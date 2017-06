A memória e o poeta

00:00 · 08.06.2017

Aos 64 anos, o professor, escritor e jornalista Edmílson Caminha é autor de uma obra que ocupa mais de uma dezena de livros, além de um bom número de páginas em jornais e revistas de todo o País. Cearense, radicado em Brasília, ele ainda pode contabilizar entre seus feitos uma aventura de ares mineiros: o de ter conhecido de perto Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987).

O poeta ficou famoso Brasil afora pela qualidade do que escrevia - poemas precisos no uso da palavra, mas distante a afetação erudita de alguns de seus pares. Drummond também era conhecido pela reclusão, pela timidez e pela aversão ao oba-oba da imprensa e dos fãs que o procuravam. Não era do tipo rude, que torcia o nariz para quem o procurava; era, contudo, um craque em driblar o assédio que ameaçava deixá-lo sem tempo e, assim, de atrapalhar sua produção poética.

Edmílson Caminha conheceu Drummond no fim dos anos 1970 e manteve com ele correspondência. A admiração pelo gênio mineiro já havia sido declarada nos livros "Drummond, a lição do poeta" (2002) e "Em memória de Drummond" (2012). Seu novo livro também é um tributo ao mestre da poesia modernista - "O poeta Carlos & outros Drummonds".

A obra compila 37 crônicas. Nelas, Caminha evoca a relação com o poeta e sua família; e, claro, a admiração pela obra, uma das mais importantes da literatura brasileira, levaram Caminha tomá-lo por tema em crônicas. Drummond foi um tema recorrente, como se vê na reunião destes escritos que o cearense acaba de publicar.

Simples

"O Poeta Carlos & outros Drummonds" é uma homenagem que acerta no tom. Edmílson Caminha não é o tipo de autor que mimetiza suas referências. A simplicidade aparente de sua prosa (de leitura; dificilmente de escrita) harmoniza bem com o espírito da poesia de Drummond e com a própria personagem, carente da excentricidade que muitos literatos cultivam.

Em seus olhares sobre o poeta, figuram outros personagens dignos de nota. Gente tão distinta entre si quanto a modelo Elke Maravilha e Cyro dos Anjos, outro gigante da poesia das Minas Gerais. Por vezes, a crônica é escrita porta adentro do apartamento de Drummond. Em outros casos, percorre os terrenos da literatura propriamente dita, quando Caminha versa sobre a riqueza da poesia do mestre ou discorre a respeito das aventuras daquele pela prosa.

O registro que mais interessa ao autor, contudo, parece ser o do homem comum, uma figura que contrasta com a grandiosidade da obra que legou aos leitores, admiradores e estudiosos. Apesar de não ser uma biografia, o livro de Caminha tem qualidades das melhores deste gênero. Deixa um retrato complexo, porém coerente, de um artista da palavra que, apenas de longe, parecia muito simples.

Uma das marcas da crônica de Edmílson Caminha é mostrar o extraordinário que reside no banal, no cotidiano. E, muitas vezes, encontrar graça naquilo que a pressa do dia a dia pode fazer passar despercebido. É este o tom de "Na toca do urso-polar", texto que abre o livro e revela a origem da relação entre o autor e o poeta que lhe serve de musa.

Doce de caju

No fim dos anos 1970, rememora Edmílson Caminha, o escritor enviou ao poeta, já um veterano consagrado, um pequeno volume de poemas. Drummond respondeu com uma carta educada - afinal, os versos não tinham lá muito valor (a avaliação é do Caminha de hoje, um escritor já experimentado). O admirador aproveitou a deixa e voltou a escrever - Drummond sempre respondia àqueles que o escreviam. Carta vai, carta vem, o escritor cearense passou a mandar junto uma iguaria de sua terra, o doce de caju que uma tia sua fazia em Aquiraz.

Poucos anos depois, de passagem pelo Rio de Janeiro, Edmílson Caminha tentou encontrar o poeta. Telefonou algumas vezes, mas Drummond sempre estava fora (pelo menos, era o que diziam do outro lado da linha). "Diga para ele, por favor, que é aquele cearense que lhe manda o doce de caju", arriscou Caminha. O poeta mineiro atendeu sua próxima ligação, marcou de recebê-lo em casa e se demorou numa conversa que o escritor não gravou, da qual sobreviveram frases graças às anotações feitas no mesmo dia.

Livros

O poeta Carlos & outros Drummonds

Edmílson Caminha

Thesaurus

2017, 190 páginas