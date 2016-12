A letra que já estava lá

00:00 · 31.12.2016 por Dellano Rios - Editor de área

A bielo-russa Svetlana Aleksiévitch na Flip deste ano: ganhadora do Prêmio Nobel 2015 de Literatura, ela deu voz às mulheres em meio ao horror das guerras e pôs em evidência no Brasil a produção contemporânea de seu país ( Foto: Walter Craveiro/FLIP )

Cair no pessimismo, ao fazer o balanço de 2016, é incorrer em injustiças com avanços que precisam ser, dia a dia, reafirmados. O empoderamento feminino e a afirmação da diversidade de gênero foram pautas que se firmaram, não arredaram pé e viram avanços, mesmo num cenário de ascensão conservadora - e do conservadorismo mais acéfalo, que fique dito.

No vasto continente da leitura (onde a literatura ocupa lugar seminal, mas não exerce monopólio), é possível uma boa quantidade de retratos, com ângulos que destaquem este ou aquele aspecto. E um dos mais interessantes - e de melhor qualidade - é o que desvela um rosto de mulher para um ano em que, insistentemente, querem destacar as sombras.

A tola polêmica do fim de 2015, em torno da inclusão de uma frase da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir, citada numa prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), parecia sinal para o ano que se acercava. Era uma joia feminista que mexeu nos brios de muita gente e acabou despertando a ira de parcelas que insistiam em negar o machismo e o sexismo de suas posições. Em uma palavra: histeria, ironicamente tão associada ao "sexo frágil"...

Outro sinal de 2015 foi a premiação da jornalista bielorussa Svetlana Aleksiévitch ao Nobel de Literatura (que, antes dela, havia premiado apenas 14 autoras, em 115 anos de comenda). Comecemos por Svetlana Aleksiévitch. Num país apaixonado pelos escritores russos do século XIX e ignorante do que se escreveu, nesta língua, de lá para cá, a autora é inédita, claro. Seus livros passaram a ser publicados aqui, depois do anúncio do prêmio, só este ano.

A editora Cia. Das Letras, pelo menos, se esforçou para compensar a lacuna e já pôs três de suas obras no mercado - "Vozes de Tchernóbil", em abril; "A guerra não tem rosto de mulher", em junho; e "O fim do homem soviético", em novembro. No que toca a questão política, Aleksiévitch não é nenhuma Simone de Beauvoir. Mas, como a maioria das escritoras, não ignora, nem tem como ignorar as violências que lançam sobre suas pares.

"Vozes de Tchernóbil" é um bom exemplo de sua escrita, exercício de não ficção que mais parece uma minirredação em ação. Ela descobre as fontes, vai ao encontro delas, ouve-as e seleciona suas falas, construindo um todo feito de partes, em tese, heterogêneas.

No livro, sobre as vítimas do desastre nuclear de Tchernóbil, Aleksiévitch dá voz a mulheres, que, poderia se dizer, sofreram tanto quanto os homens, não fosse o drama adicional da maternidade, interrompida, extirpada e, em muitos casos, jamais devolvida, pelas deformações permanentes que a radiação impunha aos organismos vivos.

Em "O fim do homem soviético", ele confere às mulheres o peso efetivo de sua participação na ruína do mundo soviético, espécie de moribundo, nunca morto em definitivo, que caminha sobre o mundo rodeado de fantasmas.

"A guerra não tem rosto de mulher" é, dos três aqui lançados, possivelmente o melhor. E Aleksiévitch vai direto ao ponto, reivindicando que se conte as histórias de guerra das mulheres de seu país. Milhões de mulheres participaram da Segunda Guerra, em diversas posições - do suporte às tropas ao front sujo das trincheiras. A despeito do grande número delas que fizeram parte do conflito, a história costuma ocultá-las.

Filão

Em um dos filões do mercado editorial, o de biografias e memórias de artistas e celebridades, houve a autobiografia de Moby, que vale pelo inusitado com que o personagem se abre e se faz entender; e as memórias do punk brasileiro de Clemente, dos Inocentes, e João Gordo, dos Ratos de Porão.

Mas quem merece parar na estante (não nesta prateleira irregular em que cabem pérolas como "Cash", de Johnny Cash, e abobrinhas como "Eu sou Ozzy", do Madman; mas da alta literatura, para usar um termo antiquado e talvez apressadamente descartado) é Patti Smith.

A poeta, que fez as honras de Bob Dylan na cerimônia do Nobel de Literatura que premiou o músico e compositor, é autora de dois livros de prosa. O mais recente, "Linha M", apareceu aqui em março. E é, pelo menos, tão bonito quanto o seu antecessor, "Só garotos".

Seguindo o tempo da memória, a fluidez da recordação, Patti Smith revela fragilidades e epifanias, num cotidiano às margens do tédio, dedicado à escrita e às reminiscências melancólicas.

A narrativa evoca encontros "reais", como a vida ao lado do marido, o guitarrista Fred "Sonic' Smith (1949- 1994); e artísticos, na leitura do japonês Haruki Murakami (a quem preferia ter visto como o ganhador do Nobel este ano).

Brasil

O ano foi o da descoberta, por um público mais amplo, da poeta Ana Cristina Cesar (1952-1983). Ela foi a homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty. E, como sempre ocorre, não faltaram críticos à escolha, à exploração da imagem de Ana C. E os fins mercadológicos do tributo. Não que os argumentos sejam inverdades absolutas, mas é um tanto ingênuo não ver que a literatura pode se beneficiar disso.

Ainda mais a poesia, gênero anticomercial para o qual o leitor brasileiro parece dar cada vez menos atenção. Se são bons sentimentos ou modismo que conduzem o leitor, o importante é que a voz poética de uma de nossas autoras mais vigorosas se fez ouvir, mais alto.

Falecida em 1977, Clarice Lispector teve uma sorte distinta de Ana Cristina Cesar. Até onde é possível a uma escrita de seu quilate, a ucraniana-brasileira é uma espécie de best seller. A novidade em torno dela foi "Todos os Contos", reunião de suas narrativas breves organizadas por seu biógrafo, o escritor norte-americano Benjamin Moser.

O livro foi um sucesso de crítica no mundo anglófono em 2015 e sua reprodução nacional repetiu o êxito.

E para sair do campo da memória e chegar ao da presença, há o romance erudito de Beatriz Bracher, "Anatomia do paraíso", construído num jogo intertextual com "O Paraíso Perdido", poema clássico do inglês John Milton. A obra ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2016, na categoria Melhor Livro de Romance.

Beatriz Bracher não é a única escritora contemporânea de peso. Elvira Vigna, uma delas, até saiu com um romance que merece ser lido - "Como se estivéssemos em palimpsesto de putas".

Fazer este recorte pode parecer anacrônico ou demasiado simplista, como se apenas ontem o autor tivesse descoberto que elas escrevem tanto quanto eles e, no mínimo, com a mesma qualidade. Ele não é tão ingênuo e, sim, reconhece um erro, ainda maior. O de que todos nós, leitores, participamos deste estreitamento da visão, como quem aperta os olhos de propósito, para ver menos. O que há a temer, ao abrir os olhos? A luz. E num ano tão cheio de sombras, é urgente o exercício.