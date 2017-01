A brevidade de Carrascoza

00:00 · 14.01.2017 por Leonardo Gandolfi - Folhapress

João Anzanello Carrascoza: depois de se aventurar no território do romance, escritor retorna às narrativas curtas - mais precisamente, de até 80 caracteres

Nos últimos trabalhos, João Anzanello Carrascoza se afastou das formas breves e entrou no território do romance. Sabendo da elasticidade do gênero, realizou um trabalho inquieto e o resultado foram os livros "Aos 7 e aos 40" e "Caderno de um Ausente" em que ele verticaliza sua já intensa experiência em torno dos afetos. Agora, ao voltar às narrativas curtas, Carrascoza o faz com igual inquietude. Porém, o autor se aventura no campo movediço da chamada microficção.

Em "Linha Única", os textos não ultrapassam 80 caracteres. Se, por um lado, as referências dessa brevidade podem ser o haicai, o poema-minuto ou mesmo alguns contos de Dalton Trevisan; por outro, é impossível ignorar a experiência de escrita pós-Twitter. Assim, comparece ao livro o caráter veloz e elíptico de um estilo, como se dizia antigamente, telegráfico, caro a certo Oswald de Andrade. Mas - numa época em que textos são compartilhados sem serem lidos - não seria estranho se tal formato também possibilitasse pílulas de sabedoria descartável, viralizadas na internet.

Ao jogar com o pendor motivacional que esse tipo de escrita pode suscitar, Carrascoza transforma-o, enviando mensagens pouco confortantes. É o caso de "Certeza", microtexto em que se lê apenas: "Viver dói até o fim". Por falar em dor, no livro, as feridas familiares estão concentradas. Por exemplo, o microconto "Enterro do Pai" (em que lemos: "O dia mais seco dos seus olhos") antecipa a narrativa chamada "Filho": "Quando viu, tinha um homem à sua frente". Esta por sua vez abre portas para outro texto cujo título é "Avô": "O cheiro do passado no pijama sobre a cama".

De repente, com três linhas, fica-se diante de três gerações em que morte e nascimento se entrelaçam imediatamente. De forma curiosa, tal contiguidade é também temática, pois, unida por perdas, uma família se reúne - filho, pai, avô - ao se aproximarem as tais linhas em que eles são protagonistas.

Entre os temas, são encontradas ainda referências ao próprio formato da hiperbrevidade. Há menções ao dinossauro de Augusto Monterroso - protagonista da mais famosa das narrativas curtíssimas - e à rã de Matsuo Bashô. A partir desta, Carrascoza escreve um de seus poucos textos com mais de uma frase: "Uma rã salta, chuá, no lago. Bashô respinga em mim".

Mas o livro não seria o que é se o autor não se aproximasse da poesia visual e da publicidade. É assim que grande parte de suas microficções faz uso massivo do branco da página e da espacialização dos caracteres.

Quando desenhada, a "linha única" de Carrascoza muitas vezes almeja dizer graficamente o que diz textualmente. Em outros momentos, cria uma tensão mais fértil em que o verbal se atrita com o visual. Isso acontece, por exemplo, no último texto, "Pobreza": "A vida inteira numa única / linha".

Leonardo Gandolfi é professor de literatura portuguesa na Unifesp e autor de "Escala Richter" (2015)