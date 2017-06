A fartura de Fafá de Belém

00:00 · 14.06.2017 por Leonardo Lichote - Agência O Globo

Nos primeiros minutos, as letras que aparecem espalhadas na tela escrevem "ama', "para" (que pode ser lido como Pará) e "iso" (paraíso). Logo, todo o letreiro aparece, revelando o nome completo do DVD: "Do tamanho certo para o meu sorriso - Ao vivo". As pistas lançadas - o amor, o Pará, o paraíso - guiam o show que Fafá de Belém traz novamente para o Rio no fim deste mês (dia 29, no Teatro Bradesco).

Mais do que isso, o espetáculo (concebido, dirigido e roteirizado por Paulo Borges) que gerou o DVD (dirigido por Murilo Alvesso) reafirma o lugar de Fafá como uma das maiores cantoras do Brasil. Uma constatação que se refere à sua voz e à força de sua interpretação, mas também à forma como ela trafega à vontade por terrenos que vão do mais denso ao mais leve - apropriando-se de tudo com a tranquilidade com que diz, no refrão escrito por Péricles Cavalcanti para ela, "Se você quer andar de ré/ Não conte comigo/ Mude logo para lá/ Se você não sabe ainda, eu sou Fafá".

O disco que originou o show, lançado em 2015, já trazia o diálogo bem-sucedido de Fafá com os olhares que as novas gerações lançaram sobre a música paraense. No palco, fica ainda mais evidente a coerência desse diálogo com todo o movimento da carreira da cantora. O domínio de dançar enter a elegância e a necessária deselegância da canção mais popular - sem afetação nem a tentativa de dar ares chiques ao que tem sua força exatamente em ser o oposto disso.

Nada nela soa como paródia. Seja cantando os clássicos Chico Buarque ("Sob medida", ainda mais maliciosa com tempero paraense), Ivan Lins & Vitor Martins ("Bilhete") e Milton Nascimento & Fernando Brant ("Sedução"), mergulhando no derramamento emocional do brega repaginado por Johnny Hooker ("Volta") ou flertando com o limite do brega-brega de "Abandonada" (Michael Sullivan & Paulo Sérgio Valle) e "Cavalgada" (Roberto Carlos & Erasmo Carlos), nada em Fafá soa como paródia.

Ter apenas dois músicos no palco representando essa sonoridade paraense e contemporânea - Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, pai e filho - funciona como elemento musical e cênico. A economia dialoga com a exuberância dos figurinos de Fafá, com a luz que valoriza as sombras na primeira parte do show e as projeções (como a estrada infinita da jambu-road-song "Asfalto amarelo", dos Cordeiro com Zeca Baleiro).

Com a dupla, Fafá leva Ipanema para a beira-rio amazônica ("Sereia", de Lulu Santos e Nelson Motta), e a densidade da separação de "Bilhete" para a mesa do pinguço da região portuária de Belém.