A atuação do Iphan na mediação de conflitos

00:00 · 14.01.2017 por José Albio Moreira de Sales - Especial para o Caderno 3

Fachada da Superintendência do Iphan no Ceará: eleição do passado a ser preservado é reflexão perene dentro da atuação do órgão, em diferentes esferas da cultura material e imaterial ( Foto: Reinaldo Jorge )

O objetivo desse artigo é discutir aspectos da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como mediador de conflitos e diálogos entre as concepções de arte e cultura na eleição do passado a ser preservado como elementos de identidade nacional do Brasil.

Para iniciarmos uma compreensão desses aspectos precisamos lembrar que o lugar ocupado pelo Iphan desde a sua origem é um lugar onde habitam contradições e conflitos sobre tradição e modernidade.

Sua criação aconteceu no período histórico da afirmação da arte modernista no Brasil. O atual Iphan foi criado em 1937, com o nome de Sphan - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o objetivo eleger e proteger um acervo de bens culturais que representasse uma "tradição" que fosse formadora de uma "imagem de passado" no imaginário da nação brasileira.

O instituto surge num momento político chamado Estado Novo, cujas principais bandeiras eram: construção de uma unidade nacional, busca de superação do regionalismo e valorização da industrialização. Para o Estado Novo, a defesa de uma identidade nacional trazia implícita uma maneira de centralização do poder - que, no caso do Sphan, mobilizaria mecanismos simbólicos envolvendo arte, cultura e tradição.

Refletindo concepções de representantes do movimento modernista e as ideias sobre cultura e nação vigentes na primeira metade do século XX, a tradição e o passado brasileiro eleitos para serem preservado pelo Iphan recairiam sobre exemplares da arte barroca, notadamente os monumentos religiosos.

No primeiro momento foram eleitas as cidades mineiras e, em seguida, os monumentos barrocos e cidades do Nordeste. Essas cidades e monumentos foram escolhidas por se apresentarem como imagens de um passado que representava a tradição de soluções e adaptações estilísticas - que de certa forma reforçavam a necessidade do Brasil assumir a estética modernista, como projeto de futuro a ser seguindo.

Esta orientação aconteceu principalmente pelo apelo do design e da arquitetura moderna, que defendia a necessidade de ampliação de incentivos para construções e produções vinculada à nascente indústria.

A explicitação das matrizes dessas ideias, de exemplares de passado ser preservado e de modernidade pode ser traduzida pelo modo de produção e tecnologias dos artefatos artísticos. Sob esse aspecto, a arte barroca e sua tecnologia no Brasil tiveram como contexto o modo de produção da economia colonial, cuja base era a agricultura, enquanto a arte modernista tencionava refletir, tanto do ponto de vista estético como tecnológico, o modo de produção de uma sociedade industrial, urbana e progressista.

Contradições

Nesse sentido a eleição de nosso passado a ser preservada pelo Iphan traz na sua gênese as contradições que ainda hoje vivemos: como nos tornamos um pais moderno sem abandonarmos nossas raízes dos tempos da colonização? Ou, indo mais fundo: será que o passado que pode alicerçar a ideia de nação no Brasil está restrito ao período colonial?

Ao logo das oito décadas de existência do Iphan, ele tem assumido ideias de cultura e de passado nacional que refletem o modo como as políticas de cultura e de estado são assimiladas pelos governantes e parte da sociedade civil. São, de certa forma, respostas à pergunta sobre que passado queremos e devemos preservar.

O grande problema que se apresenta numa perspectiva democrática e democratizante é compreender que o passado de uma nação é patrimônio de diferentes povos e de diferentes classes sociais.

Se situarmos o problema num contexto global, percebe-se que esse dilema em relação à eleição do passado a ser preservado não é uma exclusividade do Iphan e nem mesmo do Brasil, mas de todos os países do mundo desenvolvido.

O que a rigor vem caracterizando a condição dos países colonizadas pelos povos europeus, no que se enquadra o Brasil, é a necessidade de considerar como parte desse passado as formas de arte e cultura autóctones e híbridas.

Quando se fala na condição de país moderno, ou de modernidade, à primeira vista parece haver uma desobrigação de considerarmos o passado e a tradição. Contudo, foi o homem moderno que, a partir do final do século XIV e início do século XV, iniciou estudos e trabalhos sistemático de incorporação do passado ao nosso cotidiano.

Como essas ideias surgiram na Europa, inicialmente na região que hoje conhecemos como Itália, o passado eleito foi o das civilizações clássicas. Aqui no continente americano, o grande dilema que vivemos, principalmente brasileiros e latino-americanos, quando nos reconhecermos enquanto países e nações, é o fato de nossas histórias culturais estarem marcadas por processos de transplantação de modelos artísticos e culturais dos povos colonizadores e pela persistência de modelos culturais autóctones, de certa forma nos obrigando a reconhecer nossas culturas como híbridas, de acordo com a definição do antropólogo Nestor Canclini.

Papel

Tendo por pressuposto este contexto histórico e cultural, pode-se afirmar que desde o seu surgimento, a atuação do Iphan reflete estas contradições. Tendo sido pensado por intelectuais e artistas modernistas, ao eleger o passado do Brasil a ser preservado, inicialmente o fez sob a ótica do espírito modernista reinante, seguindo uma lógica de preservação que privilegiou a afirmação de um passado barroco luso-brasileiro.

Sob esse aspecto, reforça-se a necessidade de um projeto de modernidade estética e política. Nas décadas finais do século XX, quando "de repente o moderno havia se tornado antigo", novas concepções de cultura e de passado passaram a ser consideradas polos organismos internacionais de preservação dos patrimônios culturais.

Refletindo essas mudanças, o Iphan passou a contar com uma política mais efetiva de preservação do chamado patrimônio imaterial.

Ao completar 80 anos, nos parece que pouca coisa mudou em relação ao papel do Iphan como mediador de conflitos e diálogos entre as concepções de arte e cultura na eleição do passado a ser preservado como elementos de identidade nacional do Brasil.

Os meios intelectuais e acadêmicos já estão convencidos que o nosso passado não é apenas o do período colonial, isto é fato; contudo, ainda persistem as dificuldades de aproximação de parcela significativa da população dos chamados bens culturais eleitos como de identidade nacional.

Embora se reconheça os esforços dos que fazem o Iphan, ainda necessitamos de ampliação de ações e políticas de mediação que envolvam o Instituto, gestores e professores da Educação Básica, para que as novas gerações possam de fato se identificar e participar de processos de eleição do passado a ser preservado.

José Albio Moreira de Sales é professor da UECE, arquiteto e Doutor em História da Arte