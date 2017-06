A cidade que se fez literatura

00:00 · 13.06.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Gil Pender (Owen Wilson) é um roteirista de Hollywood e aspirante a escritor, que vivencia uma crise existencial, profissional e amorosa na capital francesa. Ele é o herói de "Meia-noite em Paris" (2011), escrito e dirigido por Woody Allen. Comédia romântica com elementos fantásticos, o filme é conduzido pela fantasia irrealizável de Gil: viver em outra época, os anos 1920, na Paris povoada por gênios de diversas artes. Allen mostra um protagonista experimentando o sabor desta época, mas o discurso vai por um caminho "nada é perfeito", de forma que o presente não termine parecendo a desgraça que ele é.

O filme de Woody Allen é bom, o roteiro inteligente e o argumento é razoável e difícil de contestar. Mas basta imergir novamente na Paris dos anos 1920 - e poderíamos estender pelas duas décadas seguintes - para o desejo/fantasia de Gil se mostre mais forte do que qualquer racionalidade que a desmonte. Infelizmente, não se chega àquela parte da história a bordo de um Peugeot amarelo, como o de "Meia-noite em Paris"; mas a viagem por meio das dezenas de livros sobre o tema costuma ser das mais agradáveis, capazes de impressionar tanto quanto a mais delirante das fantasias do cinema.

"Rua do Odéon" é o mais recente título, editado no Brasil, a convidar o leitor para esta viagem. Organizado pelo crítico Maurice Saillet (1914 - 1990) e publicado em 1960, o livro compila escritores da livreira francesa de Adrienne Monnier (1892 - 1955), personagem discreta, porém fundamental, de uma cena literária que mais parecia uma escalação de gênios da escrita e do pensamento. Em 1915, ela criou uma livraria especializada em literatura moderna - La Maison des Amis des Livres -, no número 7 da Rua do Odéon, no 6º arrondissement de Paris. A casa era animada por eventos, como lançamentos, leituras públicas e vivia povoada de escritores residentes na cidade.

Adrienne Monnier deu suporte a autores franceses de primeira grandeza, como André Breton, André Gide, Jacques Prévert, Jules Romains, Léon-Paul Fargue, Louis Aragon, Paul Valéry e Valery Larbaud; estrangeiros radicados em Paris, a exemplo dos norte-americanos Ernest Hemingway, Ezra Pound e F. Scott Fitzgerald e dos irlandeses James Joyce e Samuel Beckett. No livro, recém-lançado pela editora mineira Autêntica, somos lembrados que outras figuras, menos associadas à efervescência intelectual-literária da capital francesas, também foram seus interlocutores, como o então jovem psicanalista Jacques Lacan e o filósofo alemão Walter Benjamin.

Experiências

A Paris dos anos 1920 está para a literatura do século XX como Londres dos anos 1960 foi para a música pop (com Beatles, Stones, The Who, Bowie, Hendrix, Pink Floyd se esbarrando em shows, farras e estúdios). O ambiente parisiense era repleto de gente excêntrica, gênios esquecidos, obras-primas sendo gestadas e o fantasma da guerra que acabara de passar e da outra, ainda por chegar. "Rua do Odéon" é, em parte, sobre este período criativamente turbulento. Contudo, o caráter fragmentário do livro - uma compilação de textos de períodos, objetivo e fontes diversos - conduz o leitor por outros territórios.

Cabem ali reflexões da francesa Adrienne Monnier sobre o ofício dos livreiros, a constituição dos gabinetes de leitura e as particularidades da edição dos livros "pobres". Aliás, esta parte mais ensaística é a primeira das três que dividem a obra. A última reúne crônicas memorialísticas da autora; e a segunda, os textos que efetivamente narram os dias da livreira na Rua do Odéon.

Protagonistas

Em "Rua do Odéon" não faltam histórias sobre os protagonistas da cena cultural de Paris da primeira metade do século. A participação de Adrienne Monnier na trama é o diferencial das histórias que ela conta. É o que faz o livro se distinguir de obras como "Os Exilados de Montparnasse", de Jean-Paul Caracalla. E a postura da autora também o distingue de "Shakespeare & Company", autobiografia de sua companheira, a também livreira Sylvia Beach, a norte-americana que bancou por tempos Joyce e editou a obra-prima "Ulysses". Beach admirava tanto os escritores que orbitavam sua livraria que, quase sempre, diminuía seu papel nas histórias que contava.

Adrienne Monnier não se entrega a arroubos de vaidade, mas registra com mais precisão a relação com os autores e deixa claro o quão importante foi a participação de figuras como a dela e de Sylvia Beach para aquela cena cultural. Parecem ser figuras coadjuvantes, mas é difícil imaginar a festiva Paris dos gênios literários acontecer sem gente mais centrada, dando conta de tornar reais as fantasias dos escritores que ali habitaram. Um exemplo: não fosse por Sylvia Beach, dificilmente "Ulysses" seria editado (já que a censura o perseguiu, tão logo apareceram os primeiros fragmentos); e não fosse por Adrianne Monnier, o livro não teria sido traduzido para o francês, no calor da hora, abrindo caminho para sua elevação a clássico, não apenas da língua inglesa, mas universal.

Livro

Rua do Odéon

Adrienne Monnier

Tradução: Júlio Castañon Guimarães

Autêntica

2017, 240 páginas

R$ 39,80/ R$ 16,92 (e-book)