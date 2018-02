A dor e o prazer de representar

00:00 · 24.02.2018 / atualizado às 11:35 por Iracema Sales - Repórter

O espetáculo "Geração Trianon" - cuja a temporada de estreia segue neste sábado (24) e domingo (25), no palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) - constitui uma homenagem ao fazer teatral. A definição é do diretor da peça, o ator e dramaturgo Pedro Domingues, que lançou mão da comédia para mostrar as diversas faces da arte de representar.

O texto é da dramaturga carioca Anamaria Nunes, que fala sobre os prejuízos de uma companhia após o fracasso de bilheteria de um drama.

O ator conta que reuniu um grupo de nove atores do Estado, todos experientes, para encenar a comédia que, nas entrelinhas, retrata um pouco da trajetória de uma trupe de teatro - desde sonhos e desilusões até as disputas internas para a partilha dos papéis, sem deixar de lado a figura do ator canastrão.

No geral, a peça fala sobre a vivência de uma companhia diante de um fracasso, realidade que pode ser compartilhada por grupos, atores e autores em qualquer lugar. Daí a alusão à história do teatro cearense também, uma vez que a história está inserida no contexto do fazer teatral como um todo. Ou seja, todos os grupos estão sujeitos a passar pela situação retratada na peça, apresentada de maneira bem humorada. Enter outros aspectos, Domingues ressalta o figurino de Dami Cruz.

O espetáculo, que tem duração de 1h40m, inova na maneira de conceber a apresentação, sendo a primeira cena passada na área dedicada ao projeto Porão. Na segunda, a plateia sobe ao palco principal, invertendo o papel de espectador. Na terceira cena, volta a assumir a função tradicional de público, ao ocupar os lugar nas cadeiras. A ideia é fazer com que a montagem retrate também o lado físico do teatro, proporcionando aos presentes vivenciar todo o processo, que inclui imergir no universo dramatúrgico.

Original

O texto de Anamaria Nunes ganhou o Prêmio Shell de Teatro nos anos 1980 e a história faz alusão à realidade das artes cênicas dos anos 1920, mas que continua atual. As dificuldades para as montagens e os prejuízos seguem fazendo parte da vida das companhias contemporâneas. Pedro Domingues esclarece que, na dramaturgia original, a peça é ambientado no Teatro Trianon, famosa casa de espetáculos do Rio de Janeiro. O espaço se destacou por exibir comédias, sobretudo entre as décadas de 1920 e 1930. Por lá passaram grandes nomes da época, entre autores, artistas, empresários e críticos, que discutiam e resolviam ali os rumos da classe teatral.

E foi justamente essa ambientação que Domingues trouxe para a montagem com os atores cearenses Júnior Martins, Antônio Formiga, Leuise Furtado, Robério Diógenes, Fabíola Lipper, Jane Azeredo, Aldo Marcozzi e Roberta Wermont, além do próprio Pedro Domingues. "São artistas experientes", observa, destacando a cenografia assinada por Rodrigo Frota, responsável pelo dinamismo do ambiente.

"A troca de cenário acontece tão rápido que o público não percebe", assinala o diretor, que conseguiu viabilizar o espetáculo através do Instituto Teatro Público. "Não tivemos apoio de edital. Tudo foi custeado pelo grupo. Isso mostra que as dificuldades continua", arremata.

Mote

O enredo, que presta uma homenagem ao teatro como um todo, apresenta dois sócios: o astro da companhia e o dono do Teatro Trianon, que estão em apuros após amargar fracasso de bilheteria de um trabalho. "Eles decidem mudar o repertório e montar uma comédia inédita. Contratam um jornalista desconhecido para escrever a peça e estrear em cinco dias. O público acompanha o estresse gerado pela montagem de uma peça dentro da peça e se diverte com as trapalhadas e situações dos artistas que vivem de teatro", descreve Domingues.

A dramaturgia faz referências ao teatro cearense e homenageia a paixão de seus artistas para viver de sua arte. "Traz à cena dificuldades, intrigas, expectativas, sonhos, anseios e desejos. Sucessos e fracassos numa gangorra de paixão e aposta na arte do Teatro, onde pão e poesia travam, todo dia, sua batalha", finaliza o diretor.

Mais informações:

Espetáculo "Geração Trianon". Neste sábado (24) e domingo (25), às 18h30, no TJA (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3101.2583