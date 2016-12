A dramaturgia do corpo em movimento

00:00 · 22.12.2016 por Roberta Souza - Repórter

Não há dúvidas que teoria e prática - no campo da arte, ou fora dele - caminham lado a lado. E isso fica cada vez mais evidente na medida em que os artistas-pesquisadores se empenham nos processos de criação-formação. A Vila das Artes, cumprindo com esse propósito, abriga nesta quinta (22), às 19h, o lançamento do livro "Danças e Dramaturgia[s]", uma reflexão sobre o fazer dramatúrgico em dança que acompanha uma demanda nacional de produção nesse sentido.

Pelo menos foi o que os organizadores Ernesto Gadelha e Paulo Caldas concluíram, após vasculharem bibliografias em português que contemplassem a discussão e não encontrarem quase nada a respeito. "Existe uma produção extensa sobre dramaturgia na área de teatro, mas pouco no que diz respeito à dança. Isso não corresponde com a realidade de outros países, que vêm se dedicando a isso há muito tempo. O que fizemos foi facilitar o acesso a essa discussão no nosso idioma", explica Ernesto.

Sendo assim, predominam na publicação escritos de autores europeus. A disposição do livro obedece à ordem alfabética de nomes, não havendo nem blocos temáticos, nem uma ordenação cronológica, mas uma série de ensaios mais ou menos curtos, intervalados, eventualmente, ora por alguns aforismos, ora por algum dos cinco verbetes, colhidos dentre os mais de trinta publicados no recente "De quoi la dramaturgie est-elle le nom?", um léxico produzido pelo Laboratoire Agôn - Dramaturgies des arts de la scène, de Lyon (na França).

Na obra, segundo Ernesto, estão abarcadas, aproximadamente duas décadas: do seminal dossiê "Danse et Dramaturgie" publicado pela "Nouvelles de Danse", em 1997, até a recém-publicada coletânea organizada por Pil Hansen e Darcey Callison, de 2015, foram extraídos textos assinados por nomes notabilizados como pensadores e "fazedores" de dramaturgia.

"O nosso desejo é de que o livro provoque reflexões, problematizações e também a produção de conhecimento nessa área aqui no Brasil. Que a comunidade possa ser provocada inclusive no âmbito do fazer", observa o organizador. A ideia é, portanto, ir ao encontro da necessidade de uma "demanda reprimida", ajudando a preencher lacunas de referências, para que os artistas tenham cada vez mais ferramentas para construir de forma consistente.

Autores

Compõem o livro de 310 páginas os textos de 12 autores, sendo duas brasileiras - Thereza Rocha e Sandra Meyer - e uma portuguesa - Ana Pais. Os demais foram traduzidos do inglês (com a colaboração de Natália Melo) e do francês (por Rosa Ana Druot de Lima e Sylvain Druot de Lima).

Em uma breve retrospectiva histórica, Ernesto Gadelha aponta o "boom" dessa produção em torno da dramaturgia da dança a partir dos anos 1980 e 1990, começando na Alemanha e tendo na Bélgica o seu epicentro. "Eram atores e dramaturgistas que se tornaram acadêmicos, curadores e começaram a produzir reflexões sobre esse fazer. Assim, os autores do livro se referenciam muito entre si, pelo contexto geopolítico e pelas afinidades culturais que têm", observa o organizador.

Ainda segundo Ernesto, a pesquisa em torno do livro, iniciada no fim do ano passado, tentou contemplar mais autores sul-americanos, mas teve dificuldade em encontrar textos vinculados à temática. "Por aqui, a reflexão começa a ser feita com mais profundidade agora. No meio acadêmico veio mais a partir dos anos 2000, 2010. Mas num futuro próximo a gente deve começar a ver uma produção mais robusta", acredita ele.

No Ceará, por exemplo, o organizador consegue pontuar duas ações recentes que dialogam com a discussão: o projeto Tecido Afetivo, da coreógrafa Andréa Bardawil, e um seminário voltado para o mesmo tema, proposto na Bienal Internacional de Dança De Par em Par, e realizado em 2012. O livro "Dança e Dramaturgia[s]" soma-se a essas iniciativas.

A publicação será distribuída gratuitamente a instituições de formação, bibliotecas especializadas e pesquisadores. Na ocasião de lançamento, 20 livros serão sorteados entre os presentes. Mas não existirão cópias disponíveis para a venda. De acordo com Ernesto, será feito um mapeamento de alguns coreógrafos e pesquisadores locais para a entrega da obra. Uma versão digital também poderá entrar em negociação num futuro breve.

Mais informações:

Lançamento do livro Dança e Dramaturgia(S). Hoje (22), às 19h, na Vila das Artes (R. 24 de maio, 1221, Centro). Aberto ao público e gratuito. Contato: 85 3105.1402

Livro

Dança e Dramaturgia[s]

Organizadores: Ernesto Gadelha e Paulo Caldas

Editora N-1

2016, 310 páginas