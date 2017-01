A Argentina de Torres

00:00 · 11.01.2017 por Janaína Figueiredo - Agência O Globo

Filme "O inverno": ambientado na Patagônia, aborda questões do sistema econômico a partir da disputa de dois personagens por um posto de trabalho

O cinema argentino não para de gerar grandes talentos. Uma das revelações de 2016 foi o diretor Emiliano Torres, que viu "O inverno", seu filme de estreia, vencer dois prêmios no festival de San Sebastian (direção de fotografia e prêmio especial do júri) e também brilhar em Biarritz, Toulouse, Havana e Macau.

Com uma história que tem a fria e ventosa Patagônia como pano de fundo e conta o drama universal da disputa por um trabalho minimamente digno, Torres conquistou a crítica internacional e também fez sucesso com o público local.

A fotografia é de fato um dos pontos fortes do filme, que ainda não tem data de estreia no Brasil. O diretor escolheu cenários com o que ele define como "a verdadeira Patagônia", onde se vive da mesma maneira há pelo menos cem anos. E onde o vento manda - mandou, inclusive, nas filmagens.

"Eu tinha uma ideia muito clara na cabeça, mas tive de me adaptar à natureza. Principalmente ao vento, que foi quem terminou determinando o enquadramento do filme", contou o diretor, que gosta de dizer ter feito "o filme que foi possível e não o que tinha planejado". "Foi uma experiência incrível. Difícil, mas incrível".

"O inverno" gira em torno de dois personagens principais: Evans (interpretado pelo chileno Alejandro Sieveking) e Jara (o ator argentino Cristian Salguero). Ambos disputam um posto numa gigantesca chácara na Patagônia, propriedade de investidores estrangeiros. Evans é o mais veterano e acaba sendo demitido por sua idade, sendo substituído por Jara.

"Pelos comentários que recebi, o que mais interessou os críticos e júris de festivais foi o relato, que tem a ver com o trabalho e os conflitos que surgem no trabalho. É uma questão universal", apontou o cineasta.

Temática global

O mercado de trabalho é um dos principais interesses de Torres e seu próximo filme - que, segundo ele, será "mais ambicioso e contará com atores conhecidos" - também terá a ver com esse tema universal.

"Meu objetivo com 'O inverno' era fazer um filme muito argentino, mas com uma temática global. Somos parte de um sistema econômico que leva a essa guerra de pobres contra pobres", explicou.

A história de Evans e Jara termina em tragédia, como acontece em toda guerra. Ambos batalham por um emprego que, no fundo, é quase escravo. "Começa uma espiral de violência que não podia terminar de outra maneira", assegurou o diretor. Nos cinemas locais, o filme funcionou bem. Mas Torres admitiu que "O inverno" enfrentou o mesmo dilema de muitos longas argentinos, que conseguem se destacar nas salas do exterior mas enfrentam dificuldades para serem bem-sucedidos em seu país de origem. Para o diretor, o que salva os filmes independentes é a divulgação boca a boca.

"Esse é o grande dilema de nosso cinema. Produzimos tantos filmes que finalmente competimos entre nós mesmos pelas poucas possibilidades que temos, com exceção do cinema industrial, de Darín (o ator e diretor argentino Ricardo Darín) e companhia", lamentou Torres.