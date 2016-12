A experiência de resistir ao tempo

00:00 · 31.12.2016

Depois do trabalho arrebatador em "Elle", a atriz francesa Isabelle Huppert estrela "O Que Está por Vir", mais um drama intenso sobre relações pessoais

De forma geral, o cinema tem colocado as mulheres em papéis realmente centrais. Elas são fortes, independentes e não dependem mais de homens para viver, com exceção das comédias românticas enlatadas, claro.

A indústria não se torna menos vilã por ser complacente com a representação feminina nas artes em geral. Além de ser uma obrigação fazer isso, não funcionaria se o cinema não tivesse tantas atrizes incríveis que aproveitam a arma que têm em mãos para realizar trabalhos extraordinários.

A francesa Isabelle Huppert é o principal destaque do ano por ter protagonizado "Elle", de Paul Verhoeven, e este "O Que Está Por Vir", da jovem Mia Hansen-Løve, que venceu o prêmio de melhor direção do Festival de Berlim.

Na trama, Huppert interpreta Nathalie, uma professora de Filosofia que se dedica à família e ao trabalho. Aos 55 anos, ela anda em modo automático, vivendo um dia por vez e enfrentando com sobriedade os conflitos que aparecem. Quando seu marido pede o divórcio, surge a chance que, talvez, ela sempre esperava: renovar-se.

O precioso roteiro de "O Que Está Por Vir" discute a falta de sintonia entre as pessoas e as ocasiões, criando um enfrentamento entre o velho e novo que anda tão em alta nas discussões. Apesar de pessimista e acomodada, Nathalie tem uma forma particular de se desfazer e se refazer, evitando o banal e as soluções simples. A protagonista está ali para resistir, para mudar e, principalmente, se encontrar como mulher.

"O Que Está Por Vir" emula uma experiência de reflexão sobre o que está sempre acabando e começando. Nesse contexto, avalia o comportamento de uma mulher que passa por todas as questões de uma vida aos 50 anos.

Assim, o filme às vezes se torna expositivo demais, com questionamentos filosóficos densos que podem confundir e disfarçar o que está nas entrelinhas, mas a capacidade do roteiro de transitar facilmente entre o drama, a política, a filosofia e, especialmente, o humor faz com que o longa respire um pouco dentro dessa abordagem filosófica das gerações.

O maior mérito vai para Isabelle Huppert, cujo magnetismo e naturalidade com que agarra seus personagens (e acredita neles) faz desta uma ótima experiência de reflexão sobre os percalços da vida, os laços do passado que desmoronam, os abrigos que criamos para nos proteger e os questionamentos que, mais cedo ou mais tarde, nos tiram da zona de conforto e colocam a vida de volta em sintonia. Ou apenas nos acordam para o futuro. (DB)