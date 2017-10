A profundidade das imagens

00:00 · 14.10.2017

Durante o Festival de Cannes do ano passado, o diretor sul coreano Hong Sang-soo aproveitou o cenário francês para rodar "A Câmera de Claire", retomando a parceria com Isabelle Huppert após "A Visitante Francesa" (2012) e sua musa Kim Min-hee, atriz recorrente em seus filmes.

O resultado é um filme com pouco mais de uma hora de duração, que mais parece um prólogo do excelente "Na Praia à Noite Sozinha", que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Seguindo a lógica narrativa adotada nos últimos trabalhos, Sang-soo parte de rotinas comuns para mostrar que as histórias podem ser mais complexas do que a lente da câmera é capaz de mostrar.

O Festival de Cannes é o cenário periférico onde se desenvolve a história de Manhee e Claire, duas mulheres que se conhecem ocasionalmente. Seguindo a ordem não cronológica dos fatos, que dá um sabor instigante na trivialidade da história, vemos duas mulheres que encontram um espaço para conversar sobre suas vidas.

Manhee foi demitida, em pleno festival de cinema, por aparentemente ter tido um caso com o diretor So (trama que também move "Na Praia à Noite Sozinha"). Sua chefe, no entanto, alega falta de confiança em seu trabalho, ainda que outrora tenha considerado a jovem uma profissional promissora.

Em suas andanças, ela conhece Claire, uma professora francesa que tem o hobby de fotografar o que ela considera bonito no mundo. Entre elas, assuntos sobre o passado das duas surgem e, de alguma forma, elas se conectam para traçar suas possibilidades de futuro.

O grande desafio de Sang-soo é construir uma história tão bem articulada e aberta ao improviso com o mínimo de recursos técnicos. Para isso, a competência de Huppert e Min-hee é essencial para que os desdobramentos da história tenham o efeito desejado em cena.

Filmando fora de seu país de origem, é evidente a competência do cineasta em elaborar histórias que se comunicam universalmente com o público e que partem não apenas dos conflitos ordinários de seus personagens, mas também dos cenários por onde eles passam. Tudo em quadro aponta para uma informação necessária. No decorrer da projeção, os personagens vão se revelando de formas imprevisíveis e as pequenas surpresas que Sang-soo oferece são deliciosas.

Um dos cineastas mais inventivos do cinema contemporâneo, tanto em dramaturgia quanto em truques de como pensar uma obra eficiente, Sang-soo continua incansável ao colocar em perspectiva as reproduções do cotidiano, por meio de narradores que falam não apenas das outras pessoas, mas também dele mesmo. (DB)