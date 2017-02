A arte do Maciço

00:00 · 01.02.2017 por Roberta Souza - Repórter

As cores, linhas e formas que modelam o Maciço de Baturité, no sertão central cearense, inspiram pessoas de diferentes municípios daquela região a falar por meio da arte. E essa não é uma atividade recente. Desde a colonização, em meados do século XIX, e mais claramente no século XX, com nomes como o de Raimundo Siebra e os irmãos Júlio e Otacílio Azevedo, essa tendência é perceptível, ecoando em uma produção contemporânea bastante fértil.

Prova disso é o projeto que resultou em um catálogo e uma exposição aberta na última quinta-feira (26), no Museu do Ceará. Desenvolvida pela Associação dos Municípios do Maciço do Baturité (Amab), com apoio da Enel por meio da Lei do Mecenato estadual, a proposta é apresentar um levantamento dos artistas da região, explorando obras, biografias e memórias de distintas gerações dedicadas à arte.

Francisco (ou simplesmente Chico) Tavares está à frente do projeto "Cores, linhas e formas - a arte no maciço de Baturité", desenvolvido ao longo do ano de 2016 e apresentado ao público agora. Assessor para assuntos culturais da Amab, ele conta que há muito tempo a associação vinha alimentando o desejo de dar visibilidade a esses artistas, especialmente aos que já haviam demonstrando a qualidade de seus trabalhos em oficinas realizadas na região.

A partir de pesquisa inicial conduzida por 15 municípios (os 13 do Maciço e mais Guaiúba e Caridade) e de uma curadoria feita pelo artista plástico, professor e crítico de arte Roberto Galvão, o projeto selecionou um total de 47 nomes, entre "mestres" já falecidos e "contemporâneos" em atividade. O critério, segundo Chico Tavares, foi a qualidade das obras. "Gostaria de ressaltar que todos esses municípios têm artistas, e todos aqueles que pertencem à Amab foram representados", enfatiza.

Da primeira geração, o projeto destaca mestres como Aldemir Martins, Consuelo Azevedo, Heloísa Juaçaba, Júlio Azevedo, Mendez, Otacílio de Azevedo, Raimundo Siebra e Vicente Rhabello.

Ainda que Aldemir, por exemplo, tenha nascido num distrito de Aurora (Cariri), ele foi morar em Guaiúba com menos de um ano de idade, e lá ficou até a juventude. Seus desenhos, pinturas, gravuras e esculturas estão espalhados pelo mundo e refletem bem a origem sertaneja. Heloísa Juaçaba, por sua vez, natural de Guaramiranga, é tida como uma mulher desbravadora no campo das artes plásticas locais, num tempo em que a presença feminina ainda era muito tímida na área. Pintora, desenhista, tapeceira e escultora, desenvolveu trabalhos a partir de diferentes estilos - figurativismo, abstracionismo, cubismo, paisagismo e construtivismo. A cultura nordestina estava sempre presente em seus traços.

A técnica e a habilidade se estendem às novas gerações. Ainda que a maioria não sobreviva financeiramente apenas da arte, muitos a têm como guia. Pelo menos é o que os 39 selecionados (um deles, o fotógrafo Sol Coelho, in memoriam) indicam. Chico Tavares, em texto que introduz esses contemporâneos, observa uma diversidade de temas, estilos, propostas e técnicas.

"Encontramos desde os paisagistas tradicionais aos artistas de estilo abstrato ou ainda os mais jovens com inspiração pop - influenciados pelo grafite e trabalhos de artistas urbanos", escreve no catálogo que apresenta o projeto.

O desenhista, escultor, gravurista, aquarelista, estampador de tecidos e pintor Francisco Wagner, de Pacoti, orgulha-se de fazer parte deste grupo. "Já estou próximo aos 40 anos de profissão; sou um pintor que vive de arte. E isso significa dar aula, ter ateliê aberto ao público, fazer exposições. É todo um currículo na estrada que me possibilitou receber o convite para integrar o projeto", conta, lisonjeado.

"Essa iniciativa é profundamente louvável e necessária para o município criar uma identidade cultural, para o próprio turismo, para alimentar o empreendedorismo. Acredito que esse incentivo favorece o movimento. Se o jovem artista quer começar, se tem um apoio, ele melhora o condicionamento dele em relação ao seu trabalho", observa.

Exposição

As obras dos 47 artistas do Maciço estão disponíveis no Museu do Ceará até o fim de fevereiro. Chico Tavares ressalta que foi feita a opção de apresentar apenas um trabalho de cada. Alguns, aliás, são apenas fotos-reprodução; outros são de fato originais. Para ele, o projeto não se estenderá muito mais. "Nossos municípios não têm lugares apropriados para se fazer uma exposição tão grande. Mas a gente pretende fazer algo ainda, nem que seja apenas de lançamento do catálogo em algumas cidades da região", ressalta o coordenador.

Com mais de mil exemplares impressos, o catálogo será distribuído entre os artistas e também secretarias de cultura e educação dos municípios. É certo que ainda teremos muito a desbravar no Maciço.

Mais informações:

Exposição e livro "Entre Poetas e Loucos Somos um Só". Em cartaz na Galeria Ramos Cotôco, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Visitações: Até 17/02, de terça a sexta-feira, de 9h às 16h, e aos sábados e domingos, de 14h às 18h. Gratuito. Contato: (85) 3101-2583.