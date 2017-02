A orquestra minimalista de Jards Macalé

00:00 · 03.02.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Jards Macalé: apresentações na Caixa repassam cancioneiro autoral ( Foto: Dulce Helfer/Divulgação ) Na minitemporada que fará na sede cearense da Caixa Cultural, Jards Macalé se apresentará em sessões duplas, no sábado e no domingo

Transcender é um verbo embebido de sentidos religiosos e místicos. Em territórios mundanos, como o da arte, ele se impõe para traduzir experiências que quase fogem às palavras. A arte é - e isso parece estranho - um mais além de si mesma. É sempre mais do que está ali. Talvez uma fotografia do espetáculo "JM & JM - Jards Macalé por Jards Macalé" confunda mais do que explique.

A imagem estática vai capturar o movimento mínimo de um homem e seu violão, em aparente solidão cênica. Nada mais distante da imagem que o próprio artista faz de sua performance solo. "O violão, pra mim, é uma orquestra", define Macalé.

"Voz e violão: 'muito intimista'. Chamam assim, eu não", desconstrói Jards Macalé e ri ao refutar o adjetivo. Aos 73 anos, é um veterano que se apaixonou pelos palcos e não mais deixou de frequentá-lo. Ali, nos anos 1960, quando o músico carioca projetou seu nome, ele quase virou uma figura de bastidores. Produzia, compunha e dirigia gente que fazia barulho. Como Gal Costa.

A partir da década de 1970, Macalé passou a grava mais e circular o País. Na passagem por Fortaleza, que acontece na Caixa Cultural, de hoje até domingo, o músico vem só. Uma aparente contradição, para quem construiu carreira com fartura de parceiros, desde interpretes (como Gal Costa e Nara Leão) a colegas de composição (Moreira da Silva, Waly Salomão, Torquato Neto, Naná Vasconcelos, Jorge Mautner, Fausto Nilo).

Mas, Macalé explica, ele não estará verdadeiramente sozinho em cena. Bem longe disso, já que o violão faz companhia e afugenta o silêncio. "Também gosto muito de me apresentar assim (sem uma banda). Eu e o violão... É uma verdadeira performance", explica.

Inspirações

Quem faz companhia para o músico, também, são as canções. "Elas são minhas amigas. Começam crianças e, as mais antigas, agora estão maduras. Como eu", explica.

Como o título do espetáculo delimita, o repertório de "JM & JM - Jards Macalé por Jards Macalé" é todo autoral. Pode parecer redundante, já que o artista em questão é famoso por suas composições. "Acontece que gosto de cantar músicas de outros compositores, além das minhas. Autores mais antigos: Nelson Cavaquinho, Zé Keti, Tom Jobim... São inspirações. O Nelson Cavaquinho é uma inspiração profunda, até hoje. A escolha é bem pessoal. São simplesmente músicas e músicos que me marcaram", explica.

Trabalhando com seu próprio repertório, Jards Macalé prefere olhar para o futuro. Ele remexe o baú e as canções voltam remoçadas. "Elas vêm com arranjos novos. Vêm com um sentimento novo", explica.

O trabalho recente de reedições de discos antigos, explica, ajuda neste processo. Perguntado se, ao trabalhar reeditando discos há muito fora de catálogo, ele redescobre suas canções, Jards Macalé nega. Ou melhor: corrige a ideia da pergunta. "Elas não são redescobertas, são descobertas", afirma. "Não sei se o que sinto é bem um estranhamento (em relação ao repertório mais antigo, que fica longe de projetos do tipo 'o melhor de'). São velhas conhecidas que o tempo faz se apresentarem de uma outra forma", detalha.

Rejuvenescer

Algo que encanta o veterano é a capacidade das canções se sucederem às gerações. O caso é exemplar, para o compositor, é "Vapor barato", parceria com o poeta Wally Salomão. "Desde 1970, ela veio vindo e sempre esteve por aí, sendo sempre outra. Primeiro apareceu naquele show da Gal, em 1971. Gil cantou, Oswaldo Montenegro... Depois voltou em 'Terra estrangeira', um filme do Walter Salles, mais tarde foi O Rappa que gravou. Toda uma geração retornou a navegar (a canção) e está tá navegando pelo mundo todo", encadeia.

O Wally Salomão a definia como "um hino hippie". "Mas não são só os hippies que a cantaram. Ela rejuvenesceu", aperfeiçoa o parceiro.

"Vapor barato", claro, está no repertório dos shows na Caixa Cultural. E outras canções de Jards Macalé, do tipo que ele sabe fazer, difíceis de definir. "Hotel das estrelas", "Let's play that", "Farinha do desprezo", "Canalha", "Big Jato" (composta para o filme homônimo de Claudio Assis, baseado no romance de Xico Sá) são algumas delas, a serem ouvidas na interpretação de uma orquestra singular, formada por um artista e seu violão.

Revendo (velhos) amigos

Na história da música popular brasileira, Jards Macalé ocupa um lugar que, por vezes, lembra o de um de seus parceiros, Jorge Mautner. Com suas composições e gosto pela fusão de referências culturais aparentemente heterogêneas, são considerados antecipares do Tropicalismo. Os dois chegaram a figurar nas fileiras desta cena, junto com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Mutantes. E, diferente da maioria deles, insistiram numa estética brasileiríssima, em constante devoração de referências. São, portanto, pós-tropicalistas. Macalé e Mautner, contudo, nunca foram artistas pop e as gravadoras acabaram deixando suas obras clássicas fora de catálogo. Conhecer Mautner e Macalé, pra valer, requer um mergulho. Hoje, nadar nestas águas profundas tornou-se uma tarefa mais fácil. Seus trabalhos podem ser conferidos nas plataformas de streaming e até chegaram a ganhar edições físicas. O selo Discobertas lançou caixas especiais, uma com a obra de Mautner dos anos 80; a de Macalé, com seus discos dos anos 70.

