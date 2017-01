A estreia de Soledad

00:00 · 28.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

A cantora cearense Soledad Brandão lança seu primeiro álbum, “Soledad”, neste domingo (29), às 19h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema). O show é gratuito e ocorre em paralelo ao lançamento digital do disco (EAEO Records), disponível nas plataformas de streaming desde a última sexta (27). Soledad cantará acompanhada dos músicos Bruno Rafael e Carlos Gadelha (guitarras), Felipe Faraco (baixo) e Xavier Francisco (bateria). O guitarrista Fernando Catatau (Cidadão Instigado) fará participação especial.

O registro traz oito faixas interpretadas. A exemplo da conterrânea Lorena Nunes, Soledad traz um repertório exclusivo de compositores locais: Beto Capelo, Bruno Rafael, Daniel Groove, Danilo Guilherme, Juliane Peixoto, o veterano Rodger Rogério, Vitor Colares e Uirá dos Reis. A exceção é “Doce Amável”, assinada por Gui Amabis (SP).

Embora o disco de estreia traga um sentido de inauguração, Soledad recorda que a interpretação dessas canções não é seu primeiro trabalho como intérprete. “Já tinha feito um trabalho anterior a esse, mas não era repertório só de cearenses. Quando finalizei este projeto, o ponto de partida (do novo) foi a música do Danilo Guilherme, ‘Mil Setas’”, observa a cantora, em entrevista por telefone.

O disco passou por uma campanha de financiamento coletivo pelo site Catarse. Soledad compartilha que a experiência foi boa e traumática, ao mesmo tempo. “Consegui passar da meta, atingi 112%. Mas só faltei ficar doida, morrer de ansiedade”, admite.

Reconhecendo que a campanha aproxima artista e público, ela nota que as pessoas se sentem “pertencentes” ao projeto. E, na primeira semana, “é incrível, todo mundo doa, as duas do meio são fracas, daí você se desespera, eu só faltei ter um ataque do coração. E a última ficou boa de novo”, rememora.

Em setembro de 2015, Soledad mudou-se de Fortaleza para São Paulo. Diz que vive pensando em voltar, sente falta do mar e andava desacreditada que poderia gostar da capital paulista (“sou muito apegada a Fortaleza”, expõe ela).

No entanto, a cantora tem encarado a realidade de outro jeito, desde que seu trabalho teve mais receptividade na megalópole e entrou para o cast do selo EAEO Records, o mesmo que já trabalha com os cearenses Cidadão Instigado, Jonnata Doll & Os Garotos Solventes e Juliano Gauche (ES).

“Rola uns perrengues, a cidade é um pouco assustadora, mas me sinto bem por lá”, resume. Com formação em teatro, Soledad relata que cursar artes cênicas foi o passo necessário para “expandir seu mundo” e se encontrar, depois, na música.

Ela não se imaginava cantora, já tinha feito voz e violão em barzinhos, mas o músico Ivan Timbó percebeu que ela poderia levar a carreira mais a sério. “Minha vida hoje é pautada pela música. Preciso disso pra viver, existir no mundo”, reflete.

Feminismo

Participando do movimento feminista, Soledad observa que é difícil falar sobre o assunto de uma “maneira tranquila”. Indagada sobre o espaço das mulheres hoje na cena da música autoral em Fortaleza, ela reconhece que este meio “é extremamente machista, rola bastante misoginia, mas sinto que aqui no Ceará a coisa tem caminhado um pouco diferente. Isso tem acompanhado o movimento do empoderamento da mulher, porque as mulheres começaram a exigir um espaço que é delas”, coloca.

Soledad acompanhou o caso da vocalista da banda Intuición, Clapt Boom, que durante um show pelo festival Garage Sounds, neste mês, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar, tirou a roupa no palco e, depois, foi alvo de críticas moralistas nas redes sociais.

“As pessoas não estão preparadas para a questão da nudez. A nudez da mulher, mais livre. Que é um ato, uma decisão das mulheres. As pessoas só recebem a nudez pornográfica, objetificada. E Fortaleza não é diferente nisso. Eu mesmo já recebi várias mensagens, por conta do meu comportamento no palco, por mostrar os peitos, beber no palco”, situa Soledad.

Observando que, em paralelo, mulheres como as cearenses Lorena Nunes e Laya Lopes afirmam suas carreiras no cenário local e nacional, a cantora diz que foi necessária a atitude de Clapt Boom, “afirmando que a mulher também deseja, bebe, gosta de sexo. Tudo isso tem a ver com a liberdade. E isso faz parte da liberdade existencial de cada um, para além da questão de gênero”, reflete.

Mais informações:

Show da cantora Soledad (CE). Neste domingo (29), às 19h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito. Contato: (85) 3488.8600