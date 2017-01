A elegância também samba

00:00 · 26.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

A cantora Teresa Cristina (RJ) retorna a Fortaleza neste domingo (29), com o espetáculo "Teresa Cristina canta Cartola". O show acontece às 20h, no Teatro do Shopping RioMar (Papicu), depois de passar por Recife/PE (nesta sexta, 27) e Natal/RN (sábado, 28). Carioca, ela revisita o repertório de um dos ícones do samba, o conterrâneo Angenor de Oliveira (1908- 1980), o Cartola.

Teresa leva ao palco do RioMar sua interpretação sobre canções como "O Mundo é um Moinho", "Alvorada", "Peito Vazio", "As Rosas não falam", dentre outras. Seus shows cantando Cartola acontecem intercalados com datas de uma turnê que ela tem feito com Caetano Veloso. Suspensa por enquanto, a agenda do espetáculo "Caetano apresenta Teresa" será retomada no próximo mês de março e inclui apresentações no Uruguai, Argentina e Chile.

Em entrevista por telefone, Teresa Cristina, hoje aos 48 anos de idade, recapitula os momentos em que se deparou com a obra de Cartola, antes de mergulhar no cancioneiro do sambista e interpretá-lo neste show.

Lembra, por exemplo, de ouvir Lucinha Araújo, mãe de Cazuza (1958-1990), cantando "Peito Vazio" na trilha da novela "Água Viva" (1980, da TV Globo). "Achava aquilo lindo, melancólico, foi a primeira música que ouvi dele. Depois, 'As Rosas não falam'. E 'O mundo é um moinho' ouvi pela primeira vez com Cazuza cantando, acho que no ano em que o Cartola morreu. Achava aquela interpretação a oitava maravilha do mundo, foi impactante pra mim", recorda. Teresa coloca que, depois, mais velha, ouviu discos inteiros do sambista e passou a cantar o repertório na noite carioca.

Seriedade

Caetano Veloso observou que, para ele, a interpretação de Teresa Cristina ajuda o samba a se tornar ainda mais digno de "respeitabilidade". A cantora comenta essa elegância, admitindo que se acha séria até demais, quando consegue se ver cantar. Ela compartilha que o despojamento do gênero, indiretamente, encontra-se com o senso de humor próprio de seu temperamento.

"Fiz um programa de entrevista, 'As canções da minha vida' (do canal Bis, de TV por assinatura), e fiquei me vendo falar com a câmera. É engraçado, toda vez que me vejo falando, me acho muito mais séria do que sou. E sempre fui a palhaça da família, de contar piada, brincar com os parentes", pondera Teresa.

A cantora acha que seu tom mais sério parte de uma preocupação com o desempenho musical. Como não teve contato acadêmico com a música, não fez aulas de canto, Teresa pontua que fica "muito preocupada para conseguir, pelo meu jeito meigo, fazer aquilo acontecer. Mas sempre penso, depois, que eu 'poderia ter dado um sorriso' (risos)", observa ela.

A cantora teve uma série de ocupações antes de ingressar, a sério, na carreira artística. Foi manicure, vistoriadora do Detran, auxiliar de escritório e vendedora de cosméticos.

No entanto, ela conta que a passagem pelo curso de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi a experiência mais transformadora de sua vida, além da música. Falando com carinho dos tempos de UERJ, lembra que não conseguiu concluir a graduação, "atrapalhada" pela música.

"Parei no sexto período de Letras. Coincidiu com o momento que comecei a cantar, viajar. Fiz uma viagem para o Japão que acabou com a minha faculdade (risos). Depois teve Índia, Amsterdam (Holanda), fiquei uns 20 dias fora. Daí chegava na sala de aula, ficava perdida e acabei abandonando", situa Teresa.

Ela observa que a cantora que é hoje tem forte relação com a pessoa que passou a ser após a experiência acadêmica. Pontuando a influência de professores como Maria Helena Rouanet (literatura brasileira), da rotina no movimento estudantil da UERJ e do antigo projeto de sucateamento da estrutura do ensino público, Teresa Cristina atesta que descobriu o que era a vida, de fato, dentro da Universidade.

"Aprendi tudo lá. Desde relação humana, tudo. Foi o lugar onde virei gente, entrei com 18 anos e não sabia nada da vida. Só sabia atravessado: cheia de tabus e preconceitos, e fui crescendo. Sem a UERJ, nada teria acontecido. Nem o reencontro com o samba, porque criança eu ouvia o samba, na adolescência fiquei meio metaleira, e depois me reencontrei", conta Teresa.

Política

Para ela, sobre o descaso com os investimentos públicos em educação, trata-se "de uma ação diabólica de acabar com as universidades e querer que você não saia do ovo e fique em casa 'aprendendo' com a televisão", comenta.

Teresa Cristina admite que "não entende o Brasil" desde 2013. Fala de tempos muito complicados para a política no País e no mundo, e compreende que "a corrupção apareceu como a primeira pedra a ser atirada, como se fosse algo longe da gente", reflete ela, para depois contar uma história, envolvendo a UERJ, sobre o cinismo que envolve a crítica à corrupção governamental.

"Entrei no Detran por uma atitude do governo do Rio de 'moralizar' ("daí você põe muitas aspas", sugere ela) o órgão, que era conhecido como um dos mais corruptos do estado. A ideia era colocar vários universitários lá. Uma semana depois, vários deles já tinham esquemas de corrupção com quem já estava lá", lembra.

Mais informações:

"Teresa Cristina canta Cartola". Neste domingo (29), às 20h, no Teatro RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu - Shopping RioMar). Ingressos: R$ 120 (plateia alta), R$ 140 (plateia baixa B) e R$ 160 (plateia baixa A). Site: www.Ingressorapido.Com.Br Contato: (85) 4003.1212