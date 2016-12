A concha de Yuri e sua galera

00:00 · 26.12.2016

Criador da série "Meu amigãozão", exibido no País pelo canal fechado Discovery Kids, o argentino Andrés Lieban mudou-se para Porto Alegre (RS) na infância e, mais velho, se estabeleceu no Rio de Janeiro (RJ). À frente da direção do desenho, hoje realizado entre os estúdios 2DLab (RJ) e o Breakthrough Animation (Canadá), Andrés conta, em entrevista por e-mail, que o indiozinho Yuri tem um pouco da criança que ele foi.

"Da criança que fica confortável em passar uma grande parte do seu tempo voltada pras suas próprias invenções, dentro da sua concha. Tende a ser muito imaginativa, mas pode ter dificuldade em fazer amigos", resume o autor, sobre o protagonista da série infantil.

Ele conta que a filha "tinha características parecidas quando pequena, e tudo isso me inspirou a desenvolver uma história onde a criança tivesse que lidar com os desafios das primeiras socializações, em especial com as diferenças. Yuri representa uma etnia muito relevante nas Américas, mas pouco presente nos conteúdos produzidos nessa região".

No desenho, Yuri tem a companhia do elefante Golias e de outros amigos - humanos e bichos falantes. O curta-metragem que deu a origem à série, lançado em 2010, foi produzido com recursos de um prêmio-estímulo do Ministério da Cultura/TVE (hoje TV Brasil).

Andrés & cia produziram a partir do tema "melhor amigo" e o filme foi idealizado como uma série depois que a equipe circulou fora do País, atrás de coprodutores e exibidores.

Andrés detalha como funciona a produção de cada episódio. Uma equipe de roteiristas cuida de uma história de cada vez, e esta passa pelo redator final. Da primeira para a segunda temporada, o desenho passou a ter um acabamento com "mais música, profundidade, cor e uma animação mais suave. Mas a essência permanece a mesma", observa.

Neste ano, o desenho passou a ser exibido em Portugal, com o título "Um Amigo de Peso", pelo Canal Panda. O canal se encarregou de dublar os episódios para o português do país europeu. Andrés Lieban conta que a série ganha o mundo sem que o grupo de criadores tenha ingerência sobre adaptações e dublagens.

O desenho é exibido, há seis anos, para vários países da América Latina, via Discovery Kids, em espanhol. No Canadá, ganhou o nome "My Big Big Friend" para a grade de programação da Treehouse TV.

"Já estamos em mais de 70 territórios com as mais diversas línguas. Supervisionei diretamente apenas a gravação das vozes em inglês e em português (Brasil)", pontua Andrés.

As duas temporadas de "Meu Amigãozão" contaram com recursos públicos para a produção. Inscrito em fontes como o Fundo Setorial do Audiovisual e o ProCult (BNDES), o projeto, após a captação financeira, foi veiculado na grade de programação da TV Brasil. Esse contexto, mais a regulamentação da Lei da TV paga (Nº. 12.485/2011, que obrigou os canais de TV por assinatura no Brasil a exibir mais conteúdo nacional em sua programação), facilitou o caminho para a animação brasileira formar público.

"A Lei da TV Paga estimulou muito a relação dos canais com os produtores, e mais conteúdo nacional está sendo produzido, com um nível de qualidade cada vez mais exigente", ressalta Andrés Lieban.

O diretor anota que os canais normalmente não têm fôlego para bancar os custos de uma série. "As TVs públicas foram parceiras essenciais neste processo, com aportes expressivos", complementa. (FG)