A maturidade do Jazz & Blues

00:00 · 26.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

Ousadia. Essa era a palavra para definir a realização de um festival de jazz e blues, numa cidade serrana do Ceará, em pleno carnaval dos anos 2000. Passados 18 anos, é possível dizer que, além de ousada, a organização é certeira, posto que tem conseguido manter o evento no calendário anual de Guaramiranga, estendê-lo a Fortaleza e ainda atrair um público, seja de músicos ou de apreciadores, de todo o mundo.

Programado para acontecer de 25 a 28 de fevereiro, em Guará, e de 2 a 5 de março, no palco do Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, o evento promete manter a qualidade que tem apresentado nos últimos anos, com atrações internacionais do blues como Corey Harris Band, grupo liderado pelo guitarrista americano do Colorado; nacionais, a exemplo do quinteto Quartabê, formado basicamente por mulheres; e locais, como o compositor, violonista e arranjador Nonato Luiz.

Para a diretora do festival, Maria Amélia Mamede, o importante nesses anos todos é exatamente essa efervescência artística. "A ideia é manter isso. Para os 20 anos é que vamos fazer algo mais diferente", adianta, sem desconsiderar algumas novidades da programação de 2017. "Vamos fortalecer a programação para o público infantil, com teatro pelas manhãs, além das oficinas de cortejo que acontecerão antes, em Maranguape", destaca.

As crianças - a partir de 14 anos - e jovens de Maranguape aliás, serão as responsáveis por abrir o festival em Guaramiranga, com um cortejo que sairá pelas ruas desejando boas-vindas a quem irá apreciar o evento. Serão pelo menos 40 pessoas (uma parte advinda de uma associação de Iparana) que realizarão a atividade coordenada pelo professor Vanildo Franco. "É um momento muito importante de mostrar para o público que esses jovens fazem um trabalho de música bom. Haverá interação com plateia, coreografia e movimentação cênica", explica Vanildo.

Os participantes utilizarão instrumentos de percussão confeccionados pelo professor e, após o cortejo, eles serão doados para a Associação dos Agentes do Patrimônio Natural e Cultural de Maranguape (Apama). As inscrições ficam abertas até o dia 13 de fevereiro na sede da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura (Fitec) para os 25 que quiserem integrar o grupo.

Programação

Como já vem acontecendo nos últimos anos, a programação do Jazz & Blues começa de manhã com o Café no Tom, às 11h, no Restaurante Basílico, na Praça do Teatro Rachel de Queiroz. Os bate-papos, "canjas" e improvisos partirão do guitarrista Sandro Albert, do grupo Quartabê, Michael Pipoquinha e Denilson Lopes e, para fechar, do senegalês Mamour Ba.

Às 17h, começa a programação na Cidade Jazz & Blues, estrutura erguida a cada edição com área para os shows. Nos quatro dias tem ensaio aberto com uma das atrações da noite e, na sequência, às 17h30, acontece o Show ao Pôr do Sol, que reserva apresentações de artistas locais e nacionais. À noite, a festa na Cidade Jazz & Blues começa às 21h, com duas apresentações principais. É lá também que à meia-noite acontecem as tradicionais Jam Sessions, com blues para aquecer a madrugada serrana.

Entre os shows que irão marcar a maioridade do festival, estão o renomado Duofel, formado pelos violonistas Luiz Bueno e Fernando Melo, o "Escultor do Vento" Carlos Malta, e o percussionista Robertinho Silva. Juntos, eles brindam a música com Duo+Dois.

Também nesta edição, Toninho Ferragutti e Marco Pereira fazem uma comunhão musical entre o acordeom e o violão, proporcionando uma rica experiência ao público. No repertório uma seleção que valoriza os temas autorais.

Dois nomes conhecidos da MPB atual também marcarão presença no Festival. São eles o carioca Jorge Vercillo e a paulista Ana Cañas. De acordo com a diretora Maria Amélia, a participação de ambos é também uma aposta em formação de público, já que os dois são popularmente conhecidos na cena local.

Vercillo vem ao Jazz & Blues com sua banda e um convidado especial, o guitarrista gaúcho Sandro Albert, residente há 20 anos nos EUA Unidos. Em solo norte-americano, este conquistou seu espaço no jazz e já lançou seis álbuns autorais.

Já Ana Cañas levará um toque de blues, sendo convidada no show do pianista e cantor Adriano Grineberg, vencedor do Prêmio Profissionais da Música 2016. O percussionista e cantor senegalês Mamour Ba também vai se juntar à dupla.

Cearenses

Assim como vem acontecendo desde a primeira edição, os cearenses também assumem papeis de destaque no Festival. O baixista Michael Pipoquinha encontrará o baterista Denilson Lopes; Bob Mesquita e Hermano Faltz vão unir sopros e guitarra; a Big Band Unifor, sob a regência de Robson Lima, subirá novamente a serra com seu repertório de clássicos das big bands como Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Glenn Miller, além de bossa nova, samba e frevo.

Zé do Norte e Luciano Franco, dois maestros, compositores, produtores, arranjadores e exímios multiinstrumentistas farão um duo de acordeom e guitarra semiacústica resultando no show "Sanfona no Jazz". Cleivan Paiva e Francisco Silvino apresentarão um show de violão e gaita com temática essencialmente inspirada no universo caririense.

E são também os cearenses que realizarão dois tributos a grandes nomes da música internacional no Festival. O show "Jazz Cigano - Tributo a Django Reinhardt" reunirá o violonista, guitarrista cearense Marcos Maia, a cantora Paula Tesser e outros instrumentistas da cena musical do Ceará, em uma apresentação inédita na história do Festival, especialmente dedicada ao "gipsy jazz" (ou "jazz manouche"). Já o cantor e guitarrista Felipe Cazaux, a cantora Nayra Costa e o cantor e violonista Nigroover realizam a primeira Jam Session em homenagem ao norte-americano Bob Dylan.

Vale ressaltar que a maior parte da programação é gratuita. Em Fortaleza, haverá a cobrança de ingressos na bilheteria do Cine Teatro São Luiz a preços populares (R$20 a inteira), mas em pelo menos um dia não será necessária a contribuição.

Mais informações:

18° Festival Jazz & Blues. De 25 a 28 de fevereiro de 2017 em Guaramiranga e de 2 a 5 de março de 2017 em Fortaleza (Cineteatro São Luiz). Contato: (85)3262.7230. Site: www.Jazzeblues.Com.Br