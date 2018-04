3%: novos protagonistas

00:00 · 27.04.2018 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Estreia nesta sexta (27), na plataforma de vídeos online Netflix, para assinantes, a segunda temporada da série brasileira "3%", que se passa em um futuro próximo, quando acabam os recursos naturais e os humanos têm de sobreviver em um mundo degradado. Nesse cenário, a maior parte da população é pobre e mora no Continente, em meio à fome e à violência. Todos querem fazer parte dos 3% selecionados para morar em Maralto, um tipo de paraíso com tecnologia de ponta. Daí o nome da série.

A produção, que tem Bianca Comparato como protagonista, é a série estrangeira mais assistida nos EUA. Agora, a história é contada com elenco maior, mais recursos tecnológicos e dez episódios - dois a mais do que a temporada anterior.

"Com a repercussão da série, tivemos mais orçamento", conta Bianca Comparato, que já é reconhecida pelos americanos. "Às vezes vem alguém e comenta que a série é muito assistida na França e na Turquia, mas nunca sabemos quantas pessoas viram", avalia o roteirista Pedro Aguilera, sobre o fato de a Netflix não divulgar o número de acessos.

Entre outras séries estrangeiras que surpreenderam a plataforma americana, estão a alemã "Dark" e a espanhola "La Casa de Papel". "O Brasil se destacou. Lançamos 'O Mecanismo' e teremos a série sobre funk 'Sintonia', a comédia 'Samantha' e 'Coisa Mais Linda', sobre bossa nova", diz Bianca.

Antes ambientada no Continente, onde vive a população pobre, a nova fase de "3%" mostra o Maralto, paraíso acessado só por 3% da população.

O cenário foi gravado no Instituto Inhotim, maior centro de arte ao ar livre da América Latina, localizado em Minas. "Havia curiosidade do público em saber qual a tecnologia disponível no Maralto. Por isso, fomos atrás de 'futurólogos' para surpreender", diz Aguilera.

Conflitos

Novos atores reforçam o elenco da segunda temporada de "3%". Por meio de flashbacks, eles voltam no tempo e explicam como a história começou. As atrizes Fernanda Vasconcellos, Maria Flor e o ator Silvio Guindane são apresentados como os pioneiros da criação da comunidade de Maralto já no primeiro episódio.

"Minha personagem é de uma família rica que financia o projeto para a construção do Maralto. Eles, então, viajam para uma ilha com uma equipe de engenheiros, biólogos e outros profissionais", conta Maria Flor.

Já Fernanda Vasconcellos vive uma amiga de faculdade dela. "Ela já teve uma vida mais simples, mas estudou e se agarrou a essa oportunidade de criar um lugar novo, em um mundo que está deteriorado", diz a atriz.

Enquanto no Continente os jovem se preparam para o novo processo seletivo que dará entrada ao Maralto, os moradores do lado rico mostram seus conflitos. "Aquilo que foi idealizado pelos fundadores pode não ter funcionado na prática", avalia Fernanda.

"Não gosto de radicalismo, então, os que seguem o casal fundador como gurus podem estar tão errados como os rebeldes que defendem a revolução cegamente".

Lados

Não são todos os personagens que vão concordar com o processo de seleção que tira os jovens da miséria do Continente e dá entrada à paradisíaca comunidade de Maralto. Entre as rebeldes está Joana (Vaneza Coelho) e Rafael (Marco Alvarez), que lutam com um grupo que se autodenomina Causa.

"A Causa é o resultado de uma vida em que você leva tanta pancada que precisa encontrar um movimento que faça as coisas mudarem. Acredito muito no amor, mas a raiva nos tira do lugar, nos coloca em ação e sem ela você acaba não sobrevivendo em certas ocasiões. É preciso se apegar a esse sentimento para fazer algo acontecer", explica Vaneza Coelho.

"Nesta temporada, fica mais evidente que as pessoas se apegam ao casal fundador porque eles dizem que você é capaz, que tudo vai dar certo, mas não é bem assim", completa a atriz.

Será difícil escolher o lado certo agora, segundo o ator Marco Alvarez. "Essa temporada questiona tudo. Fala sobre o que está por trás do processo e da Causa, que também pode ser duvidosa. O Rafael mesmo vai defender o grupo até se decepcionar e começar a questionar tudo. Ele se acha um grande herói, porque é o único rebelde infiltrado, mas vai quebrar a cara", diz o ator.

Já Ezequiel (João Miguel), líder no Maralto, ganha uma inimiga: Marcela (Laila Garin). "Ela tem um embate com ele porque crê no processo e fará de tudo para mantê-lo. É a favor da intervenção militar e é capaz de matar", diz Laila.