A promessa de um ano cheio

24.12.2016 por Iracema Sales - Repórter

A escolha da arte e manifestações culturais - inclui desde ações de requalificação de espaços urbanos degradados, memória, fomento para o setor do audiovisual, formação de gestores, revisão de editais e lançamentos de novos, entre outras ações - posiciona a cultura como um dos principais indutores de desenvolvimento do Ceará para 2017. Em síntese, parece ser essa a estratégia escolhida pelo titular da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), Fabiano dos Santos Piúba.

O gestor da Secult destaca o projeto Ceará das Artes- Corredor Cultural e o investimento no setor do audiovisual. Dentre as linhas de atuação cita a Ceará Filmes, nome fantasia do Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte Digital do Estado. O secretário anuncia a vinda do presidente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), Manoel Rangel, em janeiro, para anunciar o investimento de R$ 50 milhões, que serão destinados a ações do audiovisual, com recurso federais e estaduais.

Outra dimensão do projeto é a criação dos corredores culturais em cidades históricas. Informa que o Ceará contabiliza quatro cidades com sítios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) pela sua relevância histórica. São elas: Aracati, Viçosa do Ceará, Icó e, recentemente, Sobral, que serão contempladas com o programa Cidade das Artes - Corredor Cultural. "Fizemos uma primeira ação em Sobral com atividades de formação e programação artística e cultural", completa.

Requalificação

Na mesma linha dessa estratégia, que consiste em juntar políticas culturais com ações de desenvolvimento, tendo como base a indústria criativa, Fabiano Piúba fala sobre o projeto de requalificação do Centro, com estimativa de orçamento de R$ 100 milhões, aliado ao Plano Fortaleza 2040. "Em 2017 será trabalhada a captação de recursos", diz, estimando para 2018 o início das obras, abrangendo o complexo da extinta Rffsa e a Praça da Estação. O projeto tem o viés da economia criativa, ressalta. Considera o projeto ousado, completando que está sendo apresentada uma carta de consulta de crédito, junto aos bancos.

Paralela às ações realizadas em Fortaleza, o secretário continua com a política de interiorização da cultura. "Os quatro centros culturais para o Interior é uma meta importantíssima. Já iniciamos os estudos. Serão em diferentes regiões. Já está mais avançado o centro regional do Cariri, que já iniciamos estudos com os arquitetos", assegura. Otimista, o secretário demonstra confiança na continuidade das ações culturais, mesmo diante de um quadro político-econômico adverso.

Desafios

Entre os desafios para 2017, aponta o Theatro José de Alencar, que passou, desde o mês de dezembro, a fazer parte do controle de gestão do Instituto Dragão do Mar, na modalidade contrato de gestão. Assim, cabe ao Instituto Dragão do Mar, Organização Social (OS), primeira criada no Brasil, administrar equipamentos da Secult no Ceará e no Interior, ampliando ainda mais suas ações. Ficará sob seus cuidados o Memorial Cego Aderaldo e a Vila da Música, que se juntarão ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), Escola Porto Iracema das Artes, Escola de Artes de Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, Cineteatro São Luiz e Centro Cultural Bom Jardim.

Nesse ano, esclarece, a Secult realizou um trabalho que tinha o objetivo de encontrar o modelo de gestão mais apropriado para cada equipamento. Foi questionado se seria OS, ação social, parceria, administração direta ou uma mistura de cada um. Na realidade, o São Luiz comprovou ser esse um formato interessante, implicando na ampliação do raio de gestão do Instituto Dragão do Mar para outros equipamentos. "Avaliamos bem o São Luiz e verificamos que é um modelo interessante". Fabiano Piúba acredita que o Theatro José de Alencar vai ganhar relevância e abrangência na parte de gestão e programação, com uma nova cara em 2017 e 2018, com programação contínua e atrações. O trabalho contribuirá para a requalificação do Centro. O equipamento realizou, neste ano, 731 ações, entre as linguagens de dança (56), teatro (171 apresentações) e música (132).

No entendimento do secretário não se trata de passar a administração do equipamento para o Instituto Dragão do Mar, preferindo chamar de parceria. "Às vezes as pessoas confundem, acham que o Dragão é um equipamento do Instituto Dragão do Mar. Ele é um equipamento da Secretaria da Cultura. Então estamos programando para que o Theatro José de Alencar tenha essa gestão em parceria".

