência e Cultura é experiência de transformação pessoal, imersão lúdica do pensamento. Seus objetivos ousados podem ser adotados em escalas global e nacional, mas a iniciativa prima por efetividade local, notadamente no que se refere às políticas públicas do Estado do Ceará", afirma Linhares.

Currículo

Professor de Computational Social Sciences no Departamento de Ciências Humanas, Sociais e Políticas do ETH de Zurique, Dirk Helbing começou a carreira como físico. Em seu trabalho de doutoramento foi um dos pioneiros na modelagem computacional e simulação de problemas relacionados a pedestres, evacuação de multidões.

Durante seu doutorado, ajudou a estabelecer as áreas de sociofísica, econofísica e física de tráfego. Ele também foi cofundador da Divisão de Física de Sistemas Socioeconômicos da Sociedade Alemã de Física. Na Universidade de Tecnologia de Dresden, tornou-se diretor do Instituto de Transporte e Economia, onde trabalhou em sistemas pioneiros de carros autômatos, e em sistemas de semáforos auto-organizados. Como professor de sociologia do ETH de Zurique, trabalha em teoria de jogos evolucionários e simulações computacionais de processos e fenômenos sociais.

Agenda

A Agenda Ciência e Cultura é uma realização fruto da parceria entre o Instituto Dragão do Mar e a UFC e conta com apoio da Funcap e do Ipece. Está em consonância com o eixo Ceará do Conhecimento, programa do Governo do Estado. A conferência integra o ciclo programático Férias no Dragão - o melhor verão da sua vida, preparado pelo equipamento para a alta estação.

Mais informações:

Conferência "A próxima civilização", com Dirk Helbing. Nesta segunda (18), às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito, sujeito a lotação. Contato: (85) 3488.8600