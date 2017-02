A discografia da ficção e da mentira

00:00 · 04.02.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Os Fab Four: na imaginação de alguns fãs, os Beatles seguiram unidos numa realidade paralela, e de lá teria vindo uma fita K7 com músicas inéditas

Lester Bangs é um nome para se guardar na memória e, se você for do tipo que se interessa de verdade por música pop e, mais especificamente, por rock, é um autor para se ter nas prateleiras. Sua obra compilada é minúscula se comparada à sua importância. Foi essencialmente um crítico de rock, publicando em revistas como Rolling Stone (de onde foi expulso por ser "desrespeitoso com os músicos") e Creem (a autointitulada "a única revista rock'n'roll da América").

Antes de sua paixão pela música se confundir com a própria vida, Bangs sonhava em ser um escritor - do tipo que ostenta esta definição: aqueles que se dedicam à ficção. Não chegou a concretizar esta ambição. Ou, para ser mais preciso, não por meio de uma narrativa longa como um romance e certamente não, se a exigência for por um reconhecimento de público e crítica. Este, quando se dedica a Bangs, fica ali, com a definição de "crítico de rock" que, embora honrosa, é insuficiente.

A digressão serve para introduzir um texto estranho, peça rara em que a ambição do jovem ficcionista coincidiu com a realização do jornalista especializado em música pop. "Psychotic Reactions and Carburetor Dung: A Tale of These Times" foi publicado originalmente na edição de junho de 1971, da Creem.

Extensão

Em português, o título poderia ficar "Reações Psicóticas e Carburador de Merda: Um conto de nossos tempos", mas não diria coisa nenhuma e, pior, seria infiel ao original - mesmo para uma tradução. Afinal, "Psychotic Reactions" é o nome de uma obra musical e, portanto, prescinde de tradução. É o título do primeiro e único álbum de estúdio lançado pela banda norte-americana Count Five. Originário da California, o quinteto fez parte de uma cena difusa, de sucesso apenas mediano, que mais tarde se tornaria importante ao identificar uma estética comum: o garage rock. A produção não perseguia a polidez dos artistas do mainstream; os arranjos eram crus; e a energia faria corar o pop mais açucarado. Nos anos 1970, estes elementos ajudariam a estruturar o punk rock, daí porque alguns prefiram falar em "proto-punk", em vez de "garage".

O "Carburator Dung" que completa o título do texto de Lester Bangs também é um disco. Este, contudo, nunca existiu, a não ser na imaginação e na crítica ficcional que Bangs publicou naquela edição de 1971 da Creem. Nele, falando como um experiente e um tanto senil observador da história do rock, Bangs (ou seu narrador, que se expressa exatamente como ele faria) parte do ano de 1965, do garage rock, para falar de um momento singular de criatividade no meio musical. O caso exemplar é o do Count Five, numa versão distinta daquela que existiu. Inquieto, o quinteto teria estendido sua discografia com álbuns experimentais e radicalmente distintos uns dos outros. E "Carburator Dung" era o melhor deles.

O jogo literário lembra algumas aventuras de Umberto Eco, na antologia de textos breves "Diário Mínimo". Neles, o semioticista italiano inventava uma escrita erudita no futuro, que olhava para nosso presente, como se este fosse um passado remoto - do tipo que deixou elementos insuficientes para ser decifrado.

Linhagem

Bangs descreve canções, construções musicais e produz um LP que só pode ser tocado na imaginação de seu leitor. Ele joga com o jornalismo e a ficção, mas também com a música. "Psychotic Reactions and Carburetor Dung: A Tale of These Times" não merece ser incluído na vasta coleção de embustes veiculados como notícias e reportagens, desde os primeiros tempos do jornalismo e da crítica cultural.

O mais correto seria incluí-lo em uma linhagem um tanto amorfa, que passa despercebido facilmente: a dos discos que são, sobretudo, ficção.

Claro, Lester Bangs não foi o único escritor a inventar artistas, canções e obras para peças de ficção. Contudo, fez isso com a substância de um grande crítico - que ele de fato era. Não faltam exemplares igualmente curiosos, capazes de confundir - ou convidar a reflexões ontológicas. O que dizer de "All or Nothing" e "Girl You Know It's True"? São álbuns que renderam sucessos e ganharam prêmios importantes, como os Grammy Awards. Tudo normal, não fosse a estranha natureza da banda. Os alemães Fab Morvan e Rob Pilatus formavam o Milli Vanilli, estavam nas capas dos discos e singles, apareciam nos vídeos e shows. Contudo, quem fazia a música - e até mesmo os vocais - não eram eles. Nos anos 2001, o Gorillaz fez algo semelhante. A banda de desenho animado, criada pelo músico Damon Albarn e pelo quadrinhista Jamie Hewlit, exige um batalhão em seus bastidores, mas se faz de real, com direito a biografias, entrevistas e até aparições ao vivo.

Nada que se compare "Everyday Chemistry". Disponível para download no site thebeatlesneverbrokeup.Com, o disco seria a reprodução de uma fita K7, que um sujeito chamado James Richards teria recebido, em 2009, de um viajante de uma realidade paralela. Neste mundo alternativo, os Beatles nunca se separaram e continuaram a gravar juntos depois de 1970. A fita traria uma amostra desta produção.

O álbum traz 11 canções. Infelizmente, estas são colagens de partes de músicas gravadas pelos ex-beatles, em suas carreiras solo, em nossa desoladora realidade. Tão desoladora que há quem tente fugir dela, desesperadamente. Nem que seja para ouvir um bom disco.