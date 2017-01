A estética visual do maracatu

00:00 · 14.01.2017

A calungueira (foto) compõe o cortejo do maracatu. As fantasias são construídas por brincantes. Na foto acima, galpão do Rei Zumbi ( Fotos: JL Rosa/ Natinho Rodrigues )

O mês que antecede o Carnaval é de muita movimentação nos barracões de maracatus espalhados pela cidade. Brincantes se reúnem em verdadeiros ateliês em prol da construção de fantasias, dedicando-se às técnicas de costura, bordado, cenografia, arte plumária e pintura. O trabalho dá conta de aproximadamente vinte personagens da manifestação, todos especificados no livro a ser lançado de Inês Mapurunga.

Baliza, porta-estandarte, guia de luz, incenseira, calungueira, índios, guerreiros africanos, casal de pretos velhos, baianas, babalorixá e yalorixá, balaieiro, embaixador, autoridade, príncipe, princesa, porta-pálio, rainha, rei, batuque e tirador de loa é a composição básica apresentada na obra "Maracatu, afoxés, coroações, rezas e outros batuques", mas está sujeita a variações de acordo com cada grupo.

O compositor Pingo de Fortaleza, presidente do Maracatu Solar, recorda a representação simbólica da manifestação, que considera a coroação de uma rainha negra em meio a um cortejo de diferentes personagens advindos da cultura africana. "O maracatu absorve a dinâmica cultural da sociedade, dos artistas que participam dele. Mas tudo é uma referência desse universo de matriz afro", aponta, considerando a influência do Candomblé e da Umbanda.

Para o carnavalesco e aderecista Teonildo Lima, hoje que hoje está como vice-presidente do maracatu Rei Zumbi, e que também já atuou no Vozes da África por nove anos, a ideia de fantasiar-se perpassa a de reconhecimento das raízes. "É uma materialização da nossa própria história", defende.

Com o tempo, a estética "superdimensionada cenograficamente" acabou influenciando até mesmo no batuque. De acordo com Pingo de Fortaleza em suas pesquisas publicadas em dois livros sobre o maracatu, o andamento desacelerou, adotando um ritmo solene, para facilitar a dinâmica do desfile com fantasias pesadas.

Negrume

Ainda sobre o aspecto visual, dos 15 grupos de maracatu registrados em Fortaleza, 14 adotam a prática da máscara preta (popularmente conhecida como negrume), na qual os brincantes pintam seus rostos para sair na avenida. Essa característica, que não tem correspondente no maracatu de Pernambuco, é vista pelos grupos mais tradicionais daqui como sendo definidora da manifestação cearense.

"O negrume é nosso. Pintamos no sentido de representar o negro de verdade. É interessante ter esse sentimento de que todos somos irmãos, e de que o negro está vivo e sempre vai viver entre nós", explica Teonildo Lima. Já no Maracatu Solar, o único que não considera a pintura como obrigatória, a discussão se amplia.

"Nós compreendemos que o negrume pode ser utilizado como representação estética, mas não como afirmação étnica. Limitar-se em caracterizar a manifestação cearense por meio dele é insistir na defesa de um elemento que não representa o conjunto geral da manifestação", observa Pingo de Fortaleza.

Patrimônio

Reconhecido como patrimônio imaterial pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic) desde dezembro de 2015, o maracatu teve seus primeiros registros em Fortaleza em meados do século XIX, desvinculado da folia momesca. Igrejas, praças e logradouros recebiam a manifestação, herdada dos escravos africanos pertencentes às irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Com o enfraquecimento dessa irmandade, seria o Carnaval a abraçar novamente essa manifestação, lá pelos idos de 1936, tendo à frente a figura de Raimundo Alves Feitosa. Criador do Maracatu Az de Ouro, grupo mais antigo da capital cearense, ele teria encontrado inspiração após passar uma temporada em Pernambuco.

Mas a manifestação transcende as fronteiras do Carnaval. Todo dia 25, por exemplo, desde março de 2013, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secultfor e com apoio da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará, realiza o projeto "Dia 25 é Dia de Maracatu", com apresentações dos grupos em diferentes bairros da cidade.

Na gestão do ex-secretário de cultura do município Magela Lima, o projeto recebeu R$ 122 mil (2013), R$ 120 mil (2014 e 2015) e R$ 212 mil (2016) em investimento.

A busca por uma definição que congregue todos os grupos cearenses, no entanto, é um aspecto que continua gerando embates. Enquanto alguns apostam no negrume - característica que aparece inclusive nos editais municipal e estadual - e no ritmo lento, o Maracatu Solar defende o aspecto ancestral da manifestação como essência.

"Não cabe ao Estado definir o que é cultura. Quem define é quem faz. O Estado absorve democraticamente as práticas. Se eu tenho esse grupo há dez anos e digo que é maracatu, ainda que não adote a obrigatoriedade do negrume, eu sou maracatu", conclui Pingo. (RS)