A espera acabou

00:00 · 18.07.2018

De cima para baixo: "Trama Fantasma", "The Post - A Guerra Secreta" e "Hereditário", três filmes selecionados para a mostra

Já entrou para o calendário afetivo dos cinéfilos fortalezenses a Mostra Retrospectiva/Expectativa, que o Cinema do Dragão realiza no começo do ano, combinando o que de melhor se projetou na temporada passada com filmes aguardados para os próximos meses. Agora, um nova mostra integra a programação de férias do equipamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Marcada para começar nesta quinta-feira (19), "Esperei pra ver no Dragão" segue até dia 25 de julho e apresenta 12 longas-metragens de vários países e gêneros. As exibições acontecem sempre na Sala 2, com ingressos ao custo regular, R$ 14 (inteira). A programação normal do Cinema continua a acontecer na Sala 1. Às terças-feiras, os valores são promocionais: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O nome da mostra brinca com uma frase que Pedro Azevedo, programador do equipamento ouve constantemente dos frequentadores. "O público do Dragão é bem específico. É formado por pessoas que gostam do cinema de rua, de um cinema mais alternativo. Alguns filmes estão até disponível em serviços de streaming, mas as pessoas mesmo assim preferem esperar para ver no Dragão", explica ele.

Diversidade

A lista apresenta filmes de grande porte, que passaram no circuito local mas não tiveram tanto espaço ou mesmo produções que não chegaram às telas do Dragão. "A ideia é poder apresentar e reapresentar alguns filmes, porque de fato há longas que não se encaixam no nosso perfil curatorial", comenta.

Estão presente, por exemplo, produções indicadas ao Oscar 2018 de Melhor Filme, como o norte-americano "The Post - A Guerra Secreta" (2017), do diretor Steven Spielberg, e o inglês "Trama Fantasma" (2017), de Paul Thomas Anderson. O título é protagonizado pelo ator britânico Daniel Day-Lewis - segundo ele, o último de sua carreira. Outro destaque é "Hereditário" (2018), aclamado pela crítica como um dos melhores de terror dos últimos tempos, considerado uma espécie de "O Exorcista" dessa geração.

"A mostra vem para resgatar o que passou neste primeiro semestre e que não puderam ser exibidos no Dragão. Há filmes que entraram em exibição em outras salas da cidade mas importantes de serem vistos pelo nosso público", reforça Pedro.

Programação

De fato, os longas escolhidos atendem uma diversidade de temas e origens - França, Inglaterra, Rússia, Hungria, Sérvia e EUA se fazem presentes. A ausência do Brasil justifica-se, segundo o curador, pelo fato de a produção nacional já ter lugar cativo na programação regular.

Destaque, então, para os filmes franceses: "Baseado em Fatos Reais" (2017), do diretor Roman Polanski; "O Parque" (2016), de Damien Manivel; e "À sombra de duas mulheres" (2015), de Philippe Garrel. Todos estrearam no Brasil neste ano.

"Lua de Júpiter" (2017), do diretor Kornél Mundruczó, vem representando a Hungria. O filme concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes. O país vizinho, Sérvia, ganha espaço com a comédia-dramática "Réquiem para Sra. J", de Bojan Yuletic.

Já o drama russo "Tesnota" (2017) se passa no ano de 1998, em meio a uma família que se depara com momentos de tensão. Isso porque o filho mais novo não voltou para casa com sua noiva e não mandou nenhum recado.

A trama do diretor Kantemir Balagov aborda um sequestro com pedido de resgate altíssimo. Os pais não medirão esforços para ver o seu filho são e salvo. "O Sacrifício do Cervo Sagrado" (2017) é outro que concorreu ao prêmio Palma de Ouro, em Cannes. O filme, dirigido por Yórgos Lánthimos e com Nicole Kidman no elenco, mistura drama e fantasia.

Completam a lista "Desobediência" (2017), do diretor Sebastian Lélio, e "O Que Te Faz Mais Forte" (2017), de David Gordon Green, protagonizado pelo ator Jake Gyllenhal.

"O Cinema do Dragão tem como missão a formação de plateia e assim trazemos filmes que de outra forma não seriam exibidos em Fortaleza. Filmes como 'The Post', 'O Que Te Faz Mais Forte', 'Hereditário' e 'Trama Fantasma' não precisam do Dragão para serem divulgados, mas merecem atenção e têm relevância, dentro desse caráter especial", pontua Pedro Azevedo.

"Mesmo assim, esses filmes podem mobilizar o nosso público regular, e também pode mobilizar outro tipo de público, que não conhece o Cinema do Dragão e pode ser uma porta de entrada para nossa programação regular", finaliza.

Programação

Quinta (19)

14h - "O Sacrifício do Cervo Sagrado" (121 min/16 anos)

16h15 - "O Parque" (72 min/14 anos)

17h35 - "Hereditário" (127 min /16 anos)

19h50 - "Desobediência" (114 min/14 anos)

Sexta (20)

14h30 - "O Parque" (72 min/14 anos)

16h - "Réquiem para Sra. J" (94 min/ 14 anos)

17h50 - "Baseado em fatos reais" (101 min/12 anos)

19h50 - "The Post" (117 min/ 12 anos)

Sábado (21)

15h10 - "Lua de Júpiter" (123 min/14 anos)

17h20 - "The Post" (117 min/12 anos)

19h30 - "Trama Fantasma" (131 min/12 anos)

Domingo (22)

14h - "O Que Te Faz Mais Forte" (120 min/14 anos)

16h15 - "Desobediência" (114 min/14 anos)

18h30 - "À Sombra de Duas Mulheres" (73 min/12 anos)

19h50 - "Hereditário" (127 min/16 anos)

Terça (24)

16h - "À Sombra de Duas Mulheres" (73 min/12 anos)

17h30 - "Tesnota" (118 min/16 anos)

19h45 - "O Sacrifício do Cervo Sagrado" (121 min/16 anos)

Quarta (25)

15h20 - "O Que Te Faz Mais Forte" (120 min/14 anos)

17h40 - "Lua de Júpiter" (123 min/14 anos)

20h - "Baseado em Fatos Reais" (101 min/12 anos)

Mais informações:

Mostra "Esperei pra ver no Dragão". De 19 a 25 de julho de 2018, a partir das 14h, na Sala 2 do Cinema do Dragão.

Ingressos: R$ 14 (inteira), valores promocionais às terças, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Contato: (85) 3488-8636