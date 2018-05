A força da animação nacional

00:00 · 07.05.2018 por Laura Mattos - Folhapress

A animação "Oswaldo" ganhou mais 39 episódios e será exibido em países latino-americanos

Oswaldo é um pinguim, mas isso não vem ao caso. Ele leva uma vida normal de pré-adolescente em meio aos humanos; seus pais, inclusive, são pessoas. Come coxinha na cantina da escola, adora pizza, passa sufoco nas provas e é doido por videogames. Nerd-óculos-fundo-de-garrafa, é o esquisitão da turma, mas tem seus amigos.

Com roteiros criativos recheados de referências à cultura pop, a série de animação brasileira "Oswaldo" ficou entre os cinco programas mais vistos do Cartoon Network (crianças de 4 a 11 anos com TV paga) em 2017, mesmo tendo estreado em outubro.

Diante do sucesso dos primeiros 13 episódios, de 11 minutos cada um, o canal negociou com a produtora Birdo Studio, outros 39, que estreiam no próximo semestre, e decidiu expandir a exibição para toda a América Latina.

O criador, Pedro Eboli, 36, trabalha atualmente também no primeiro original Netflix da animação brasileira, "Cupcake & Dino - Serviços Gerais", coprodução com a canadense Entertainment One, uma das produtoras do fenômeno "Peppa Pig".

A nova série, sobre um bolinho e seu irmão dinossauro que trabalham em manutenções diversas, foi pré-produzida na Birdo e está sendo finalizada em Vancouver, para onde Eboli migrou por estes meses. Com data de estreia a ser definida, deverá entrar no ar no Brasil pelo Disney Channel ou Disney XD e pela Netflix, que a exibirá internacionalmente.

Esses personagens nonsense e de cores fortes passeiam pelos computadores dos 65 profissionais da Birdo, que ocupa três conjuntos comerciais duplex de 120 m² cada um, na região central de São Paulo.

Virada

Em 2005, quando inaugurada, a produtora se resumia a uma salinha de 30 m² na qual mal cabiam os dois sócios, Luciana Eguti, 42, e Paulo Muppet, 39, com seus computadores e um aparelho de fax.

Por muitos anos, permaneceu pequena, concentrada em trabalhos de publicidade, com uma ou outra produção de maior destaque, entre elas a animação do premiado curta-metragem "Tyger", de Guilherme Marcondes.

A virada se deu quando venceu a concorrência para criar as mascotes da Olimpíada e da Paraolimpíada de 2016 e desenvolver uma série com elas sobre esportes olímpicos e paraolímpicos. "Vinícius e Tom: Divertidos por Natureza" foi ao ar no canal Cartoon.

Além de ter as portas abertas pelo evento do Rio, a produtora deu caráter carioca a Oswaldo, apesar de ser paulistana e de ter financiamento para a série via parceria com a TV Cultura de São Paulo, que também a transmite. É que o pinguim é a cara de seu inventor, nascido e criado em Ipanema. Ainda que seja uma ave, claro, Oswaldo é uma metáfora da sensação que Pedro Eboli tinha de ser um peixe fora d'água durante a infância e na adolescência.

"Foi no boom da geração saúde, do jiu-jítsu, numa cidade onde ter o corpo sarado e bronzeado sempre foi uma pressão. Eu era nerd, branquelo, jogava RPG, não tinha corpitcho sarado e não sabia jogar futebol. Isso quando ser nerd não era moda, era uma droga, ou pelo menos podia ser". Mas "Oswaldo" não é triste, ao contrário. "Eu tinha um grupo pequeno de amigos que me entendiam, dividiam comigo a mesma cultura, as piadas e as frustrações. A série é sobre isso. Não são as crianças populares, as mais fofinhas, perfeitas e incríveis da escola, mas elas têm umas às outras", explica Eboli.

Os roteiros, isso é regra, nunca mencionam o fato de Oswaldo ser um pinguim. Ele deve ser símbolo de alguém que, apesar de não se encaixar e de ser bem esquisito, vive feliz. O resto não vem ao caso.