A arte dinâmica de liderar

00:00 · 26.01.2017

Cristiane e Marcella não se conheciam até o ano passado. Uma morando em Fortaleza, a outra em Brasília, as duas tiveram o caminho cruzado a partir de uma ampla palavra: coach. Convidadas a integrar um seleto grupo de especialistas no assunto, elas participaram da produção do livro "Manual do Líder Coach: desperte o líder que existe em você", cujo lançamento acontece hoje (26) em Fortaleza, a partir das 19h, no Espaço Piano Bar do Iate Clube.

Desenvolvido ao longo de 2016, o manual é o segundo livro voltado para este tema da Editora Saphi; o primeiro foi o "Você aceita ser feliz?", publicado no ano passado. Com uma proposta bastante didática, a obra se divide em duas partes - Liderança executiva e Liderando a si mesmo -, reunindo textos de 29 autores, além do prefácio de José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

A proposta dos textos apresentados no livro é uma mescla da fundamentação teórica de cada especialista, com suas respectivas vivências, além de alguns exercícios práticos, que estimulam uma interação do leitor com a obra. As atividades são apresentadas ao final de cada capítulo e vêm relacionadas ao tema trabalhado nele.

"Liderança com foco em resultados" é o título do capítulo de Cristiane Campos, empresária e master coaching com atuação no mercado cearense. Esta foi sua primeira colaboração para um livro, e desde o começo ela demonstrou bastante confiança na proposta. "Não tive nenhuma dificuldade para escrever. Minha rotina do dia a dia há dez anos é trabalhando com consultoria de empresas, e não pensei duas vezes na hora de aceitar o convite", afirma a autora.

Marcella Gondim, por sua vez, que além de profissional de coach, é também arte-educadora, já havia participado da publicação "(Des) Caminhos da Arte-Educação" (2006) junto a outros autores. Para ela, escrever o capítulo "Influência sem autoridade", a princípio, pareceu desafiante, mas logo viu que sua formação dialogava essencialmente com o assunto.

"Até então, não imaginava como a influência e autoridade estava relacionada à liderança. Era uma coisa que eu vivenciava e não sabia que existia um modelo. Aprimorei, estudei e vi quantas coisas eu já exercitava, praticava e me identifiquei", relata. Em seu texto no livro, ela traz os seis passos de Allan Cohen que resumem "os segredos do universo", e que requerem, sobretudo, autoconhecimento e humildade.

Cristiane, Marcella e todos os demais autores do "Manual do Líder Coach" receberam orientações ao longo do processo de escrita para que os textos dialogassem uns com os outros. Isso garantiu fluidez e consistência para o livro, organizado pelos donos da editora brasiliense, Paulo Saphi e Welly Carvalho.

Público

Ainda que, à primeira vista, o livro pareça voltado apenas para profissionais, as autoras garantem que a proposta é bem mais ampla. "Apesar do título, ele não é só para quem é coach. Ele serve até para a pessoa que não trabalha em nada, porque fala da liderança de si; não é só para quem é líder e está na gestão de uma equipe. É a vida. Você aprende a dominar a si próprio", enfatiza Cristiane.

Marcella complementa o mesmo raciocínio: "O coach não entende o ser humano separando o pessoal do profissional. Entende ele como um universo, a junção de tudo, e ensina a equilibrar essas áreas para fazer acontecer a vida".

Por isso mesmo, o evento de logo mais é aberto ao público. Quem for, poderá adquirir o livro autografado pelas autoras, que também farão uma fala sobre os temas abordados no manual em questão. Quem não puder ir ao evento, logo terá a obra disponível nas principais livrarias da cidade. O escritório de consultoria empresarial de Cristiane, Contracte, localizado na Aldeota (R. Torres Câmara, 280, Sala 09), também ficará com alguns exemplares disponíveis para interessados.

Mais informações:

Lançamento do livro "Manual do líder coach: desperte o líder que existe em você". Hoje, 26, às 19h, no Espaço Piano Bar do Iate Clube (Av. Da Abolição, 4813, Mucuripe). Contato: (85) 3263.1744. Aberto ao público.

Livro

Manual do Líder Coach: desperte o líder que existe em você

Org: Paulo Saphi e Welly Carvalho

Editora Saphi

2016, 248 páginas

R$50