Novidade

Outra novidade para 2017, o retorno da TV Ceará para a Secult, como era até 2006. Lembra que, no início do governo Cid, a TVC passou para a Casa Civil. O diretor da TVC, Tibico Brasil, fez um redesenho a partir da concepção de uma televisão cultural. A Secult e a TVC apresentaram um projeto para a Ancine, no valor de R$ 10,5 milhões, voltado à produção de conteúdo para a emissora através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual ( Prodav-2) com ênfase na programação das TVs públicas. Adianta que a TVC lançará, no próximo ano, um edital para programação, produção de séries, programas, entre outros conteúdos.

As ações do governo estão traduzidas no plano "Os 7 Cearás", fazendo referência ao quesito "O Ceará do Conhecimento", reunindo ações de educação e cultura. Na opinião do secretário, é fundamental que o Brasil invista também na agenda do conhecimento e da cultura. Destaca as percepções simbólica, política, econômica, urbana da cultura, podendo ser trabalhada de maneira transversal.

Editais

Como parte do Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual, a Secult oferece o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, voltado para fomentar a produção independente. Para esse ano, foi apresentado um projeto considerado "ousado", no valor de R$ 17 milhões, sendo R$ 10 milhões da Ancine e R$ 7 milhões do Estado. A Secult projeta lançar, em 2018, o Edital Ceará de Cultura Digital, destinado às mídias, artes digitais e jogos eletrônicos. O edital de programação de ocupação cultural do Sobrado Dr. José Lourenço será desenvolvido no próximo ano. Garante que no primeiro semestre de 2017 será aberta a licitação para a execução do projeto para a construção de 20 salas de cinema, em 10 municípios, em conjunto com a Ancine. Dos R$ 32 milhões do valor total do programa Cinema da Cidade, R$ 12 milhões são provenientes dos cofres do Estado. Espera que a obra seja iniciada no primeiro semestre de 2017.

O secretário aposta no desenvolvimento do audiovisual brasileiro, que está numa crescente, observando a criação de rede formada pela Ancine e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). No Nordeste, o audiovisual registra crescimento de 10%, com destaque para os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. O audiovisual cearense investe tanto na formação quanto na distribuição das obras, citando o Cineteatro São Luiz e as duas salas do Cinema do Dragão, além dos equipamentos de formação e a entrada em cena da TV Ceará.

Relação MinC

O secretário faz um corte no tempo para analisar o encaminhamento da política de cultura no País, dividindo ente antes e depois das administrações dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira. "Eles conseguiram inserir a política cultural na agenda do governo federal", assegura, defendendo um alinhamento entre o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A expectativa é de que o novo ministro da Cultura, deputado federal Roberto Freire (PPS-SP), honre com os compromissos estabelecidos.

Sobre a situação vivenciada pela cultura em 2016, culminou com a dissolução do MinC, como aconteceu na gestão do governo Fernando Collor, revela: "Na minha avaliação o Ministério da Cultura ainda não foi retomado em sua integridade. Foi abalado no seu alicerce, nas suas estruturas. Para mim, ele (o MinC) está sem em vida orgânica, cultural e político- institucional. No entanto, quero acreditar que os gestores estão nessa missão, trabalhando para reintegrar. Isso impactou muito na relação do Ministério com a sociedade. A ponte entre o MinC e as secretarias estaduais e municipais foi abalada de forma muito prejudicial".

O Ceará possui convênio de Pontos de Cultura com o MinC, desde 2007. Trata-se de ação continuada de rede composta por 200 Pontos de Cultura, no entanto, falta finalizar esse convênio, que vai terminar no fim de 2017. São recursos de R$ 8,5 milhões que o MinC falta repassar para o Governo do Estado. "Nós solicitamos audiência com o atual ministro para tratar desse e de outros convênios ", diz, lembrando de outros programas, como o Circula Ceará, via Fundação Nacional de Arte (Funarte), e outro o Criativa Birô, com a Secretaria da Economia da Cultura, do MinC. "Estamos aguardando resposta do ministro para audiência", reitera Piúba.