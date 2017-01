À espera de uma reforma

00:00 · 25.01.2017

Desde o dia 10 de dezembro, o Museu de Imagem e Som do Ceará (MIS) tem abrigado a exposição "Infância Refugiada", da fotógrafa Karine Garcez, que retrata crianças e adolescentes atingidos pela guerra no Oriente Médio. Em pouco mais de um mês, 250 pessoas visitaram o espaço. A frequência recebeu uma avaliação positiva do gestor da casa. "Está sendo uma resposta muito boa pra gente, temos escolas e universidades agendadas e estamos fazendo eventos rodas de conversa ligadas à cultura árabe", alegra-se o cientista social Dilmar Miranda, diretor do MIS-CE.

O espaço expositório utilizado é o pátio inaugurado em meados de 2016, tendo em vista que o museu encontra-se apenas parcialmente aberto, enquanto aguarda a reforma prometida pela Secretaria da Cultura do Estado (Secult), responsável pelo equipamento. A licitação foi homologada em novembro do ano passado, resultando em um investimento de R$1.196.550,79 pelo Governo do Estado. Em fevereiro deste ano, com a reabertura do sistema de gestão do Estado, será definida a data de assinatura da ordem de serviço e início das obras.

"Quando eu assumi a direção, a casa estava necessitando de alguns reparos, como uma reforma nos telhados. Então, já em 2015, foi demonstrado interesse e preocupação do governo em fazer uma manutenção", afirma Dilmar Miranda, que assumiu a direção do museu após o memorialista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez.

Ao deixar a direção em fevereiro de 2015, o último gestor do museu expôs em seu perfil do Facebook o "descaso" do governo para com o local: "Devem ter achado um nome melhor para substituir o meu, que após passar por vários secretários, só recebi apoio do que me convidou, o Francisco Auto Filho, em cuja gestão o MIS-CE viu algum dinheiro. E não se pode gestar sem dinheiro".

Manutenção

Inaugurado em 1980, o museu abriga cerca de 150 mil itens, tendo sido sede da Casa Cor e local para encontros de pesquisadores e sociólogos. Ao visitar os arredores da Casa de Fausto Cabral, onde está localizada a reserva técnica do museu, é possível notar lodo tomando conta das escadas de revestimento quebrado e pilhas de troncos de madeira próximas às portas laterais. "Aquilo é cedro, madeira nobre, então não posso jogar fora. Ela é utilizada para fazer material, matrizes. Pra não pegar chuva, foi colocado ali", justifica Dilmar.

Devido ao valor histórico da edificação e sua importância para o Ceará, a Casa de Fausto Cabral, foi tombada como patrimônio em junho de 2016, quando o restauro já estava sendo pensado. Entretanto, folhas secas e ervas daninhas preenchem o entorno do local, dando um aspecto de completo abandono.

"O jardim tem capim e tudo, mas como a gente está em processo de reforma, estamos aguardando. Normalmente, a gente tem um jardineiro, mas nesse período de chuva algumas coisas pioraram. Se você fosse lá até meados de novembro do ano passado, aquilo parecia que estava morrendo, mas agora melhorou um pouco a situação", explica o diretor do MIS-CE.

A Secult informou, através de nota ao Diário do Nordeste, que "o acervo do MIS-CE já está sendo preparado para a reforma e o restauro", destacando ainda que o museu "segue funcionando diariamente", com a Biblioteca de Artes Visuais oferecendo mais de 2 mil títulos especializados e a exposição de Karine Garcez.

Contudo, Dilmar reconhece que a estrutura física do museu, atualmente, não é das melhores: "Com as chuvas, a coisa ficou meio deteriorada. É por isso que a gente está precisando de um restauro. É urgente e o governador já está sabendo", declara.