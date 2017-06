A fama tragicômica de Guillaume Canet

00:00 · 08.06.2017

Guillaume Canet é injustamente pouco conhecido no Brasil. Uma das poucas referências que se tem a seu respeito por aqui é que ele namora a atriz Marion Cotillard, com quem tem dois filhos. Pois é dele "Rock'n Roll - Por Trás da Fama", um dos destaques do Festival Varilux, sátira ao mundo das celebridades e da eterna busca pela juventude, mais comum entre quem compete por papéis no cinema que entre o resto dos mortais. Pelo menos essa é a tese do filme.

Na trama, Guillaume Canet é Guillaume Canet, ator e diretor francês que vive com a namorada, Marion Cotillard (Marion Cotillard), e um filho do casal, Lucien (Tifenn Michel-Borgey, único que não representa a si próprio no filme).

Guillaume atua no filme de um amigo, Philippe Lefebvre, fazendo um padre e pai de uma jovem vivida pela atriz e modelo Camille Rowe. O clima no set é de harmonia, até que aparece uma jornalista para entrevistar os dois. Na conversa eles trocam carinhos, até a garota dizer que ele já não é mais tão "rock'n roll" e não está no topo da lista de celebridades com quem ela e as amigas transariam.

O comentário cala fundo no coração do ator, que começa uma jornada em busca de seu "inner rock'n roll". É um pouco uma trama de uma piada só; no resto do filme, Canet quer ser jovem de novo, não quer papéis de sujeitos bem-comportados.

Graça

Uma das graças do filme é espiar um pouco a parte "documental", dele e de Marion vivendo juntos, criando o filho, comemorando prêmios, chorando as derrotas e também fazendo uma horta no meio do apartamento para ter legumes orgânicos ou montando a cavalo - esporte de predileção do Canet real.

Mas, no filme, ele passa a achar que todas essas notícias sobre sua vida estão ferindo sua imagem. E decide mudar tudo para manter sua fama de playboy, de rebelde.

Começa se revoltando contra o personagem que interpreta no filme dentro do filme, experimentando sotaques e entrando em cena como se estivesse bêbado.

Depois, leva a rebeldia para a vida, e passa a sair para noitadas em que acaba vomitando na calçada, para sua grande alegria no dia seguinte. São essas as notícias que ele quer ver circulando por aí.

Canet também leva sua piada às últimas consequências, até o humor virar constrangimento e pastelão. Mas faz tudo isso com graça e leveza. E, embora seja um pouco arrastado em algumas sequências, vale a pena ver até o final, depois dos créditos. Acredite, a última risada é das melhores.