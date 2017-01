A busca expressa em filme

00:00 · 09.01.2017

No filme "Espaço-Além - Marina Abramovic e o Brasil", a artista sérvia percorre vários locais sagrados, participando de rituais que a ajudam num processo de cura pessoal, após um divórcio doloroso, e também de criação artística

Desde que veio ao Brasil pela primeira vez, nos anos 1980, Marina Abramovic sempre esteve em busca de algo peculiar ao País que a auxiliasse no desenvolvimento de sua obra. Naquele momento inicial - logo após ter percorrido a Grande Muralha da China -, a vasta região da América Latina parecia a escolha natural para a busca de minerais que construíssem seu objeto transitório.

>O solo comunal de Abramovic

Na segunda visita, quando foi à Amazônia e conheceu o xamanismo, selou um contrato pessoal-profissional que perdura até hoje, e, em 2016, apresentou um documentário contemplando essa relação.

"Espaço-Além - Marina Abramovic e o Brasil" conta a história da busca da sérvia por lugares espirituais, "lugares de poder", como costuma chamá-los. Dirigido pelo brasileiro Marco Del Fiol, o filme acompanha por 86 minutos as experiências da artista na tentativa de "curar seu coração partido", após um doloroso divórcio.

Buscas

"Um dos períodos mais difíceis da minha vida foi um divórcio, e foi quando reuni toda a minha energia e fiz 'This Artist is Present'; foi um esforço quase sobrenatural. Depois disso, fui ao Brasil porque a dor ainda estava ali", confessa ela em entrevista a Volz no livro "Terra Comunal".

"Como se livrar das coisas antigas e como criar? É sempre uma mistura. A vida não é fácil, e nada surge facilmente. É preciso aprofundar-se muito dentro de si", completa,

Abramovic afirma ainda que desde criança sempre quis ir a lugares para encontrar gente que, em geral, jamais teria encontrado, culturas que não compreende - "não apenas como um turista nessa cultura, mas participando ativamente para, enfim, adquirir uma compreensão a partir de dentro", conta a artista.

E foi exatamente isso que ela fez no Brasil, e que foi apresentado no filme. A jornada inclui as curas do médium João de Deus em Abadiânia, locais sagrados na Chapada dos Veadeiros, rituais do Vale do Amanhecer em Brasília, a tradição dos raizeiros e benzedeiras de Goiás, a força do sincretismo religioso na Bahia, cerimônias de ayahuasca e sauna sagrada na Chapada Diamantina, processos xamânicos em Curitiba e a força dos cristais de Minas Gerais.

"Fui a esses lugares porque queria me livrar de problemas, por dores emocionais, coisas que me incomodam na vida. Ao mesmo tempo, é sempre um tipo de cura, para poder realizar uma obra de arte", explica em "Terra Comunal".

O filme, já exibido em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Curitiba, encontra-se disponível para "alugar" online pelo Vimeo ou pelo iTunes. (RS)