A hora de Clarisse

00:00 · 02.02.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

É de interesse dos aficionados pela sétima arte a oferta e disponibilidade de lançamentos nos cinemas da Capital. Outro ponto decisivo ao público, passa pela pluralidade de produções e uma constante difusão de gêneros cinematográficos. Esse cenário é mais expressivo quando o assunto incide sobre espectadores que buscam um universo mais autoral e com narrativas menos homogêneas. Por trás dessa busca ávida por um bom filme, a disputa por espaço entre uma produção independente e grandes produtoras é uma constante no mercado brasileiro.

Hoje, "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois" assume outra conquista em sua trajetória e finalmente chega ao circuito comercial do País. Lançado no final de 2015, e após integrar mais de 20 festivais nacionais e internacionais, o longa-metragem dirigido pelo cineasta cearense Petrus Cariry parte na missão de saciar este referido espectador autoral. Chegou o momento para que a obra atinja seu público.

Contando com produção da Iluminura Filmes e distribuição da Sereia Distribuidora, a obra finaliza a "Trilogia da Morte" de Cariry - após "O Grão" (2007) e "Mãe e Filha" (2011). Dessa vez, as lentes do cineasta acompanham a dúbia relação entre filha e pai, interpretados por Sabrina Greve ("Permanência") e Everaldo Pontes ("Batguano").

Ao todo, "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois" ocupa 15 salas espalhadas por nove cidades brasileiras. Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste recebem o filme e a expectativa é de que mais salas exibam a obra nas próximas semanas. Em Fortaleza, a história de drama familiar com pitadas de suspense psicológico está disponível nos cinemas dos shopping centers Benfica, Via Sul e no Cinema do Dragão-Fundaj.

Após uma boa conversa sobre clássicos do cinema, sejam estes ligados ao drama, suspense e horror, Cariry comenta sobre o atual momento de sua obra. Nas palavras do jovem realizador, constam uma das mais relevantes consequências em torno de uma peça artística, no caso, referente ao cinema: a relação de um filme com as plateias. Em um primeiro momento, a vida de uma produção no circuito de festivais é determinante para o sucesso de um projeto deste tamanho.

Veja entrevista com Petrus Cariry:

"Acredito que os festivais serviram para atiçar a ideia, ampliar a divulgação e começar uma fortuna crítica sobre o filme. No fundo, uma das coisas que o realizador mais quer é que o filme estreie nas salas de cinema e encontre seu público", destaca Cariry.

Trama

Vivendo recluso à serra de Maranguape, município cearense distante 27 km da capital, o velho e doente Samuel recebe a visita da filha Clarisse. Entre os dois, as questões relativas aos negócios de família, tocados em Fortaleza pelo marido dela, logo serão invadidas por acontecimentos sombrios do passado. O filme é um drama que se nutre diretamente do cinema fantástico, terreno da sétima arte de confessa admiração do diretor. A descida pelos corredores desta casa, belíssima, porém claustrofóbica e extremamente misteriosa, solidificam todo o inferno vivido por estes personagens. Todos os detalhes da câmera obedecem ao roteiro produzido a seis mãos por Petrus, em parceria com Rosemberg Cariry e Firmino Holanda.

Responsável por dar a tensão e vigor necessários à existência de Clarisse, a atriz Sabrina Greve foi premiada em festivais como o Cine Ceará e Cinema de Fronteira. Tal dedicação acompanha quase dois anos de trocas de materiais com o Petrus antes do estabelecimento em Fortaleza e o início das filmagens.

Precisa, no material de divulgação do filme a artista dialoga como esta produção investe sobre a memória, seja ela real ou inventada, e como estas escolhas interferem no presente. "Também é um filme de enfrentamento dos nossos fantasmas oprimidos da infância e o quanto eles podem marcar profundamente nosso caráter, para o bem e para o mal", reflete.

Observações

A sensação de incômodo e desajuste dos personagens são capturados com extrema eficácia por parte de Petrus. Seja Clarisse, Samuel, ou, em menor grau, o marido Joseph (vivido pelo ator austríaco David Wendefilm), todos se aproximam por uma aura de desgosto. Esta realidade, sem tempo cronológico definido (o que deve conferir ao filme um aura universal e atemporal) é mediada pelo rancor. A personagem de Sabrina Greve é endurecida pela dor do passado, porém nada é mostrado de maneira explícita.

Todos parecem esconder algo e o sentimento de estranhamento e solidão tomam de assalto o espectador durante a projeção. Caminhamos por ambientes soturnos, tensos e frios. A casa, outra testemunha daquela aflição, devora a tudo com paciência. Até a linda floresta lá fora é ameaçadora. O cheiro de morte está em dos os cantos.

Neste terceiro capítulo da "Trilogia da Morte", este tema (o fim) relaciona-se diretamente com o ciclo da vida, ao fechamento de um jornada. Quando Clarisse começa a sangrar misteriosamente no início da história, este elemento (o sangue) em nada significa um princípio, ou sopro de vida. É catarse e liberdade regada a todas as dores inerentes a este processo.

Morte, desolação e isolamento são premissas tão necessárias ao estabelecimento do cotidiano quanto são o amor, felicidade ou alegria. Engana-se quem entende que são temas antagônicos, em verdade, são fases que se completam e coabitam. Como a casa que abriga esta história. A falta é uma premissa que liga os personagens. Destinos traçados de maneira infeliz, onde todos guardam algum fantasma e a memória, dolorida, é sentida através de áudios em gravadores, fotografias antigas e eventos desagradáveis.

A experiência em torno do filme é incomum para audiências acostumadas com tramas mastigadas e movimentos de câmera constantes. Ao investir no estabelecimento de uma história composta de fragmentos e pistas, pode transparecer que Petrus pouco dialoga com o espectador. Mesmo assim, tudo está em cena, nos cenários e nos detalhes.

A próxima empreitada de Petrus é o longa-metragem "O Barco", que segundo o realizador encontra-se em fase de finalização. O diretor assume que a nova produção pode vir a ter tintas mais "solares", em comparação com a recente trilogia construída e a previsão de lançamento é ainda para este ano. O objetivo não para por aí, e a meta é que essa produção também ganhe as salas comerciais em 2018. Outra aventura de Petrus, dentro e fora das telas, deve surgir nos próximos meses. Resta aguardar por estas novas histórias.

